Котёнок помог справиться большому другу с замкнутостью и скромностью и ощутить радость жизни

Сложно жить в этом большом суетном мире, когда ты интроверт, одиночка и скромняга. Но всё меняется, стоит появиться в жизни настоящему другу.
Так было и с золотистым ретривером по кличке Самсон – питомцем жительницы Нью-Йорка Лии Хенди. По рассказам девушки, он всегда испытывал, если можно так выразиться, сложности в общении с себе подобными – просто не понимал, как реагировать на других собак, как с ними играть и взаимодействовать. Словно мешала излишняя скромность и отсутствие понимания того факта, каково это вообще – быть псом.
В парках и на площадках он сторонился других собак, проявлявших интерес и пытавшихся подружиться и поиграть, и просто отсиживался до конца прогулки в укромном уголке. Но Лия однажды заметила, как Самсон проявил живой интерес к кошке за окном. И поняла, что любимец вполне может выстраивать коммуникации. Только для этого нужно подходящее животное.
И на роль идеального компаньона подошла кошечка шотландской вислоухой породы, которую девушка назвала Клео. Ретривер пришёл в полнейшее умиление от новой подруги, оберегал котёнка, грел своей роскошной шерстью и с удовольствием играл с маленькой проказницей.
Клео ответила большому другу нежной привязанностью и не отходила от Самсона. Хотя у Лии Хенди также есть лабрадор по кличке Кельвин, но его связь с Клео не такая крепкая, как у Самсона.
Её питомцы всегда присоединяются к ней во время путешествий и походов, но длительные пешие прогулки оказались слишком утомительными для крошечной и слабой Клео.
Поэтому Самсон решил помочь своей кошачьей сестричке насладиться каждым шагом. Он позволяет ей запрыгивать к нему на спину, когда Клео чувствует усталость, и оставаться там до тех пор, пока она не будет готова идти дальше. Хозяйка даже приобрела для этого специальное мини-седло. Очаровательный пушистый дуэт часто носит одинаковую одежду, а после долгих походов они любят обниматься и спать рядом друг с другом.
Лия очень довольна крепкой дружбой своих питомцев:
Когда я смотрю на Самсона и Клео, я вижу двух животных, которые любят друг друга и доверяют друг другу.
В социальных сетях у парочки более 150 тысяч подписчиков. Ведь лишний раз полюбоваться на искреннее проявление заботы и дружбы хочется многим. Даже нам, людям, у которых в жизни всё довольно хорошо, не помешает такой заботливый друг, который на одной волне с тобой.
Источник:
Источник:
- Лампо: пёс, прославившийся благодаря любви к путешествиям
- Трогательное концентрированное ожидание
- Помощники, которые всегда рядом
- Псы доказали, что могут стать верным другом не только человеку
- Пёс удивил кота необычной техникой боя