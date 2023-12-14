18 вещей, которые были сделаны так качественно, что, кажется, никогда не перестанут работать

Сегодня большей частью мира правит капитализм. Поэтому совсем неудивительно, что многие производители делают свои товары с ограниченными сроками использования. Так выглядит обычная формула прибыли. Однако так было далеко не всегда.
В прошлом нередко встречались вещи, созданные с непревзойденным мастерством и вниманием к деталям, которые делали их суперкачественными. Эти предметы, будь то ручные часы, мебель, автомобили или одежда, отличались высоким уровнем прочности и долговечности, и многие из них продолжают служить и радовать своих владельцев и по сей день. Таким образом эти вещи стали символами превосходного качества и воплощением мастерства прошлых поколений, напоминая нам о временах, когда надёжность была приоритетом в производстве товаров.
Отличная винтажная вещичка! Отлично дополняет интерьер.
«Я нашёл эту старую лампочку в доме моих бабушки и дедушки. Она сделана в 1902 году, но при этом до сих пор работает»
Тогда, видимо, производители ещё не додумались до того, чтобы сделать устаревание вещей нормой.
Сохранился почти в первозданном состоянии.
Как здорово, когда у тебя в доме хранится настоящий кусочек семейной истории.
Ботинки прослужили исправно 32 года. И ещё неизвестно, сколько прослужат!
Здесь заменили только одну стеклянную дверь, которая случайным образом разбилась. В остальном же печь сохранила свой первоначальный вид.
Вот что значит исключительное качество!
Источник:
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