Актёры, которые вернулись к своим ролям спустя много лет

Правда, если все актеры (которые не смогли построить успешной карьеры) были готовы сниматься во франшизе до конца своих дней, то Форд напротив поставил условие, что он снимется только в том случае, если его персонажа убьют. Так он хотел завязать со "Звездными войнами".

Впрочем, это не помешало появиться ему на пару минут в последней части новой трилогии "Последние джедаи".

Майкл Китон (31 год)

Брать такого актера как Майкл Китон на роль мрачного Бэтмена было большим риском, так как Китон был известен по большей части как комедийный актер. Тем не менее, Китон смог доказать, что он способен сыграть даже мрачного "Темного рыцаря".

К этой же роли он вернулся и в фильме "Бэтмен возвращается" (1992). А вот в последующих частях его уже сменили Вэл Килмер, а затем и Джордж Клуни. Ну а дальше началась эра перезапусков, которая затем сменилась на эру мультивселенных.