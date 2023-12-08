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Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек

Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек

Автор:
08 декабря 2023 09:21
Сообщество : Кино
Метки: актриса   бабушка   внешность   кино   роль   фильм   фото   
2117
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Бабушки — олицетворение бесконечной заботы, мудрости и уюта. Они нередко изображаются в кино именно такими. Хотя, как и в жизни, есть бабушки ворчливые, чудные и задорные. Особенно они знакомы советскому и отечественному зрителям, но немало их было и за рубежом.

Мы решили вспомнить, какие актрисы подарили нам эти разные и яркие образы пожилых дам. И кто из них запомнился настолько, что уже невозможно представить, как они выглядели в молодости.

Мы сделали 11 фотосравнений, которые могут вас впечатлить.

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Мэгги Смит — одна из первых актрис, которая приходит на ум тем, кто вспоминает роли благородных пожилых дам. В карьере актрисы было много примечательных работ, но последние у большинства свежи в памяти, особенно роль острой на язычок графини Грэнтэм из «Аббатства Даунтон» (2019).

В «Моей прекрасной няне» (2004-2009) было много колоритных персонажей, и бабушка Вики — не исключение.

В фильме «Филомена» (2013) актриса играет роль престарелой женщины, о судьбе сына которой ничего неизвестно, ведь их разлучили сразу после родов. Но ей представился случай отыскать его.

Актриса стала особенно известна благодаря сериалу «Ольга» (2016-2023), где исполняла роль бабушки Гриши. До этого она в основном играла на сцене крупных театров.

Та самая Роза в старости из фильма «Титаник» (1997) и актриса, исполнившая её роль, в молодости.

Особенно за Галиной Стахановой закрепился образ бабы Мани благодаря серии фильмов «Ёлки».

Некогда девушка Бонда (что уже мало, кто помнит), а теперь властная Леди Оленна Тирелл из «Игры престолов» (2011-2019).

Татьяна Пельтцер многим известна по ролям строгих, но мудрых старушек, как миссис Поппитс в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), или бабушек, способных забраться даже на крышу, как в «Приключениях жёлтого чемоданчика» (1970).

Мирион Бейли сыграла королеву-мать в сериале «Корона» (2016-…), до этого её роли в кино были не так заметны (справа кадр из фильма «Тем временем», 1983).

Образ Антонины Семёновны никогда не выйдет из головы у всех, кто хоть мельком видел «Папиных дочек» (2007-2013). Справа — она же в мюзикле «Летучая мышь» (1979).

Конечно, немало зрителей очень хорошо помнят её по роли Долорес Амбридж, но в последние годы её всё больше видят как Елизавету II на закате своего правления, которую Стонтон сыграла в сериале «Корона» (2016-…).

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Метки: актриса   бабушка   внешность   кино   роль   фильм   фото   
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974
София 51 минуту назад
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Korolev 22 минуты назад
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731
MidMaster Полчаса назад
Стонтон удивительным образом удается отлично отыгрывать разных тварей
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15k
Hairy Полчаса назад

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11k
Гомерчик Полчаса назад
Любовь Добржанская
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5k
Горожанин 37 минут назад
Ольга Волкова какой была, такой же артистично страшненькой и осталась, только постарела, естественно. А вот Галина Стаханова удивила. В молодости реально красивой была.
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24k
SolomonA 37 минут назад
Елена Миронова

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26
Мальчик в трусиках ☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
А она в нём снималась?
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10k
SuperTroll 40 минут назад
Время..беспощадная ты сволочь
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6k
livaneth 41 минуту назад
Всё ждал Рину Зелёную (Мисис Хадсон, черепаха Тортилла), но похоже, что её уже забыли.
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36k
АнтонПолднев 46 минут назад
Многие в молодости были хороши
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