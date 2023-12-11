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25 малышей, которые с пеленок осознали всю бренность бытия

25 малышей, которые с пеленок осознали всю бренность бытия

Автор:
11 декабря 2023 15:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   выражение лица   детки   детские фото   детские фотографии   карапузы   малыши   смешные фото   фото детей   
933
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Фотографии щекастых карапузов по популярности в Интернете уступают лишь котикам и щенкам. Но эта коллекция посвящена малышам, которые выглядят слишком взрослыми и умудренными опытом — как будто в них больше жизненной мудрости, чем должно быть!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   выражение лица   детки   детские фото   детские фотографии   карапузы   малыши   смешные фото   фото детей   
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4  комментария
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58k
dima423 58 минут назад
хз, у меня чето вроде не были страшненькими такими))
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17k
Сергей 4 минуты назад
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3k
RaiJu 21 минуту назад
Вот почему у матерей депрессии, а обычно у caucasian race (это в Америке принято считать европеоидов) такие страшные малыши.
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
...от Стивена Бушеми)
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