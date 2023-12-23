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Радость зимней прогулки

Радость зимней прогулки

Автор:
23 декабря 2023 20:21
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Пёс   время года   зима   прогулка   собака   трогательно   фото   хозяин   щенок   
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С приходом зимы мы нередко пропускаем её простую красоту – лёгкий танец снежинок под светом фонаря, причудливые морозные узоры на окнах, забавных чудиков, которых лепит из снега счастливая детвора. Учиться радоваться снежному времени года стоит у братьев наших меньших.

Особенно у пёселей, для которых каждый выход на улицу, во двор или в парк – это фейерверк эмоций и буря восторга. Глядя на горящие глаза, сопящие носы и суетливые лапы поневоле начинаешь улыбаться и замечать простую красоту зимней прогулки.

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Метки: Питомец   Пёс   время года   зима   прогулка   собака   трогательно   фото   хозяин   щенок   
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
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