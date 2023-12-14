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В Питере 7-летняя дочь рассеянной яжематери провалилась под лёд: девочку спасли прохожие, а женщина в это время общалась по телефону

В Питере 7-летняя дочь рассеянной яжематери провалилась под лёд: девочку спасли прохожие, а женщина в это время общалась по телефону

Автор:
14 декабря 2023 16:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Питер   Смоленка   дочь   лёд   мать   река   
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И наговорила на уголовную статью.

5 декабря мать с дочкой отправились гулять на набережную реки Смоленка. Женщина стала говорить по телефону и с головой ушла в беседу. В это время девочка спустилась к воде и вылезла на тонкий лёд - он почти сразу проломился.

Ребёнок барахтался и кричал, дама прогуливалась и оживлённо разговаривала, про дочь не вспоминала. К счастью, рядом были мужики, они бросились на помощь и вытащили девчонку из реки. Они же передали напуганного и замёрзжего ребёнка врачам скорой помощи.

Сообщают, что мать объявилась только в больнице.

Даму обвинили в оставлении ребёнка в опасности и завели на неё уголовное дело. Сейчас идёт следствие, яжемать под подпиской о невыезде.


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Метки: Видео   Питер   Смоленка   дочь   лёд   мать   река   
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14  комментариев
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403
Zmey8838 59 минут назад
А могут и мужиков посадить
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27k
Лис 6 минут назад
Ну зачем же сразу уголовку то? Заставили бы яжмать по тонкому льду побегать, там, где глубина. Хотя вряд ли утонет
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16k
Kucher Час назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Интересный прецедент. То есть, фактически утверждается, что нахождение несовершеннолетнего в городской среде без присмотра взрослого является деянием, квалифицируемым, как содержащее состав уголовного преступления "оставление в опасности".
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7k
V2.Smirnov Час назад
Да как так можно-то?
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892
Олеся К Час назад
че то ничего не видно
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