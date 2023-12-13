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Экскурсия в музей мадам Тюссо: кто из известных актёров там "живёт"

Экскурсия в музей мадам Тюссо: кто из известных актёров там "живёт"

Автор:
13 декабря 2023 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   воск   знаменитости   музей   музей мадам Тюссо   фигуры   
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Сегодня мы с вами сможем увидеть, чьи фигуры изготовлены для музея и оценить, насколько копии похожи на знаменитостей.

Немного истории: Музей мадам Тюссо был создан в 1835 году французским скульптором Марией Тюссо в лондонском районе Марилебон.

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Анна Мария Тюссо (1761—1850), урождённая Анна Мария Гросгольц, родилась в Страсбурге в семье эльзасского офицера Йозефа Гросгольца и швейцарки Анны-Марии Вальтер.

Она является потомком старой династии палачей Гросхольтц. Но уже её отец отошёл от семейного дела, выбрав более гуманный бизнес. Иоганн-Жозеф занимался изготовлением гравюр, однако он погиб ещё до её рождения.

Тем не менее, именно такое "тёмное наследие" наложило определённый отпечаток на всё её творчество.

Мать Марии работала экономкой у доктора Филиппа Куртиуса, занимавшегося восковыми моделями. Именно он впоследствии и обучил Марию Тюссо искусству работы с воском.

В 1777 году Мария Тюссо создала свою первую восковую фигуру - Вольтера, за которым последовали Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин.

Талант юного дарования не остался незамеченным. Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта пригласили её к себе в Версаль. Там она трудилась в течение 10 лет, постоянно занимаясь усовершенствованием своего выдающегося таланта.

Тем не менее, биография мадам Тюссо оказалась не настолько счастливой и беззаботной. Началась революция, и всё переменилось в её жизни. Королевская семья, её благодетели, были казнены. А мадам Тюссо посчитали "роялисткой" и отправили в тюрьму.

Вместе с ней тогда в застенках находилась и Жозефина Богарне. В будущем она станет любовницей Наполеона и императрицей Франции.

Обе женщины даже уже были обриты для гильотины, однако в самый последний момент их решили помиловать.

Новая политическая власть от Марии потребовала доказать свою лояльность – ей нужно было изготовить посмертные маски королевской четы, что в своё время так сильно помогла девушке.

Её отправили на свалку тел... искать головы короля и королевы...

И она-таки сделала посмертные маски представителей королевской семьи.

После такого "действа" правительство больше не беспокоило Марию, так что она смогла вернуться к своей любимой работе.

Воска было много, однако вот волос для своих фигур ей всегда не хватало.

Но Мария нашла выход из этой ситуации... и выпросила себе пропуск в тюрьму. Ведь в сырых подвалах темницы складывали отрубленные головы казнённых.

Именно волосы с этих голов она решила использовать в своих целях.

Добыть такое разрешение было бы весьма сложной задачей, однако ей помогла её девичья фамилия Гросхольтц. Её воспринимали как наследницу знаменитых палачей, так что "коллеги" с уважением относились к её просьбам...

После смерти в 1794 Филипа Куртиуса его коллекция перешла к Марии Тюссо.

В 1802 году Мария Тюссо переехала в Лондон. Из-за начавшейся англо-французской войны она вместе со своей коллекцией не смогла вернуться во Францию.

Некоторое время Тюссо была вынуждена ездить с восковыми фигурами по территории Великобритании и Ирландии.

И вот в 1835 году была учреждена первая постоянная выставка на Бейкер-стрит в Лондоне.

Одной из диковинок музея Марии был Кабинет ужасов. Тут можно было увидеть жертв французской революции, убийц и знаменитых преступников.

В 1884 году коллекция перебралась в новое здание на Мэрилебон-роуд в Лондоне же. В 1924 году пожар уничтожил многие фигуры. Поскольку формы не пострадали, фигуры удалось воссоздать вновь.

Сегодня музей мадам Тюссо значительно разросся и в настоящий момент имеет филиалы в 23 других городах разных стран.

Ну вот, об истории на сегодня всё. Не утомились?

Процесс создания восковых фигур для музея тоже очень итересен. В отделениях музея по всему миру работают команды талантливейших людей, которые преданы музею и своему делу всей душой.

И их работы просто невероятны!

Об их работе вы также, если заинтересуетесь этой темой, можете почитать в сети, и это захватывающее чтиво, поверьте!

Ну что же, друзья, давайте-ка, наконец, "отправимся" на "экскурсию" и посмотрим, кто же из известных актёров "поселился" в просторных залах филиалов наменитого музея мадам Тюссо в разных странах.

Немножко даже оторопь берёт, насколько правдоподобно изготовлены фигуры...

А может быть, среди вас найдутся те, кому посчастливилось посетить музей? Тогда обязательно поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментариях!

Кстати, друзья, актёры очень благосклонно относятся к изготовлению собственных восковых фигур и часто отдают свои одежду, обувь, аксессуары и украшения для них.

Чтобы вы понимали, насколько потрясающая работа проделана художниками-создателями, несколько фотографий покажу вам, на которых фигуры изображены крупным планом:

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Метки: в мире   воск   знаменитости   музей   музей мадам Тюссо   фигуры   
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7  комментариев
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77k
Viktor Час назад
А вот старина Мэл подкачал, вернее его копия.

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333
iskra Полминуты назад
Был в Одесском музее восковых фигур,там даже папиллярные узоры на пальцах есть.
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15
Иван Чернов 17 минут назад
Качественно, некоторые похожи не очень, но тоже хороши
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1k
РАТНИК 37 минут назад
Там ещё должен быть актёр Зеленский стоящий на коленях и просящий милостыню.
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34k
Teodor Час назад
Я в Питере видел некоторое подражание этому (русские цари). Самым натурально выглядящим был десантник-охранник на входе... Как пояснил экскурсовод, его скульптор лепил со своего сына, поэтому очень старался.
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187
ruslan d Час назад
Жутковато , но красиво
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