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В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей

В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей

Автор:
01 декабря 2023 14:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владислав Шапша   губернатор   девочка   калужская область   мать   похищение   следователи   
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Дело было на личном контроле губернатора.

Инцидент произошёл в Козельске. 8-летняя девочка возвращалась из школы, но домой так и не пришла. В последний раз её видели, когда она выходила из автобуса. А матери на телефон пришло сообщение с требованием о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Похитители требовали перевода в криптовалюте. Мать бросилась к полицейским и те немедленно начали расследование. К поискам ребёнка подключились и волонтёры.

Как выяснилось, девочку поймали и затолкали в машину. Долго возили, а ближе к ночи высадили возле заброшенного дома в Тульской области. Школьница дошла до ближайшей деревни и попросила о помощи местных жителей, те позвонили силовикам.

Сотрудники сработали оперативно и преступников вскоре задержали - троих мужиков и женщину. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша:

Девочка, слава Богу, дома, все близкие рады. Ни здоровью, ни жизни ничего не угрожает. Вся необходимая помощь и психологов, и медиков была оказана, если понадобится. Еще  она будет оказана сразу в любом необходимом объёме. Спасибо профессионалам, следователям уголовного розыска, которые оперативно смогли найти ребёнка и по имеющейся сейчас информации и уже предполагаемых злоумышленников задержали.

Похитителей допрашивают следователи.

Источник:

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Метки: Видео   Владислав Шапша   губернатор   девочка   калужская область   мать   похищение   следователи   
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13  комментариев
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4k
Parus59 Час назад
Спасибо профессионалам, следователям уголовного розыска, которые оперативно смогли найти ребёнка
Как я понял из текста девочка нашлась сама, причем здесь следователи, да еще из уголовного розыска, кто это такие вообще не понятно, наверное новая служба появилась в Козельске.
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1k
Татьяна Баженова 7 минут назад
Странное похищение, конечно. Похитили, потом сами же отпустили. Сначала потребовали выкуп, а потом больше не звонили про выкуп. Что за придурки? Обкурились, обнюхались, возомнили себя героями, а потом их отпустило?
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23k
sanchesS80 14 минут назад
Ну в общем хорошо, что похитители оказались больше мошенниками. Сделали так чтобы девочка не смогла вернуться домой вовремя - повозили, да отпустили. Тем временем "на дурака" попробовали денег выпросить с матери.
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34k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Как выяснилось, девочку поймали и затолкали в машину. Долго возили, а ближе к ночи высадили возле заброшенного дома в Тульской области. Школьница дошла до ближайшей деревни и попросила о помощи местных жителей, те позвонили силовикам.
------------
Спасибо профессионалам, следователям уголовного розыска, которые оперативно смогли найти ребёнка.

Она вроде сама нашлась.
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2k
Максим Макашев 54 минуты назад
всех четверых запихнуть в бочку, залить бетоном и утопить к и66енням
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2k
Сергей Викторович 58 минут назад
Тут как-то пост был о том как рано дети должны быть самостоятельными и надо ли их отвозить в школу и забирать, и до какого возраста... Срач, конечно, развели, но в основном, все топили за то, что должны сами ходить. Кто-то даже на 1 сентября в первый класс ходил.... Так вот, яркий приме, что если есть возможность - надо возить как можно дольше!!!
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34k
Fat Lynx Час назад
Одно хорошо, что они не убили ребенка!
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August

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