Экскурсия в музей мадам Тюссо: кто из известных актёров там "живёт"

Сегодня мы с вами сможем увидеть, чьи фигуры изготовлены для музея и оценить, насколько копии похожи на знаменитостей.
Немного истории: Музей мадам Тюссо был создан в 1835 году французским скульптором Марией Тюссо в лондонском районе Марилебон.
Анна Мария Тюссо (1761—1850), урождённая Анна Мария Гросгольц, родилась в Страсбурге в семье эльзасского офицера Йозефа Гросгольца и швейцарки Анны-Марии Вальтер.
Она является потомком старой династии палачей Гросхольтц. Но уже её отец отошёл от семейного дела, выбрав более гуманный бизнес. Иоганн-Жозеф занимался изготовлением гравюр, однако он погиб ещё до её рождения.
Тем не менее, именно такое "тёмное наследие" наложило определённый отпечаток на всё её творчество.
Мать Марии работала экономкой у доктора Филиппа Куртиуса, занимавшегося восковыми моделями. Именно он впоследствии и обучил Марию Тюссо искусству работы с воском.
В 1777 году Мария Тюссо создала свою первую восковую фигуру - Вольтера, за которым последовали Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин.
Талант юного дарования не остался незамеченным. Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта пригласили её к себе в Версаль. Там она трудилась в течение 10 лет, постоянно занимаясь усовершенствованием своего выдающегося таланта.
Тем не менее, биография мадам Тюссо оказалась не настолько счастливой и беззаботной. Началась революция, и всё переменилось в её жизни. Королевская семья, её благодетели, были казнены. А мадам Тюссо посчитали "роялисткой" и отправили в тюрьму.
Вместе с ней тогда в застенках находилась и Жозефина Богарне. В будущем она станет любовницей Наполеона и императрицей Франции.
Обе женщины даже уже были обриты для гильотины, однако в самый последний момент их решили помиловать.
Новая политическая власть от Марии потребовала доказать свою лояльность – ей нужно было изготовить посмертные маски королевской четы, что в своё время так сильно помогла девушке.
Её отправили на свалку тел... искать головы короля и королевы...
И она-таки сделала посмертные маски представителей королевской семьи.
После такого "действа" правительство больше не беспокоило Марию, так что она смогла вернуться к своей любимой работе.
Воска было много, однако вот волос для своих фигур ей всегда не хватало.
Но Мария нашла выход из этой ситуации... и выпросила себе пропуск в тюрьму. Ведь в сырых подвалах темницы складывали отрубленные головы казнённых.
Именно волосы с этих голов она решила использовать в своих целях.
Добыть такое разрешение было бы весьма сложной задачей, однако ей помогла её девичья фамилия Гросхольтц. Её воспринимали как наследницу знаменитых палачей, так что "коллеги" с уважением относились к её просьбам...
После смерти в 1794 Филипа Куртиуса его коллекция перешла к Марии Тюссо.
В 1802 году Мария Тюссо переехала в Лондон. Из-за начавшейся англо-французской войны она вместе со своей коллекцией не смогла вернуться во Францию.
Некоторое время Тюссо была вынуждена ездить с восковыми фигурами по территории Великобритании и Ирландии.
И вот в 1835 году была учреждена первая постоянная выставка на Бейкер-стрит в Лондоне.
Одной из диковинок музея Марии был Кабинет ужасов. Тут можно было увидеть жертв французской революции, убийц и знаменитых преступников.
В 1884 году коллекция перебралась в новое здание на Мэрилебон-роуд в Лондоне же. В 1924 году пожар уничтожил многие фигуры. Поскольку формы не пострадали, фигуры удалось воссоздать вновь.
Сегодня музей мадам Тюссо значительно разросся и в настоящий момент имеет филиалы в 23 других городах разных стран.
Ну вот, об истории на сегодня всё. Не утомились?
Процесс создания восковых фигур для музея тоже очень итересен. В отделениях музея по всему миру работают команды талантливейших людей, которые преданы музею и своему делу всей душой.
И их работы просто невероятны!
Об их работе вы также, если заинтересуетесь этой темой, можете почитать в сети, и это захватывающее чтиво, поверьте!
Ну что же, друзья, давайте-ка, наконец, "отправимся" на "экскурсию" и посмотрим, кто же из известных актёров "поселился" в просторных залах филиалов наменитого музея мадам Тюссо в разных странах.
Немножко даже оторопь берёт, насколько правдоподобно изготовлены фигуры...
А может быть, среди вас найдутся те, кому посчастливилось посетить музей? Тогда обязательно поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментариях!
Кстати, друзья, актёры очень благосклонно относятся к изготовлению собственных восковых фигур и часто отдают свои одежду, обувь, аксессуары и украшения для них.
Чтобы вы понимали, насколько потрясающая работа проделана художниками-создателями, несколько фотографий покажу вам, на которых фигуры изображены крупным планом:
Источник:
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