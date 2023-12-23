Радость зимней прогулки

Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года

Помощники, которые всегда рядом

Собаки и сугробы

Котёнок помог справиться большому другу с замкнутостью и скромностью и ощутить радость жизни

Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!

Что мне дождик проливной?