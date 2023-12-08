Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек

Бабушки — олицетворение бесконечной заботы, мудрости и уюта. Они нередко изображаются в кино именно такими. Хотя, как и в жизни, есть бабушки ворчливые, чудные и задорные. Особенно они знакомы советскому и отечественному зрителям, но немало их было и за рубежом.
Мы решили вспомнить, какие актрисы подарили нам эти разные и яркие образы пожилых дам. И кто из них запомнился настолько, что уже невозможно представить, как они выглядели в молодости.
Мы сделали 11 фотосравнений, которые могут вас впечатлить.
Мэгги Смит — одна из первых актрис, которая приходит на ум тем, кто вспоминает роли благородных пожилых дам. В карьере актрисы было много примечательных работ, но последние у большинства свежи в памяти, особенно роль острой на язычок графини Грэнтэм из «Аббатства Даунтон» (2019).
В «Моей прекрасной няне» (2004-2009) было много колоритных персонажей, и бабушка Вики — не исключение.
В фильме «Филомена» (2013) актриса играет роль престарелой женщины, о судьбе сына которой ничего неизвестно, ведь их разлучили сразу после родов. Но ей представился случай отыскать его.
Актриса стала особенно известна благодаря сериалу «Ольга» (2016-2023), где исполняла роль бабушки Гриши. До этого она в основном играла на сцене крупных театров.
Та самая Роза в старости из фильма «Титаник» (1997) и актриса, исполнившая её роль, в молодости.
Особенно за Галиной Стахановой закрепился образ бабы Мани благодаря серии фильмов «Ёлки».
Некогда девушка Бонда (что уже мало, кто помнит), а теперь властная Леди Оленна Тирелл из «Игры престолов» (2011-2019).
Татьяна Пельтцер многим известна по ролям строгих, но мудрых старушек, как миссис Поппитс в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), или бабушек, способных забраться даже на крышу, как в «Приключениях жёлтого чемоданчика» (1970).
Мирион Бейли сыграла королеву-мать в сериале «Корона» (2016-…), до этого её роли в кино были не так заметны (справа кадр из фильма «Тем временем», 1983).
Образ Антонины Семёновны никогда не выйдет из головы у всех, кто хоть мельком видел «Папиных дочек» (2007-2013). Справа — она же в мюзикле «Летучая мышь» (1979).
Конечно, немало зрителей очень хорошо помнят её по роли Долорес Амбридж, но в последние годы её всё больше видят как Елизавету II на закате своего правления, которую Стонтон сыграла в сериале «Корона» (2016-…).
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