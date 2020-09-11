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30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом

30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом (31 фото)

Автор:
11 сентября 2020 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Семейные фото   забавно   семейные альбомы   семейные фотки   семейные фотографии   смешные фото   смешные фотографии   юмор   
2174
31
В Инстаграме есть популярный аккаунт Awkward Family Photos - специально для дурацких семейных фотографий. Люди сами их присылают, а публикуется потом самый трэш и угар. Согласитесь, что всегда интереснее рассматривать фотоальбом, если в нем есть над чем посмеяться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Семейные фото   забавно   семейные альбомы   семейные фотки   семейные фотографии   смешные фото   смешные фотографии   юмор   
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7  комментариев
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17k
turyst Час назад
30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом
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87
Алексей Руденко 10 минут назад
Несколько раз смотрел этот фильм в детстве. Сейчас на такое ставят 18+. Реально ломает детскую психику)
Несколько раз смотрел этот фильм в детстве. Сейчас на такое ставят 18+. Реально ломает детскую психику)
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5k
Robin 14 минут назад
"Фотошоп для 80-летних" выглядит получше многих реально отфотошопленных снимков.
"Фотошоп для 80-летних" выглядит получше многих реально отфотошопленных снимков.
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65k
Фома Час назад
Комментарий к фото
так это же она :
так это же она :
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1k
Ослик Иа на позитиве Фома 36 минут назад
Комментарий к фото
... а бабушка - точно уснула???
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2k
Евгений 2 часа назад
20. Классная фотка
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8k
Serg2001 Евгений Час назад
Один раз сёрфер - навсегда сёрфер!... ))
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