Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Страшный случай произошел в Великие Луки в Псковской области. Мать-одиночка, родившая пятерых детей от разных мужчин, заморила голодом троих из них и жила с их трупами три месяца. О смерти детей она никому не сообщала, боясь потерять детские выплаты от государства.

Старший 12-летний сын жил с бабушкой, вот он-то и попросил пенсионерку сходить с ним к матери, попроведывать братьев и сестер. Мамаша никого из родственников не пускала в съемную квартиру под разными предлогами, зато, по словам соседей, там частенько устраивались попойки с местными маргиналами. Частенько заглядывали и наркоманы.