



Киноартисты для обычных людей были сравнимы с небожителями — всегда красивые, в потрясающих нарядах, с сияющими улыбками. В них было влюблена половина населения страны. Практически в каждом доме на стенах висели плакаты-постеры с портретами любимых артистов.

Среди самых популярных звезд одно из ведущих мест занимал Николай Рыбников. Его выдающиеся роли — Пашка из «Девушки без адреса», Саша из «Весны на Заречной улице» и, конечно, смешной и такой замечательный Илья из «Девчат», были наизусть выучены молодыми зрительницами, и каждая мечтала стать возлюбленной этого артиста. Но мало кто знает, что его судьба не была такой красивой, как в кино, а, несмотря на десятки тысяч поклонниц, он всю жизнь любил только одну женщину и был верен ей до конца.

Краткая биография актера

Родился будущий артист в 1930 году в небольшом городке Воронежской области — Борисоглебске. Его родители были простыми людьми — отец работал слесарем на заводе, а мама следила за домом и детьми. Правда, по некоторым сведениям, отец в свободное время играл в заводском театре и иногда брал с собой сынишку на репетиции.

Будущее Коли они видели трудовым и поэтому отдали его в школу железнодорожников в Сталинграде. Там оказался очень хороший драмкружок, где парень стал ведущим исполнителем самых сложных ролей. За это его подростком взяли во вспомогательную группу местного драмтеатра. Так началась артистическая биография Рыбникова. Жил он у маминой сестры.

Когда началась война, мама с сыновьями уехала в эвакуацию, а отец на фронт. Он погиб в 1944 году, а через несколько месяцев умерла и мама. Николай с братом вернулись в дом тетки и доучивались в Сталинграде.

После окончания школы Николай вдруг резко поменял приоритеты и поступил в медицинский институт, но через 2 курса понял, что это не его призвание. Парень быстро собрался и решил ехать покорять столицу. В его биографии таких радикальных поступков было немало. Имея опыт выступлений с драмкружком, красивый и талантливый молодой мужчина с первого раза поступил во ВГИК. Его на свой курс взяли легендарные Сергей Герасимов и Инна Макарова. Окончил учебу Рыбников в 1953 году.