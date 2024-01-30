25 уморительных и не очень удачных попыток сфотографировать живую природу

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Некоторые говорят, что дети и животные — самые сложные объекты для съёмки (если они не спят, конечно). Они не могут усидеть на одном месте и плохо реагируют на просьбы фотографа. В нашей подборке — животные, которые оказались крайне непоседливыми и нефотогеничными. Но очень смешными!
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5. «Мне посчастливилось увидеть редкий морской картофель из Северной Калифорнии! Масло и шнитт-лук в комплект не входят»
7. «Было жарко и я снял походные ботинки, потому что ноги вспотели, пока я пытался сфотографировать диких лисиц»
8. «Почти крутая фотография большой цапли, поймавшей рыбу, если б не эта букашка, которая все испортила!»
9. «Скриншот из видео, которое я снял вчера. У меня на руке сидел богомол, потом он взлетел и приземлился на мой телефон, и начался хаос. Но я не могу забыть это лицо»
11. «Я уже несколько недель пытаюсь заставить их использовать эту штуку. Победа за мной!!!»
13. «Когда вы думаете, что получите отличную фотографию, но вместо этого вас используют, чтобы заценить свою причёску»
19. «Я пытался добиться грациозного приземления совы. Вместо этого получился пьяный танцор на шесте»
25. «Опоссум на дереве в моем дворе прошлой ночью. Мне кажется, я хорошо запечатлел его взгляд»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наверное, эти двое имелись ввиду. Плюс кактус.
Я помню случай, когда в бытность работы на Мосфильме участвовал в съёмках сцены морского боя на Ялтинской киностудии. Снимали макеты кораблей и около борта одного из макетов в кадр попала лягушка. Когда мы материал смотрели, то чуть со смеху не умерли - в первую секунду эта лягушка показалась размером с лошадь.