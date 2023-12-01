В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей

Дело было на личном контроле губернатора.
Инцидент произошёл в Козельске. 8-летняя девочка возвращалась из школы, но домой так и не пришла. В последний раз её видели, когда она выходила из автобуса. А матери на телефон пришло сообщение с требованием о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Похитители требовали перевода в криптовалюте. Мать бросилась к полицейским и те немедленно начали расследование. К поискам ребёнка подключились и волонтёры.
Как выяснилось, девочку поймали и затолкали в машину. Долго возили, а ближе к ночи высадили возле заброшенного дома в Тульской области. Школьница дошла до ближайшей деревни и попросила о помощи местных жителей, те позвонили силовикам.
Сотрудники сработали оперативно и преступников вскоре задержали - троих мужиков и женщину. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша:
Девочка, слава Богу, дома, все близкие рады. Ни здоровью, ни жизни ничего не угрожает. Вся необходимая помощь и психологов, и медиков была оказана, если понадобится. Еще она будет оказана сразу в любом необходимом объёме. Спасибо профессионалам, следователям уголовного розыска, которые оперативно смогли найти ребёнка и по имеющейся сейчас информации и уже предполагаемых злоумышленников задержали.
Похитителей допрашивают следователи.
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Как я понял из текста девочка нашлась сама, причем здесь следователи, да еще из уголовного розыска, кто это такие вообще не понятно, наверное новая служба появилась в Козельске.
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Спасибо профессионалам, следователям уголовного розыска, которые оперативно смогли найти ребёнка.
Она вроде сама нашлась.
А это ничего, что и взрослых похищают?