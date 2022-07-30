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18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»

18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»

Автор:
30 июля 2022 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   удивительно   фото   
1651
19

Можно ли сделать попкорн из кофе? Что будет, если молния попадёт в дерево? Насколько эффективны ловушки для мух? Возможно, такие вопросы вас не повещали, но ответы на них имеются.

Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда люди стали свидетелями разных процессов и их результатов и опубликовали в сети фотографии, которые отвечают на вопрос «что будет, если».


Как взорвалась монтажная пена

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Вот какие следы оставила лягушка, проскакав по грузовику

Руки после 20 минут мытья посуды

Сделал этот снимок, когда моя мама попала на неровный участок дороги

Что происходит, когда на протяжение 7 лет ель оборачивали рождественскими гирляндами

Вот что произошло с монетой, которая долгое время пробыла в стиральной машине

Этот парень танцует на одном и том же месте на протяжении недель

Вот что будет, если попробовать сделать попкорн из кофейного зерна

Как выглядит кровь после удаления эритроцитов

Случайно разрезал газонокосилкой дешёвый детский бейсбольный мяч

Вот какой «улов» можно получить из ловушки для мух

Шланг лежащий на траве может стать «шоссе» для муравьёв

Вот что будет, если сделать свечу из воска сыра Babybel 

Babybel — это сыр, который продаётся по всему миру. Он известен тем, что выпускается в восковой оболочке. Как видите, из этого воска можно сделать рабочую свечу.


Вот что стало со стулом после града

Вот что будет, если сделать пол из монет

Вот что будет, если пить малиновый чай из белой кружки с трещиной

Дерево дымится после удара молнии

Вот что случилось с этикеткой Нутеллы после мытья посуды

Источник:

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Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   удивительно   фото   
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5  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Чёта последнюю не понял.
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2k
Froll 17 минут назад
А ещё такое бывает если дураку дать в руки пневматическую винтовку.
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7k
Борис Карабанов 58 минут назад
Замучились уже таскать эту бедную монтажную пену из поста в пост.
Не взрывалась она, не взрывалась! Просто, клапан неплотно закрылся и немного "подтравливал". Когда взрывается баллон пены, то это выглядит не так.
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4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Реклама на Фишках, это, конечно, временами полный трэш! Я долго искал тут "этикетку Нутеллы" :-)
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