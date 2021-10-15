40 смешных и нелепых фотографий из семейных альбомов

В 2009 году два друга детства создали простенький блог, который назвали «Нелепые семейные фото». Вряд ли тогда они могли подумать, что за годы он превратится в мегапопулярный проект с миллионами подписчиков во всех основных соцсетях! Все потому, что у каждого из нас в семейном альбоме есть странные, нелепые, уродские и попросту смешные фотографии, которыми грех не поделиться с миром.
1. "Старое фото моей прабабушки (слева) выглядит так, как будто фотограф случайно набрел на собрание Тайного общества Бабушек"
2. "В 2002 году я сфотографировался для выпускного альбома со своим попугаем. 10 лет спустя я застал его за ностальгией"
4. "Мама, папа, брат, сестра с мужем, я и мой сын-демон. Фото из 80-х... Страшной мы были компашкой"
6. "Фотограф пытался привлечь внимание брата, громко щелкнул пальцами и случайно его напугал: идеальный кадр"
7. "Воссоздали фото моей сестры из выпускного альбома; в 1968 ей было 18, на втором фото 2014 года ей 64".
9. "Попросила родителей сфотографироваться со мной, вот результат. Я очень жизнерадостный человек"
12. "Мои мама с папой в сентябре 1970 года. Это было задолго до появления фотошопа, я без понятия, как фотограф это провернул"
13. "В детстве папа все время качал меня в мусорном ведре, и это было круто. Я даже не думала, что это странно, пока не узнала, что никого из знакомых отцы не качали в мусорном ведре..."
15. "Я была фотографом на свадьбе сестры мужа и заметила рабочих на фоне уже после того, как сделала несколько фото. К счастью, у нее отличное чувство юмора"
16. "Моя старшая сестра, прекрасная как и всегда, и гигантская толстая голова моего старшего брата"
17. "На 12-летие моей дочери мы подготовили маски ее кумира, Джорджа Майкла, для всех девочек. Мы не подумали, насколько жутко это будет выглядеть"
19. "Мой друг в два года с роскошной прической рок-звезды, 1989 год. По-моему, это одно из лучших фото на планете"
20. "Я выиграл конкурс "Самый милый ребенок" в местном продуктовом магазине с этой фотографией. Спасибо, мам, спасибо, пап".
22. "Сводил 3-летнего сына к фотографу в честь его крещения, и они немного переборщили с зеленым экраном"
24. "Это мое фото из выпускного альбома. Мама почему-то решила, что будет здорово, если я сфотографируюсь со своей коллекцией кукол"
26. "Когда я училась в последнем классе, я была одержима Mountain Dew, пила его по шесть раз в день, и решила сфотографироваться на троне из Mountain Dew для выпускного альбома"
27. "Мама застала сестру спящей. В пижаме у нее спрятана кукла, две мягких игрушки - обезьянка и тюлень, - два пледа и часы"
28. "Шла 45 минута съемки, дети были голодные и капризничали, ничего не получалось. Фотограф 5 раз спросил меня, точно ли я хочу купить эти фото, а я отвечала - конечно!"
30. "Один раз я пришел в школу в костюме Шалтая-Болтая, но к концу дня походил на мошонку"
31. "На мой второй день рождения мои братья и сестры привязали к рукам и ногам 6-месячного брата шарики, а родители не отреагировали. Он восьмой по счету ребенок, так что, наверное, им уже было пофиг"
34. "Мой муж с детьми. Дочка не хотела фотографироваться, и мы сказали ей постоять в сторонке. Но когда я начала фотографировать, она еще сильнее расстроилась из-за того, что ее не позвали. Муж, как видите, тоже недоволен"
36. "В 1980 году мама выиграла бесплатную съемку в торговом центре. Ей пришлось умолять папу пойти с ней, тот согласился только при условии, что не потратит не копейки. В итоге он по своей воле отдал кучу денег за делюкс-съемку"
37. "Жена пошла на чердак за елкой. Я сказал ей не наступать на гипсокартон. Она потом призналась, что понятия не имеет, что это такое"
38. "Папа (слева) вскоре после переезда из СССР в Чикаго, 1980 год. Простите, дамочки, он женат на моей маме"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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