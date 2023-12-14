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18 вещей, которые были сделаны так качественно, что, кажется, никогда не перестанут работать

18 вещей, которые были сделаны так качественно, что, кажется, никогда не перестанут работать

Автор:
14 декабря 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   на века   подборка   работа   фото   
2165
19

Сегодня большей частью мира правит капитализм. Поэтому совсем неудивительно, что многие производители делают свои товары с ограниченными сроками использования. Так выглядит обычная формула прибыли. Однако так было далеко не всегда.

В прошлом нередко встречались вещи, созданные с непревзойденным мастерством и вниманием к деталям, которые делали их суперкачественными. Эти предметы, будь то ручные часы, мебель, автомобили или одежда, отличались высоким уровнем прочности и долговечности, и многие из них продолжают служить и радовать своих владельцев и по сей день. Таким образом эти вещи стали символами превосходного качества и воплощением мастерства прошлых поколений, напоминая нам о временах, когда надёжность была приоритетом в производстве товаров.

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Отличная винтажная вещичка! Отлично дополняет интерьер.

Тогда, видимо, производители ещё не додумались до того, чтобы сделать устаревание вещей нормой.

Сохранился почти в первозданном состоянии.

Как здорово, когда у тебя в доме хранится настоящий кусочек семейной истории.

Ботинки прослужили исправно 32 года. И ещё неизвестно, сколько прослужат!

Здесь заменили только одну стеклянную дверь, которая случайным образом разбилась. В остальном же печь сохранила свой первоначальный вид.

Вот что значит исключительное качество!

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Метки: Вещи   в мире   интересно   на века   подборка   работа   фото   
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12  комментариев
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5k
Григорий Час назад
ботинки лыжные, там износа нет)))
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787
Шурман 13 минут назад
Каждые 4 недели ходим к парикмахеру так они и сейчас этим все пользуется , точит о кожаный ремень и бреет лучшем чем любой джелет .
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6k
Babangdida Полчаса назад
Ну карандаш и особенно бритва, сделаны на совесть, раз столько времени работают.
Сейчас правит капитализм..., а что было тогда, когда было "как не всегда", может рабовладельческий строй?
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Если карандаш в таком состоянии, то им тупо не пользуются.
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24k
hebpat 43 минуты назад
Есть похожий миксер и куплен в тех же годах, до сих пор работает
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10k
hairov 49 минут назад
То же в саду еще работает -
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257
ruslan d 58 минут назад
Лейка хороша
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