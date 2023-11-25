Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Порой жизнь бывает гораздо страшнее, чем любой фильм ужасов.
Страшный случай произошел в Великие Луки в Псковской области. Мать-одиночка, родившая пятерых детей от разных мужчин, заморила голодом троих из них и жила с их трупами три месяца. О смерти детей она никому не сообщала, боясь потерять детские выплаты от государства.
Старший 12-летний сын жил с бабушкой, вот он-то и попросил пенсионерку сходить с ним к матери, попроведывать братьев и сестер. Мамаша никого из родственников не пускала в съемную квартиру под разными предлогами, зато, по словам соседей, там частенько устраивались попойки с местными маргиналами. Частенько заглядывали и наркоманы.
Неблагополучное семейство состояло на учете в ПДН, но два года назад их перестали контролировать, так как женщина начала исправляться. Но, хватило ее не надолго.
Старший сын тайком проник в квартиру, где и обнаружил мумифицированы тела двух малышей в детской комнате. Годовалый мальчик и его 4-летний брат лежали на кровати, укрытые одеялами. Мать же заявила, что дети умерли еще в августе, во сне, с разницей в неделю.
Тело 8-ми летней девочки нашли в частном доме, который горе-мать купила на материнский капитал летом. Семья жила там, пока не умела дочка, потом они перебрались на съемную квартиру, где умерли два мальчика.
Выжила только 5-летняя девочка, в данный момент с ней работают медики. Ребенок все это время жил в одной комнате с телами братьев.
На допросе женщина давала противоречивые показания, сначала утверждала, что дети все умерли во сне, потом заявила, что специально их не кормила, так как не было денег. Дети не ходили в сад и школу, кроме старшего мальчика, который жил у бабушки.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Источник:
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Вопрос в другом. Заслуживает ли это туловище существования за счет государства?
Оставшихся детей жалко. Им теперь жить с этим...
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Неужели вы думаете, после всего что прочитали, что она при этом раскается? Да даже если и раскается - что изменится? Ну убьёте вы в муках её, допустим. А в соседнем доме, улице, городе таких сотни. Как это повлияет на них?
Или вы предложите это ещё и по телеку в токшоу показывать?