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25 уморительных и не очень удачных попыток сфотографировать живую природу

25 уморительных и не очень удачных попыток сфотографировать живую природу

Автор:
30 января 2024 16:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавные снимки   неудачные снимки   самые смешные животные фото   смешные фото   фотографии с дикой природой   
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26

Некоторые говорят, что дети и животные — самые сложные объекты для съёмки (если они не спят, конечно). Они не могут усидеть на одном месте и плохо реагируют на просьбы фотографа. В нашей подборке — животные, которые оказались крайне непоседливыми и нефотогеничными. Но очень смешными!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные снимки   неудачные снимки   самые смешные животные фото   смешные фото   фотографии с дикой природой   
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5  комментариев
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5k
Искандер 43 минуты назад
Подписи к фото-
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5k
Fishki_surfer 19 минут назад
>> 3. «Одновременно на моем дворе»

Наверное, эти двое имелись ввиду. Плюс кактус.
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20k
anpetrof 20 минут назад
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20k
anpetrof 23 минуты назад
Комментарий к фото
Двуногий бизон
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20k
anpetrof Полчаса назад
Комментарий к фото
Интересно получилось! Девушка стоит от фотографа дальше, чем цапля, но поскольку цапля сидит на высоком парапете, то полная иллюзия, что цапля дальше от объектива, чем девушка и потому кажется огромной.
Я помню случай, когда в бытность работы на Мосфильме участвовал в съёмках сцены морского боя на Ялтинской киностудии. Снимали макеты кораблей и около борта одного из макетов в кадр попала лягушка. Когда мы материал смотрели, то чуть со смеху не умерли - в первую секунду эта лягушка показалась размером с лошадь.
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