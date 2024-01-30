25 уморительных и не очень удачных попыток сфотографировать живую природу

Некоторые говорят, что дети и животные — самые сложные объекты для съёмки (если они не спят, конечно). Они не могут усидеть на одном месте и плохо реагируют на просьбы фотографа. В нашей подборке — животные, которые оказались крайне непоседливыми и нефотогеничными. Но очень смешными!