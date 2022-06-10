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16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках

16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках

Автор:
10 июня 2022 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: барахолка   в мире   вещи   интересно   люди   подборка   фото   
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Наверное, в магазинах сейчас можно найти вообще всё что угодно. Но если хочется чего-нибудь эдакого, чтобы не как у всех — то прямая дорога в секонд-хенды, на барахолки и дворовые распродажи.


Джинсовая посуда

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Эта маска сделана кем-то вручную

Как вам эта картина?

Стеклянная голова

Картина, которая напугала всех на дворовой распродаже

Художника зовут Дино Валлс, а название произведения — Инкубус. Женщина держит лапу барсука, которой отгоняют сглаз.


А ведь кто-то его связал!

Сиденье для унитаза

Наткнулся на это сиденье для унитаза на дворовой распродаже. Хотел купить и вскрыть, чтобы достать деньги, но жена сказала, что они фальшивые.


Если хочется почувствовать себя Долорес Амбридж

Ещё больше вещей для любителей кошек

А вот кресло для любителей мопсов

Дарт Вейдер пьёт чай

Украсили бы дом таким мужчиной?

Мой ребёнок крикнул «папа» в тот момент, когда увидел это, и я не знаю, смеяться мне или плакать.


Милейший горошек

Коготки

Цветочный горшок-череп

Немного золотой краски — и на крыльце появился новый друг.


Набор кружек с героями «Кошмара перед Рождеством»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: барахолка   в мире   вещи   интересно   люди   подборка   фото   
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dima423 8 минут назад
клевые штучки) я бы с удовольствием побывал на таких распродажах... если можно взять эксклюзивную крутую вещь да еще и не дорого, то это же супер))
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