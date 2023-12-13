Экскурсия в музей мадам Тюссо: кто из известных актёров там "живёт"

Воска было много, однако вот волос для своих фигур ей всегда не хватало.

Но Мария нашла выход из этой ситуации... и выпросила себе пропуск в тюрьму. Ведь в сырых подвалах темницы складывали отрубленные головы казнённых.

Именно волосы с этих голов она решила использовать в своих целях.

Добыть такое разрешение было бы весьма сложной задачей, однако ей помогла её девичья фамилия Гросхольтц. Её воспринимали как наследницу знаменитых палачей, так что "коллеги" с уважением относились к её просьбам...

После смерти в 1794 Филипа Куртиуса его коллекция перешла к Марии Тюссо.

В 1802 году Мария Тюссо переехала в Лондон. Из-за начавшейся англо-французской войны она вместе со своей коллекцией не смогла вернуться во Францию.

Некоторое время Тюссо была вынуждена ездить с восковыми фигурами по территории Великобритании и Ирландии.

И вот в 1835 году была учреждена первая постоянная выставка на Бейкер-стрит в Лондоне.

Одной из диковинок музея Марии был Кабинет ужасов. Тут можно было увидеть жертв французской революции, убийц и знаменитых преступников.

В 1884 году коллекция перебралась в новое здание на Мэрилебон-роуд в Лондоне же. В 1924 году пожар уничтожил многие фигуры. Поскольку формы не пострадали, фигуры удалось воссоздать вновь.

Сегодня музей мадам Тюссо значительно разросся и в настоящий момент имеет филиалы в 23 других городах разных стран.

Ну вот, об истории на сегодня всё. Не утомились?

Процесс создания восковых фигур для музея тоже очень итересен. В отделениях музея по всему миру работают команды талантливейших людей, которые преданы музею и своему делу всей душой.

И их работы просто невероятны!

Об их работе вы также, если заинтересуетесь этой темой, можете почитать в сети, и это захватывающее чтиво, поверьте!

Ну что же, друзья, давайте-ка, наконец, "отправимся" на "экскурсию" и посмотрим, кто же из известных актёров "поселился" в просторных залах филиалов наменитого музея мадам Тюссо в разных странах.

Немножко даже оторопь берёт, насколько правдоподобно изготовлены фигуры...

А может быть, среди вас найдутся те, кому посчастливилось посетить музей? Тогда обязательно поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментариях!