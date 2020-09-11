30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом

В Инстаграме есть популярный аккаунт Awkward Family Photos - специально для дурацких семейных фотографий. Люди сами их присылают, а публикуется потом самый трэш и угар. Согласитесь, что всегда интереснее рассматривать фотоальбом, если в нем есть над чем посмеяться!
Фотографии документируют жизнь семьи, это архив впечатлений и память о родных и близких. Но кто сказал, что над ними нельзя посмеяться? Особенно если они сами любят валять дурака!
2. "Я снялся на выпускную фотографию со своим попугаем Джеффом. 10 лет спустя поймал его в тот момент, когда он предавался сентиментальным воспоминаниям о прошлом!"
3. "Моя дочь тут похожа на молодую мать, которая сожалеет обо всех своих жизненных решениях"
4. "Старая фотография моей прабабушки (она крайняя слева) выглядит так, будто фотограф случайно попал на секретное собрание бабушек и застал их врасплох"
6. "Это моя прабабушка, 1899 года рождения. Никогда ее не видел, но она определенно легенда!"
7. "Бабушка хотела сфотографироваться рядом с праздничным столом, сервированным на День Благодарения. Про зеркало никто не подумал"
8. "Мой муж - учитель, я домохозяйка, четверо из наших пяти детей - приемные, и мы в семье любим специально делать дурацкие семейные фото"
9. "Во время фотосессии кузенов мой брат упал со стула в приступе гнева, и фотографу удалось запечатлеть реакцию остальных"
10. "Семейный портрет бабушки моей подруги. Она наклеила лицо Ди Каприо, вырезанное из журнала, на лицо своего не отличавшегося красотой мужа. Фотошоп для 80-летних"
15. "Это снимок из детского сада. Думаю, фотограф решил, что если моей дочери дать в руки цветок, это сработает"
16. "Эта фотография висит дома у моей мамы на видном месте. А еще она мне ее каждый год на День матери присылает. На снимке - я и мои дети, когда они были маленькими"
17. "Это я и моей отец в 1977 году. Сегодня за такое его бы публично осудили и посадили в тюрьму"
19. "Как-то раз мама сшила для нас с братом костюмы из той же ткани, которой был обит наш замечательный диван"
29. "Моя 10-летняя дочь нарядилась для празднования Нового года и захотела фотографию на память. Не отпускает ощущение, что где-то я это уже видела: не хватает только сестры-близнеца"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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