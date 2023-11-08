14 нетипичных киношных пар, которые доказывают, что порой любовь — очень странная штука

Говорят, что для любви не существует никаких границ. Сложно не согласиться с правдивостью этого утверждения. В мире действительно можно встретить множество влюблённых пар, которых не останавливает ни разница в возрасте, ни цвет кожи, ни отличия в культурных традициях. Однако в кино эту фразу иногда трактуют чересчур буквально
. В фильмах существует море примеров, демонстрирующих, что полюбить можно кого угодно, хоть бродячего мертвеца, хоть говорящую утку или даже искусственный интеллект. Да, местами такой трюк вызывает улыбку или даже недопонимание. Однако он всё равно приковывает к себе внимание зрителей. Забавно ведь.
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Эта сказка знакома всем. Да, Чудовище в конце истории превращается в принца, но Белль явно не догадывалась о том, что её ждёт такая удача. Она изначально полюбила именно монстра за личные качества и его отношение к ней, а не за прекрасную внешность.
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Какую пару из фильма вы считаете самой странной?
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