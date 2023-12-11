25 малышей, которые с пеленок осознали всю бренность бытия

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Фотографии щекастых карапузов по популярности в Интернете уступают лишь котикам и щенкам. Но эта коллекция посвящена малышам, которые выглядят слишком взрослыми и умудренными опытом — как будто в них больше жизненной мудрости, чем должно быть!
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5. «Он похож на одну из маленьких мандрагор, которых вытаскивали из цветочных горшков в "Гарри Поттере"»
12. «У родителей дома наткнулась на фотографии странного младенца. Оказалось, что это я в 4 месяца»
14. «Бедный малыш выглядит так, будто у него экзистенциальный кризис прямо из утробы матери»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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