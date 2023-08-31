10 видов животных, названных в честь знаменитостей

Некоторые знаменитости вдохновили учёных и биологов назвать в их честь новые виды животных. На самом деле, открыть новые виды бывает достаточно трудно, и для этого порой требуются годы усердного труда. Поэтому если в вашу честь назвали вид — это, несомненно, значимое достижение, даже если это разновидность ос-паразитов, или вымирающая слепая амфибия. Взглянем на некоторые виды, которые назвали в честь известных людей.
Вид змей, обитающих в Перу, назван учёными в честь актёра Харрисона Форда: Tachymenoides harrisonfordi. Это сделали в знак признания его деятельности по защите окружающей среды в качестве вице-председателя организации Conservation International. В честь актёра также назван вид муравьёв Pheidole harrisonfordi, и вид пауков - Calponia harrisonfordi.
В честь певицы Бейонсе назвали вид слепней Scaptia beyonceae. Насекомое обнаружили в Северном Квинсленде, Австралия, в 1981 году - в год рождения Бейонсе. Слепень считается вредителем, но исследователи понадеялись, что из-за нового названия его будут реже убивать в регионе.
Вид паразитических наездников из отряда перепончатокрылых, Aleiodes gaga, назвали в честь Леди Гаги. Длина этих насекомых - всего 5 мм. Вид обнаружили в ходе монографического исследования рода Aleiodes вместе со 178 другими новыми видами.
Непосредственно когда Дональд Трамп стал президентом США, в честь него назвали бабочку из семейства молей - Neopalpa donaldtrumpi. У бабочки, обнаруженной в Калифорнии, на голове есть светлые волоски, которые очень напомнили учёным характерную прическу Трампа. Исследователь Вазрик Назари, который открыл вид, надеялся, что присвоение названия побудит Трампа уделять больше внимания охране окружающей среды.
Спустя год, во время президентства Трампа, в его честь назвали слепую вымирающую амфибию, которая прячет голову в песок - Dermophis donaldtrumpi. Название виду дал Эйдан Белл, генеральный директор EnviroBuild, компании по производству экологически чистых строительных материалов. Он заплатил 25 тысяч долларов на аукционе за право назвать вид. Белл объяснил, что поведение амфибии, зарывающей голову в землю, было похоже на подход Трампа к изменению климата.
У Обамы есть целый "зоопарк", названный в его честь. Это и вид мигаломорфных пауков Aptostichus barackobamai, названный в знак признательности за "мудрость и стойкость в государственных делах", и вид лишайников - калоплака Обамы, названный за его поддержку науки и образования. Paragordius obamai - вид паразитических червей из группы волосатиков, тоже названный в честь Обамы. Его обнаружили в Кении, и назвали в честь кенийского происхождения Обамы. Также в его честь названы паразитические плоские черви Baracktrema obamai, обитающие в крови черепах, и вид птиц Nystalus obamai. Этой чести он удостоился за вклад в сохранение окружающей среды.
В честь бывшего президента США также назвали ряд видов рыб. Это Etheostoma obama - вид лучепёрых рыб из семейства окуневые, Obamadon gracilis - вид вымерших ящериц, Tosanoides obama - вид рыб, обитающих в коралловых рифах. На спинном плавнике есть красное пятно, напоминающее логотип предвыборной кампании Обамы. Ещё одна рыба - Teleogramma obamaorum, вид африканских цихлид, обитающих в реке Конго.
Вид богомола Ilomantis ginsburgae назван в честь судьи Верховного суда США, Рут Бейдер Гинзбург. На выбор названия повлияла её пропаганда гендерного равенства, усилия по расширению конституционных прав и защите женщин, а также её характерные кружевные воротнички с оборками.
В честь покойного ямайского музыканта Боба Марли назвали вид паразитических равноногих ракообразных (изоподов), Gnathia marleyi. Вид обнаружили во время изучения карибских коралловых рифов, и это название - дань уважения Бобу Марли и его карибскому наследию.
В 2015 году учёные обнаружили на индонезийских рифах новый вид ракообразных, напоминающий креветку - вид назвали Leucothoe eltoni в честь певца Элтона Джона. Это название ему дал исследователь Джеймс Томас из флоридского колледжа естественных наук и океанографии Халмос.
Вид многоножек Nannaria swiftae, обитающих в США, назвали в честь американской певицы Тейлор Свифт. Такое название многоножке дал Дерек Хеннен из Технологического института Вирджинии в знак благодарности Свифт: как он выразился, музыка певицы помогла ему окончить аспирантуру. Сами многоножки Nannaria swiftae приносят пользу лесу, играя важную роль в разложении и распределении питательных веществ в лесных экосистемах.
Биолог Джейсон Бонд из Обернского университета обнаружил и назвал 33 новых вида мигаломорфных пауков в национальном парке Джошуа-Три в Калифорнийской пустыне, США. Один из видов назван Aptostichus bonoi, в честь фронтмена группы U2 Боно. Знаменитое дерево Джошуа, кстати, было фигурирует в альбоме U2 1987 года под названием The Joshua Tree.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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