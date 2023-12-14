В Питере 7-летняя дочь рассеянной яжематери провалилась под лёд: девочку спасли прохожие, а женщина в это время общалась по телефону

5 декабря мать с дочкой отправились гулять на набережную реки Смоленка. Женщина стала говорить по телефону и с головой ушла в беседу. В это время девочка спустилась к воде и вылезла на тонкий лёд - он почти сразу проломился.

Ребёнок барахтался и кричал, дама прогуливалась и оживлённо разговаривала, про дочь не вспоминала. К счастью, рядом были мужики, они бросились на помощь и вытащили девчонку из реки. Они же передали напуганного и замёрзжего ребёнка врачам скорой помощи.

Сообщают, что мать объявилась только в больнице.