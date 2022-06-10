16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках

Наверное, в магазинах сейчас можно найти вообще всё что угодно. Но если хочется чего-нибудь эдакого, чтобы не как у всех — то прямая дорога в секонд-хенды, на барахолки и дворовые распродажи.
Джинсовая посуда
Эта маска сделана кем-то вручную
Как вам эта картина?
Стеклянная голова
Картина, которая напугала всех на дворовой распродаже
Художника зовут Дино Валлс, а название произведения — Инкубус. Женщина держит лапу барсука, которой отгоняют сглаз.
А ведь кто-то его связал!
Сиденье для унитаза
Наткнулся на это сиденье для унитаза на дворовой распродаже. Хотел купить и вскрыть, чтобы достать деньги, но жена сказала, что они фальшивые.
Если хочется почувствовать себя Долорес Амбридж
Ещё больше вещей для любителей кошек
А вот кресло для любителей мопсов
Дарт Вейдер пьёт чай
Украсили бы дом таким мужчиной?
Мой ребёнок крикнул «папа» в тот момент, когда увидел это, и я не знаю, смеяться мне или плакать.
Милейший горошек
Коготки
Цветочный горшок-череп
Немного золотой краски — и на крыльце появился новый друг.
Набор кружек с героями «Кошмара перед Рождеством»
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