Котёнок помог справиться большому другу с замкнутостью и скромностью и ощутить радость жизни

И на роль идеального компаньона подошла кошечка шотландской вислоухой породы, которую девушка назвала Клео. Ретривер пришёл в полнейшее умиление от новой подруги, оберегал котёнка, грел своей роскошной шерстью и с удовольствием играл с маленькой проказницей.

Клео ответила большому другу нежной привязанностью и не отходила от Самсона. Хотя у Лии Хенди также есть лабрадор по кличке Кельвин, но его связь с Клео не такая крепкая, как у Самсона.