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Лампо: пёс, прославившийся благодаря любви к путешествиям

Лампо: пёс, прославившийся благодаря любви к путешествиям

Автор:
22 мая 2023 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Кампилья-Мариттима   Лампо   Пёс   поезд   поездка   путешествие   символ   собака   страсть   увлечение   
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Считается что кошки привязаны к дому, привычному месту. А собаки – к хозяину. Но этот пёс доказал, что из каждого правила возможны исключения. Да ещё какие.

Летом 1953 года бездомный пёс неизвестной породы сошёл с грузового поезда, выбрав в качестве пристанища железнодорожную станцию небольшого итальянского города Кампилья-Мариттима.

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Начальник станции Эльвио Барлеттани присмотрелся к необычному пассажиру. Хотя собака и была явно ничейной, но не выглядела несчастной. Эльвио, хотя это и было запрещено правилами, оставил неожиданного гостя на станции – больно уж симпатичный тот оказался. И с этого момента началась история Лампо (такую кличку Барлеттани дал приёмышу) – история Большого путешествия.

Выяснилось, что Лампо не представляет себе жизни без поездок и приключений. Он ежедневно садился в поезд, причём, пассажирский, аккуратно пробирался в вагон и прятался под одним из сидений, чтобы его не обнаружили и не выдворили работники.

Поразительно, но собака умудрилась не только выучить расписание поездов, но научилась отличать скорые от обычных. На закате хвостатый пассажир неизменно возвращался назад на станцию.

Путешествовал хитрец таким образом целых 8 лет, совершив за это время около 3 тыс. поездок. При этом собака великолепно ориентировалась во времени. И лишь однажды чувство подвело Лампо, и он опоздал на поезд.

Но пёс не был эгоистом, посвятившим жизнь исключительно своим развлечениям. Он часто провожал дочь начальника станции Вирну в школу, а потом встречал после занятий. И вместе с девочкой шёл домой.

Конечно, в такой насыщенной жизни не обошлось без проблем. Однажды безбилетника обнаружил контролёр, очень разозлился и велел навсегда убрать животное из поля зрения. Работники железной дороги погрузили беднягу в поезд, шедший в южном направлении. А потом выбросили практически в чистом поле. Только спустя неделю странник вернулся на станцию – измученный, израненный, похудевший, но живой. Лампо преодолел расстояние порядка 300 километров и отыскал обратный путь.

Чтобы избежать дальнейших разборок с администрацией железной дороги, Барлеттани попросил приютить собаку своего приятеля – начальника другой станции. Но упрямый Лампо спустя полгода вернулся. История собаки получила широкую огласку, о путешественнике написали в газетах, на телевидении вышли сюжеты о Лампо. Собаку решили оставить в покое, и она стала официальным талисманом станции в Кампилья-Мариттима.

Летом 1961 года необычный пёс погиб. Смерть его вполне соответствовала символу железной дороги: Лампо сбил проходящий поезд. Собаку похоронили на станции и вскоре установили памятник в его честь. Эльвио написал о своём необычном друге книгу «Лампо, странствующий пёс». А для жителей городка образ превратился в символ. Они с удовольствием рассказывают историю туристам, а изображения увлечённой путешествиями собаки украшают многие здания Кампилья-Мариттима.

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Метки: Кампилья-Мариттима   Лампо   Пёс   поезд   поездка   путешествие   символ   собака   страсть   увлечение   
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Алексей 2 часа назад
Лампо путешественник,тебя тут помнят!
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