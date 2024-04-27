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13 загадочных предметов, чьё тайное предназначение разгадывали всем интернетом

13 загадочных предметов, чьё тайное предназначение разгадывали всем интернетом

Автор:
27 апреля 2024 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   предмет   фото   что это такое   
1237
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В век современных технологий предназначение любого, даже неизвестного человеку предмета, можно узнать при помощи поиска по картинке. Кажется, всё проще простого, но не тут то было! Секрет происхождения некоторых вещиц не способны разгадать даже алгоритмы всемирной сети. Тогда озадаченные владельцы решают прибегнуть к помощи интернет-пользователей.

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Это старинное раскрашенное долото — плотничный инструмент. При помощи него можно строить деревянные домики.

Это сухой колодец или камера для выщелачивания, просто водосборник, который позволяет воде собираться и стекать в землю. Вы можете использовать его для того, чтобы вода капала в колодец и выводила её по трубам, или чтобы вода стекала в резервуар и позволяла ей медленно рассеиваться в земле. Обычно эти колодцы закапывают под землю. Устанавливать его так, как на фото, нет смысла.

Это резинки для брекетов. В частности, это кольцо — образец, его использовали, чтобы показывать пациентам варианты цвета. 

Это старая сургучная печать.

Так выглядят щетинки от массажной щётки для волос. Со временем они начинают вырываться из резины, которая их удерживает, и выпадают.

Это кольца для птиц, в особенности для голубей. Их надевают, когда птица ещё находится в гнезде.

Это приспособление для мытья лап собакам. Бесценная штука для владельцев длинношёрстных пород.

Это остеодермы — костные пластинки, располагающиеся в коже некоторых животных. Скорее всего этот щит сделан из кожи крокодила.

Это называется «пик вдовы» или «вдовий балкон». Забор удерживал жён моряков от падения с крыши, когда они ждали, пока мужья вернутся домой.

Это упаковка из-под таблеток, которые часто продаются на заправочных станциях в США. Обычно в капсулы упаковывают Виагру, иногда — другие средства, например, болеутоляющие.

Это лунные туфли. Ботинки-трамплины для детей. Они даже засветились в одной из сцен в фильме «Назад в будущее».

Всё банально. Это вешалка для новых носков.

Это ваза с множеством отверстий для цветов — «цветочная лягушка».

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Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   предмет   фото   что это такое   
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Miralanim
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