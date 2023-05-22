Лампо: пёс, прославившийся благодаря любви к путешествиям

Выяснилось, что Лампо не представляет себе жизни без поездок и приключений. Он ежедневно садился в поезд, причём, пассажирский, аккуратно пробирался в вагон и прятался под одним из сидений, чтобы его не обнаружили и не выдворили работники.

Поразительно, но собака умудрилась не только выучить расписание поездов, но научилась отличать скорые от обычных. На закате хвостатый пассажир неизменно возвращался назад на станцию.

Путешествовал хитрец таким образом целых 8 лет, совершив за это время около 3 тыс. поездок. При этом собака великолепно ориентировалась во времени. И лишь однажды чувство подвело Лампо, и он опоздал на поезд.