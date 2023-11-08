14 нетипичных киношных пар, которые доказывают, что порой любовь — очень странная штука

Когда Данстан Торн отправляется в Застенье, чтобы добыть для своей возлюбленной упавшую звезду, он и не догадывается, что ею окажется прекрасная девушка по имени Ивейн. Звезда постепенно влюбляется в нового знакомого.

Какую пару из фильма вы считаете самой странной?