Псы доказали, что могут стать верным другом не только человеку

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Собаки не зря считаются самыми преданными животными. Ведь они готовы защищать хозяина даже ценой собственной жизни.
Но при этом пёсели отлично ладят и с другими созданиями – дикими и домашними, большими и не очень, пушистыми и крылатыми.
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