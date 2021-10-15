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40 смешных и нелепых фотографий из семейных альбомов

40 смешных и нелепых фотографий из семейных альбомов (41 фото)

Автор:
15 октября 2021 17:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   семейные фотографии   семья   смешные фото   старые фотографии   фотоальбом   
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В 2009 году два друга детства создали простенький блог, который назвали «Нелепые семейные фото». Вряд ли тогда они могли подумать, что за годы он превратится в мегапопулярный проект с миллионами подписчиков во всех основных соцсетях! Все потому, что у каждого из нас в семейном альбоме есть странные, нелепые, уродские и попросту смешные фотографии, которыми грех не поделиться с миром.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   семейные фотографии   семья   смешные фото   старые фотографии   фотоальбом   
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Андрей 58 минут назад
Почему КГБ подумало, что папе, да и не только папе будет лучше от того, что папа уедет в Чикаго?
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