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Псы доказали, что могут стать верным другом не только человеку

Псы доказали, что могут стать верным другом не только человеку

Автор:
22 апреля 2023 15:48
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   дружба   забота   нежность   объятия   собака   трогательно   эмоция   
1799
13

Собаки не зря считаются самыми преданными животными. Ведь они готовы защищать хозяина даже ценой собственной жизни.

Но при этом пёсели отлично ладят и с другими созданиями – дикими и домашними, большими и не очень, пушистыми и крылатыми.

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Метки: Животное   Пёс   дружба   забота   нежность   объятия   собака   трогательно   эмоция   
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4  комментария
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10k
Летучий Мыш 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Света 7 минут назад
Последняя больше похоже на банду.)))
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4k
Григорий 2 часа назад
нуу больше половины фото - это обрезанная постанова, а дальше мне лень писать, пятница не кончилась, бухаемсъ
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6k
perekrestok 3 часа назад
Прекрасно когда все сытые и довольные! А то вспоминаю первую серию Мадагаскара и голодные страдания льва.
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