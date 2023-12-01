В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей

Инцидент произошёл в Козельске. 8-летняя девочка возвращалась из школы, но домой так и не пришла. В последний раз её видели, когда она выходила из автобуса. А матери на телефон пришло сообщение с требованием о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Похитители требовали перевода в криптовалюте. Мать бросилась к полицейским и те немедленно начали расследование. К поискам ребёнка подключились и волонтёры.

Как выяснилось, девочку поймали и затолкали в машину. Долго возили, а ближе к ночи высадили возле заброшенного дома в Тульской области. Школьница дошла до ближайшей деревни и попросила о помощи местных жителей, те позвонили силовикам.

Сотрудники сработали оперативно и преступников вскоре задержали - троих мужиков и женщину. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша: