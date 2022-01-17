19 крутейших артефактов из прошлого, которые сохранились до наших дней

Специалисты хранят все эти древние сокровища в отличных условиях и постоянно фотографируют их для того, чтобы мы могли с их помощью окунуться в атмосферу прошлого нашей планеты. Смотрим!
Предлагаем вам провести экскурс в музеи разных стран, где выставлено огромное количество интереснейших экспонатов, связанных с древним миром. От небольших статуэток до огромных кораблей в мире сохранилось большое разнообразие рукотворных объектов предыдущих веков, в том числе созданных до нашей эры.
1. Чаша с рыбками из иранского города Кашан, конец 13 – середина 14 веков
2. Золотой слиток с отметками монетного двора, извлечённый из испанского корабля Нуэстра Сеньора де Аточа
Корабль затонул в 1622 году, на его борту было найдено огромное количество перевозимых драгоценностей на общую сумму 450 миллионов долларов.
3. Эта 9000-летняя каменная маска является самой старой маской в мире
Она была найдена в Иудейской пустыне в Израиле.
4. Одна из хорошо сохранившихся повозок, обнаруженных в селе Лчашен в окрестностях озера Севан, Армения
Изготовленные из дуба, они являются старейшими из известных повозок — им около 4000 лет!
5. Инвалидная коляска, изготовленная для императрицы Священной Римской империи, 1740 год
Если точнее, для Елизаветы Кристины Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
6. Мужской курительный пиджак, Англия, 1870-е годы
Такие пиджаки из шёлка были предназначены специально для того, чтобы джентльмены, надевая их, могли с комфортом курить сигары в гостиной, не оставляя на одежде следы дыма и пепла.
7. Хрустальный наконечник копья, найденный в мегалитической гробнице возрастом 5000 лет в Испании
8. Амулет инуитской выдры. Гравированная и пигментированная слоновая кость, 1870-1880 годы
9. Красивая янтарная фигура медведя эпохи мезолита, созданная в период 12500-3900 годов до н.э.
Её выбросило на пляж Фанё в Дании из затопленного мезолитического поселения в Северном море.
10. Викторианская одежда лучника, принадлежащая миссис Фанни Гивен, 1855 год
11. Древнегреческие шлемы на выставке в Старом музее в Берлине
12. Шумерская алебастровая статуэтка царя-жреца, которой 5000 лет
Была найдена внутри гончарного сосуда в древнем городе Урук в 1929 году. Сейчас выставляется в Музее Ирака в Багдаде.
13. «Кулачный боец» — древнегреческая скульптура 4-1 века до нашей эры
14. Глазастые шумерские статуэтки молящихся людей, 2900-2600 года до нашей эры
15. Мраморные крылья Ники Самофракийской, Древний Рим
16. Хрустальная чаша возрастом 2300 лет, найденная в гробнице Периода Сражающихся царств в Китае в 1990 году
Благодаря прекрасному мастерству создателей этот древний предмет очень напоминает современные изделия из стекла.
17. Крошечная греческая сова, вырезанная из пурпурного флюорита, 4-3 века до нашей эры
Сова была символом богини Афины и, соответственно, символом столицы Греции.
18. Ирландская арфа работы Джона Игана, 1820 год
19. Шведский военный корабль 17 века «Ваза», стоящий в стокгольмском музее
Он затонул в 1628 году менее чем на милю во время своего первого плавания и был поднят со дна моря через 333 года почти неповреждённым.
Источник:
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