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Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Автор:
25 ноября 2023 07:57
Сообщество : Криминал
Метки: Великие Луки   Видео   заморила голодом   мать   многодетность   псков   семья   
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Порой жизнь бывает гораздо страшнее, чем любой фильм ужасов.

Страшный случай произошел в Великие Луки в Псковской области. Мать-одиночка, родившая пятерых детей от разных мужчин, заморила голодом троих из них и жила с их трупами три месяца. О смерти детей она никому не сообщала, боясь потерять детские выплаты от государства.


Старший 12-летний сын жил с бабушкой, вот он-то и попросил пенсионерку сходить с ним к матери, попроведывать братьев и сестер. Мамаша никого из родственников не пускала в съемную квартиру под разными предлогами, зато, по словам соседей, там частенько устраивались попойки с местными маргиналами. Частенько заглядывали и наркоманы.


Неблагополучное семейство состояло на учете в ПДН, но два года назад их перестали контролировать, так как женщина начала исправляться. Но, хватило ее не надолго.

Старший сын тайком проник в квартиру, где и обнаружил мумифицированы тела двух малышей в детской комнате. Годовалый мальчик и его 4-летний брат лежали на кровати, укрытые одеялами. Мать же заявила, что дети умерли еще в августе, во сне, с разницей в неделю.


Тело 8-ми летней девочки нашли в частном доме, который горе-мать купила на материнский капитал летом. Семья жила там, пока не умела дочка, потом они перебрались на съемную квартиру, где умерли два мальчика.


Выжила только 5-летняя девочка, в данный момент с ней работают медики. Ребенок все это время жил в одной комнате с телами братьев.

На допросе женщина давала противоречивые показания, сначала утверждала, что дети все умерли во сне, потом заявила, что специально их не кормила, так как не было денег. Дети не ходили в сад и школу, кроме старшего мальчика, который жил у бабушки.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".


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Метки: Великие Луки   Видео   заморила голодом   мать   многодетность   псков   семья   
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19  комментариев
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126k
parallax 2 часа назад
Ппц. Откуда такие существа рождаются?
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2k
Seryi_spb 21 минуту назад
А сколько таких появится если аборты запретят?
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41k
Aleks Полчаса назад
Ну дадут по максимуму, пятнашку. У женщин даже особого режима нету. Одна надежда, что придушат в колонии...
Вопрос в другом. Заслуживает ли это туловище существования за счет государства?
Оставшихся детей жалко. Им теперь жить с этим...
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7k
Mixalych Полчаса назад
Женщины деградируют и скатываются в пропасть гораздо быстрее мужчин. Был сосед, железнодорожник. По пятницам всегда на бровях, а жена, молодая и довольно таки симпатичная женщина, растила маленького ребенка. Ребенок подрос и она начала выпивать вместе с мужем. За год спилась в хлам, сама на себя не похожа, ребенок живет у бабушки, мужик как ходил по пятницам бухой, так и ходит, а она уже и подруг и друзей себе нашла из числа местных джентельменов и не просыхает.
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1k
neskaju20 Полчаса назад
Мне интересно, а бабушка куда смотрела? Наверняка старший сын не просто так беспокоился, говорил наверное бабушке, что все плохо, да и врядли она сама не подозревала.
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−2
Vladimir Полчаса назад
Ща посадят и пойдет на обосрацию за медалью, деньгами. Этим тварям все можно. Надеюсь хоть в хате её замочат
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16k
Kostick Час назад
это же в адок надо... жесть лютая..
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83
Топор плывёт Час назад
Спрашивать - куда смотрели всякие соц. работники по правам детей. наверное глупо. У власти совсем другие приоритеты.
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83
Топор плывёт kuchipachi 44 минуты назад
Власть пытается взять количеством.
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1k
Валерий Час назад
Расплавленный свинец ей во все дырки залить!!!
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26
Igor Валерий 50 минут назад
Я не понимаю таких как вы, с подобными требованиями.
Неужели вы думаете, после всего что прочитали, что она при этом раскается? Да даже если и раскается - что изменится? Ну убьёте вы в муках её, допустим. А в соседнем доме, улице, городе таких сотни. Как это повлияет на них?
Или вы предложите это ещё и по телеку в токшоу показывать?
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