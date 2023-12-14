В Питере 7-летняя дочь рассеянной яжематери провалилась под лёд: девочку спасли прохожие, а женщина в это время общалась по телефону

И наговорила на уголовную статью.
5 декабря мать с дочкой отправились гулять на набережную реки Смоленка. Женщина стала говорить по телефону и с головой ушла в беседу. В это время девочка спустилась к воде и вылезла на тонкий лёд - он почти сразу проломился.
Ребёнок барахтался и кричал, дама прогуливалась и оживлённо разговаривала, про дочь не вспоминала. К счастью, рядом были мужики, они бросились на помощь и вытащили девчонку из реки. Они же передали напуганного и замёрзжего ребёнка врачам скорой помощи.
Сообщают, что мать объявилась только в больнице.
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Даму обвинили в оставлении ребёнка в опасности и завели на неё уголовное дело. Сейчас идёт следствие, яжемать под подпиской о невыезде.
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А тут звонит телефон. Предположим звонок важный и всё, п-ц. Вся "оперативная память" занята разговором.
Звонишь:
-Превед, чо как дела!?
-А... это... Я рулю... презвоню...
бдыщь, грох...
На заднем фоне слышно:
лять, опять телефон уронил...