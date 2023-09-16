В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля

В Поднебесной открыли самый большой в мире морской научный парк «Чжухай Чимелонг». Музей похож на крупный космический корабль.
В Китае открылся самый большой в мире морской научный парк «Чжухай Чимелонг» — музей построен в форме гигантского НЛО. Об этом сказано на сайте Weixin. В океанариуме живет более 100 тысяч морских животных.
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Чимелонг имеет общую длину около 650 метров, его площадь достигает примерно 400 тысяч квадратных метров. На планирование парка ушло десять лет, а на фактическое строительство — более пяти лет.
Музей может принимать более 50 тысяч посетителей в день. В нем установлено самое большое окно для аквариума в мире и самый большой живой коралловый бак. Ночью на здании включается подсветка и делает его похожим на большой космический корабль.
Сходили бы сюда на экскурсию?
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А откуда китайцы знают, как выглядит космический корабль?