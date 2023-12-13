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Котёнок помог справиться большому другу с замкнутостью и скромностью и ощутить радость жизни

Котёнок помог справиться большому другу с замкнутостью и скромностью и ощутить радость жизни

Автор:
13 декабря 2023 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Клео   Коммуникация   Пёс   дружба   кошка   поездка   прогулка   самсон   собака   трогательно   
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Сложно жить в этом большом суетном мире, когда ты интроверт, одиночка и скромняга. Но всё меняется, стоит появиться в жизни настоящему другу.

Так было и с золотистым ретривером по кличке Самсон – питомцем жительницы Нью-Йорка Лии Хенди. По рассказам девушки, он всегда испытывал, если можно так выразиться, сложности в общении с себе подобными – просто не понимал, как реагировать на других собак, как с ними играть и взаимодействовать. Словно мешала излишняя скромность и отсутствие понимания того факта, каково это вообще – быть псом.

В парках и на площадках он сторонился других собак, проявлявших интерес и пытавшихся подружиться и поиграть, и просто отсиживался до конца прогулки в укромном уголке. Но Лия однажды заметила, как Самсон проявил живой интерес к кошке за окном. И поняла, что любимец вполне может выстраивать коммуникации. Только для этого нужно подходящее животное.

И на роль идеального компаньона подошла кошечка шотландской вислоухой породы, которую девушка назвала Клео. Ретривер пришёл в полнейшее умиление от новой подруги, оберегал котёнка, грел своей роскошной шерстью и с удовольствием играл с маленькой проказницей.

Клео ответила большому другу нежной привязанностью и не отходила от Самсона. Хотя у Лии Хенди также есть лабрадор по кличке Кельвин, но его связь с Клео не такая крепкая, как у Самсона.

Её питомцы всегда присоединяются к ней во время путешествий и походов, но длительные пешие прогулки оказались слишком утомительными для крошечной и слабой Клео.

Поэтому Самсон решил помочь своей кошачьей сестричке насладиться каждым шагом. Он позволяет ей запрыгивать к нему на спину, когда Клео чувствует усталость, и оставаться там до тех пор, пока она не будет готова идти дальше. Хозяйка даже приобрела для этого специальное мини-седло. Очаровательный пушистый дуэт часто носит одинаковую одежду, а после долгих походов они любят обниматься и спать рядом друг с другом.

Лия очень довольна крепкой дружбой своих питомцев:

Когда я смотрю на Самсона и Клео, я вижу двух животных, которые любят друг друга и доверяют друг другу.

В социальных сетях у парочки более 150 тысяч подписчиков. Ведь лишний раз полюбоваться на искреннее проявление заботы и дружбы хочется многим. Даже нам, людям, у которых в жизни всё довольно хорошо, не помешает такой заботливый друг, который на одной волне с тобой.

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Метки: Клео   Коммуникация   Пёс   дружба   кошка   поездка   прогулка   самсон   собака   трогательно   
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