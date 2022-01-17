19 крутейших артефактов из прошлого, которые сохранились до наших дней

Поднаготная легендарной четвёрки ABBA (18 фото + 3 видео)

15 фотографий необычных и удивительных вещей

Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи

«Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение

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Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев