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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
15 декабря 2023 07:31
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1893
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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51  комментарий
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1k
Gadova 3 часа назад
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Мурена выглядит так, как будто её опять обозвали угрем
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1k
Сид 58 минут назад
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Школота..
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6k
Наталья Час назад
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идеально
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5k
Тамара 2 часа назад
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Если верить перекупам - то машину прощу сдать в утиль, нежели чем починить.
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11k
zlopisec 2 часа назад
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Ликвидатор просрочки?...
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63
uma-dohu 2 часа назад
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Да потому что полностью фраза звучит так: "Крысы первые бегут с тонущего корабля". Это являлось одним из признаков крушения, когда оно ещё не стало явным
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338
iskra uma-dohu Час назад
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Я слышал по другому. Если крысы бегут с корабля, значит он точно пойдет на дно.
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3k
bosayk 2 часа назад
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походу в этот раз он не выкарабкается
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12k
Самка Хорька 2 часа назад
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Уберите сейчас же фото! Я стесняюсь.
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2k
Victor 2 часа назад
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