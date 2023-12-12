В советские, еще в дотелевизионные времена, главным развлечением для народа было кино. Нет, конечно, люди ходили в театры, на концерты, спортивные состязания, но этих мероприятий было в разы меньше. Кинотеатр же обязательно был в каждом городке, а в деревни регулярно приезжали так называемые кинопередвижки. Так что новинки советской, гораздо реже зарубежной, киноиндустрии смотрели все 200 млн граждан необъятного СССР.
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Киноартисты для обычных людей были сравнимы с небожителями — всегда красивые, в потрясающих нарядах, с сияющими улыбками. В них было влюблена половина населения страны. Практически в каждом доме на стенах висели плакаты-постеры с портретами любимых артистов.
Среди самых популярных звезд одно из ведущих мест занимал Николай Рыбников. Его выдающиеся роли — Пашка из «Девушки без адреса», Саша из «Весны на Заречной улице» и, конечно, смешной и такой замечательный Илья из «Девчат», были наизусть выучены молодыми зрительницами, и каждая мечтала стать возлюбленной этого артиста. Но мало кто знает, что его судьба не была такой красивой, как в кино, а, несмотря на десятки тысяч поклонниц, он всю жизнь любил только одну женщину и был верен ей до конца.
Краткая биография актера
Родился будущий артист в 1930 году в небольшом городке Воронежской области — Борисоглебске. Его родители были простыми людьми — отец работал слесарем на заводе, а мама следила за домом и детьми. Правда, по некоторым сведениям, отец в свободное время играл в заводском театре и иногда брал с собой сынишку на репетиции.
Будущее Коли они видели трудовым и поэтому отдали его в школу железнодорожников в Сталинграде. Там оказался очень хороший драмкружок, где парень стал ведущим исполнителем самых сложных ролей. За это его подростком взяли во вспомогательную группу местного драмтеатра. Так началась артистическая биография Рыбникова. Жил он у маминой сестры.
Когда началась война, мама с сыновьями уехала в эвакуацию, а отец на фронт. Он погиб в 1944 году, а через несколько месяцев умерла и мама. Николай с братом вернулись в дом тетки и доучивались в Сталинграде.
После окончания школы Николай вдруг резко поменял приоритеты и поступил в медицинский институт, но через 2 курса понял, что это не его призвание. Парень быстро собрался и решил ехать покорять столицу. В его биографии таких радикальных поступков было немало. Имея опыт выступлений с драмкружком, красивый и талантливый молодой мужчина с первого раза поступил во ВГИК. Его на свой курс взяли легендарные Сергей Герасимов и Инна Макарова. Окончил учебу Рыбников в 1953 году.
Начало карьеры
Еще во времена студенчества на Рыбникова обратили внимание ведущие советские режиссеры. Первой его ролью в биографии, хоть и второстепенной, стал эпизод в картине «Сельский врач». А далее, работая в Театре-студии киноактера, молодой артист стал получать массу приглашений. Он снискал всесоюзную славу за роли в таких фильмах:
- «Команда с нашей улицы», 1953
- «Чужая родня», 1955
- «Весна на Заречной улице», 1956
- «Высота», 1957
- «Девушки без адреса», 1957
- «Девчата», 1961
Кстати, две последние в списке картины стали лидерами по количеству просмотров в кинотеатрах в те времена — 30,1 млн и 35 млн зрителей.
Знакомство с будущей женой
Биография артиста наполнена удивительными фактами. Во время вступительных экзаменов Николай случайно познакомился с Аллой Ларионовой — она горько плакала, сидя на ступенях лестницы. Девушке отказали в приеме после профэкзамена, посчитав ее недостаточно интересной для артистки. Влюбившись с первого взгляда, Рыбников совершил нестандартный поступок — он пришел к вступительной комиссии и сказал, что отказывается от своего места на курсе в пользу Ларионовой. Видя такой душевный порыв, члены комиссии решили зачислить и девушку.
Что странно, Ларионова не оценила ни благородный поступок, ни самого молодого человека — она отвергла его ухаживания и стала встречаться с соседом по комнате Вадимом Захарченко. Рыбникову пришлось добиваться ее долгих 8 лет. Одновременно, у артиста были не только миллионы поклонниц по всему СССР, но в него были влюблены и многие известные артистки — Нонна Мордюкова, Надежда Румянцева и даже сама Инна Макарова. Но личная жизнь не складывалась.
Съемки и семейная жизнь
Алла Ларионова была довольно влюбчивой особой. Она за 8 лет поменяла много кавалеров, не обращая внимания на чувства всенародно любимого артиста Рыбникова.
В 1957 году она встречалась с Иваном Переверзевым, от которого забеременела. Но тот оказался женатым и бросил Аллу. Тогда Николай совершил еще один благородный поступок — он немедленно женился на Ларионовой, спасши ее от позорного статуса матери-одиночки. Ее дочь Алену принял и вырастил как родную. В браке родилась еще одна дочь — Арина. Личная жизнь семьи сложилась счастливо.
После женитьбы Рыбникова ожидали еще десятки киноролей, всего за свою карьеру он снялся в 52 картинах. В 14 из них его партнершей на съемочной площадке была любимая Аллочка, которую Николай называл «яблонька моей души».
В биографии артиста был такой эпизод: он поругался с режиссером фильма «Девчата» Юрием Чулюкиным из-за того, что хотел в роли Тоси Кислициной видеть свою жену, а не «серую мышку» Надю Румянцеву. Но Чулюкин настоял на своем и пригрозил Рыбникову, что главную мужскую роль отдаст кому-то из его конкурентов.
Закат актерской карьеры
С начала 70-х годов Рыбникова все реже стали приглашать на съемки и уже не на главные роли. Но одно появление его на экране делало картину популярной. В 1986 году артист даже получил премию как лучший исполнитель эпизодической роли от журнала «Советский экран». Свою последнюю роль в фильме «Изыди» он сыграл в 1990-м, в год смерти.
Николай Рыбников умер неожиданно, в возрасте 60 лет, от сердечного приступа. Его вечная любовь, жена Алла Ларионова пережила мужа на 10 лет и скончалась в 2000-м. Оба похоронены на Троекуровским кладбище в Москве.
А биография артистов и их удивительная любовь стала уже историей.
Источник:
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