13 загадочных предметов, чьё тайное предназначение разгадывали всем интернетом

Это сухой колодец или камера для выщелачивания, просто водосборник, который позволяет воде собираться и стекать в землю. Вы можете использовать его для того, чтобы вода капала в колодец и выводила её по трубам, или чтобы вода стекала в резервуар и позволяла ей медленно рассеиваться в земле. Обычно эти колодцы закапывают под землю. Устанавливать его так, как на фото, нет смысла.