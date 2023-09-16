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В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля

В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля

Автор:
16 сентября 2023 13:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   космический корабль   музей   океан   
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В Поднебесной открыли самый большой в мире морской научный парк «Чжухай Чимелонг». Музей похож на крупный космический корабль.

В Китае открылся самый большой в мире морской научный парк «Чжухай Чимелонг» — музей построен в форме гигантского НЛО. Об этом сказано на сайте Weixin. В океанариуме живет более 100 тысяч морских животных.

Чимелонг имеет общую длину около 650 метров, его площадь достигает примерно 400 тысяч квадратных метров. На планирование парка ушло десять лет, а на фактическое строительство — более пяти лет.

Музей может принимать более 50 тысяч посетителей в день. В нем установлено самое большое окно для аквариума в мире и самый большой живой коралловый бак. Ночью на здании включается подсветка и делает его похожим на большой космический корабль.

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Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   космический корабль   музей   океан   
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13  комментариев
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35k
АнтонПолднев 47 минут назад
В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля(с)
А откуда китайцы знают, как выглядит космический корабль?
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325
iskra Полчаса назад
Я бы сходил. Интересно,сколько экскурсия стоит. Когда-то в Москвариум на четверых еле наскребли денег на билеты. Тогда ещё по 400 рубликов билет был. Сейчас намного дороже..
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4k
просто Дмитрий Час назад
А в Риге уже пять лет как один мост отремонтировать не могут
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17k
K7OO Час назад
Вообще-то космический корабль выглядит как-то так:
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14k
котегRUS 2 часа назад
недавно что то, где то, говорило про "китайский интеллект".... ну-ну...
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10k
Бритва 2 часа назад
полетал бы дроном вокруг
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