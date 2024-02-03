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15 случаев, когда люди находили загадочные предметы

15 случаев, когда люди находили загадочные предметы

Автор:
03 февраля 2024 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   предмет   факты   фото   что это такое   
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В интернете можно найти ответы практически на любые вопросы. Например, если вы нашли какой-то загадочный предмет и никак не можете понять, что это такое и зачем оно нужно, то у сетевых знатоков есть сотня версий, среди которых точно найдётся верная.

Это растение. Иерихонская роза.

Если его опустить в воду, оно оживёт и зазеленеет.

Это шишка банксии

Крюк для мусорного контейнера.

Это лебёдка из кованого железа Tasker & Co., примерно 1865 года. Эти лебёдки использовались, чтобы доставать воду из глубоких колодцев.

Создатель шума дождя.

Если повернуть цилиндр, он издаст шум, подобный шуму дождя.

Временные паровые выходы. Если кампус обогревается паром и работает на нём, они работают на участке паровой трубы под землёй или просто выпускают пар, когда он не используется для обогрева.

Это инструмент, который используется с небольшим кусочком бумаги, чтобы обнаружить следы взрывчатки в вашем багаже.

Это дом для пчёл и жуков, он заполнен различными материалами для того, чтобы насекомые могли там перезимовать.

Языковой барабан.

Предполагаю, что это ворота для ливневых стоков, которые отводятся в океан.

Приспособление для удаления магнитов против кражи в магазинах.

Это верхняя закрывающаяся часть кошелька или маленькой сумочки.

Это чернильный орешек.

Это яйца мраморного клопа.

Это астролябия.


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Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   предмет   факты   фото   что это такое   
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4  комментария
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iskra Час назад
Что-то мне не кажется хорошей идеей разводить короедов,древоточцев и плодожорок..
Я у себя на даче стараюсь как можно быстрее сжигать всякие сухие ветки и листья.
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11k
Бендер Родригес 23 минуты назад
Эта ху.ер.га, даже близко не похожа на астролябию.
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