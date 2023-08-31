10 видов животных, названных в честь знаменитостей

Непосредственно когда Дональд Трамп стал президентом США, в честь него назвали бабочку из семейства молей - Neopalpa donaldtrumpi. У бабочки, обнаруженной в Калифорнии, на голове есть светлые волоски, которые очень напомнили учёным характерную прическу Трампа. Исследователь Вазрик Назари, который открыл вид, надеялся, что присвоение названия побудит Трампа уделять больше внимания охране окружающей среды.

Спустя год, во время президентства Трампа, в его честь назвали слепую вымирающую амфибию, которая прячет голову в песок - Dermophis donaldtrumpi. Название виду дал Эйдан Белл, генеральный директор EnviroBuild, компании по производству экологически чистых строительных материалов. Он заплатил 25 тысяч долларов на аукционе за право назвать вид. Белл объяснил, что поведение амфибии, зарывающей голову в землю, было похоже на подход Трампа к изменению климата.