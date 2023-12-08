Как в молодости выглядели актрисы, которые сыграли известных бабушек

Мы решили вспомнить, какие актрисы подарили нам эти разные и яркие образы пожилых дам. И кто из них запомнился настолько, что уже невозможно представить, как они выглядели в молодости.

Мы сделали 11 фотосравнений, которые могут вас впечатлить.