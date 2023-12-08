Актёры, которые вернулись к своим ролям спустя много лет

Несколько популярных актеров, которые вернулись к своим культовым ролям после более чем 25-летнего перерыва.
Времена сейчас такие, что киноделы все чаще пытаются перезапускать старые франшизы или снимать продолжения культовых картин, которым уже несколько десятков лет. И чтобы привлечь больше ностальгирующих зрителей, в эти фильмы приглашают уже пожилых, а то и вовсе постаревших актеров, которые когда-то снимались в оригинале.
Харрисон Форд, Марк Хэммил, Кэрри Фишер и другие актеры "Звездных войн"
Харрисон Форд стал одним из немногих актеров из оригинальной трилогии "Звездных войн", кто смог построить головокружительную карьеру. В оригинальной трилогии "Звездных войн" Форду досталась одна из главных ролей - контрабандист Хан Соло. Этот образ Форд примерял на себя с 1977 по 1983 год.
Естественно, в трилогии приквелов, которая вышла в начале 00-х, Форд никак бы не мог появиться, ведь по идее в то время Хан Соло должен был быть еще маленьким мальчиком. Но когда речь зашла о съемках седьмой части, события которой должны развиваться спустя 30 лет после окончания "Возвращения джедая" (1983), то было решено подтянуть старичков серии, таких как Харрисон Форд, Марк Хэммил, Кэрри Фишер и др.
Правда, если все актеры (которые не смогли построить успешной карьеры) были готовы сниматься во франшизе до конца своих дней, то Форд напротив поставил условие, что он снимется только в том случае, если его персонажа убьют. Так он хотел завязать со "Звездными войнами".
Впрочем, это не помешало появиться ему на пару минут в последней части новой трилогии "Последние джедаи".
Майкл Китон (31 год)
Брать такого актера как Майкл Китон на роль мрачного Бэтмена было большим риском, так как Китон был известен по большей части как комедийный актер. Тем не менее, Китон смог доказать, что он способен сыграть даже мрачного "Темного рыцаря".
К этой же роли он вернулся и в фильме "Бэтмен возвращается" (1992). А вот в последующих частях его уже сменили Вэл Килмер, а затем и Джордж Клуни. Ну а дальше началась эра перезапусков, которая затем сменилась на эру мультивселенных.
Так вот именно благодаря мультивселенным создатели могли вытворять всё что угодно, а именно воскрешать погибших персонажей (точнее брать их из других вселенных), а также подтягивать актеров, которые ранее играли тех же персонажей (ради фан-сервиса). Многие знают, как зрители пищали, кричали и хлопали, когда увидели вместе трех людей-пауков в исполнении Тоби МакГуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
В 2023 году выходит фильм "Флэш", который также касается темы мультивселенных. Так вот, в этом фильме главный герой встречается с постаревшим Брюсом Уэйном из вселенной Тима Бертона. Ну а сыграл его Майкл Китон...31 год спустя после своего последнего появления в этом образе.
Охотники за приведениями (37 лет)
Культовый фантастический комедийный фильм "Охотники за приведениями" вышел в далеком 1984 году. Главные роли самих охотников исполнили такие актеры как Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамиз и Эрни Хадсон.
Фильм оказался настолько успешным, что о выходе сиквела вопросов просто не стояло, и в итоге вторая часть картины вышла в 1989 году, которая также имела большой кассовый успех, хоть и не такой, как первая часть. Правда, после выхода сиквела Билл Мюррей отказался принимать участие в каких-либо продолжениях.
Впрочем, Дэн Эйкройд не терял надежды снять третьих "Охотников". Он даже написал сценарий для фильма, выпилив из него Питера Вэнкмана (Билла Мюррея) и пополнив отряд молодой кровью. Но в итоге эта идея так и не была реализована.
Тем не менее в 2016 году вышел женский перезапуск фильма, все основные актеры (кроме умершего Гарольда Рамиса) приняли небольшое участие, но сыграли уже совершенно других персонажей.
Полноценное же возвращение к своим ролям произошло лишь в 2021 годув фильме "Охотники за приведениями. Наследники". В конце фильма мы можем увидеть всех старичков в сборе, и даже Игона Спенглера в качестве призрака. Естественно, так как Гарольда Рамиза уже не было в живых, приходилось обращаться за помощью к компьютерным технологиям.
Линда Хэмилтон
Актриса Линда Хэмилтон прославилась благодаря роли Сары Коннорв фильме "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2" (1991). В третьей и четвертой части никакой Сары Коннор уже не было, а в пятом фильме ее роль сыграла актриса Эмилия Кларк.
Тем не менее, когда речь зашла о шестой части фильма, было решено привлечь бабулю Линду Хэмилтон к роли пожилой Сары Коннор. Но несмотря на то, что Джеймс Кэмерон обещал нам клевый фильм в духе второй части, на деле же получился пресный феминистский боевик с Арнольдом Шварценеггером в роли пошивщика штор.
Бэтт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими
В фентезийном комедийном фильме Бэтт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими сыграли трех ведьм, которые возродились нашем времени из-за того, что девственник (главный герой) зажег черную свечу в их доме. И теперь ведьмы хотят выпить жизненные силы всех детей в городе, но им конечно же помешают.
Не сказать, что фильм был каким-то хитом, но все же спустя почти 30 лет киноделы решили выпустить продолжение, куда и подтянули весь оригинальный состав ведьм, а именно 78-летнюю Бэтт Мидлер, 66-летнюю Кэти Наджими и 58-летнюю Сару Джессику Паркер.
Киану Ривз и Алекс Уинтер
Еще по молодости Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграли главных персонажей в научно-фантастическом комедийном фильме "Приключения Билла и Теда". А пару лет спустя вышло и продолжение данной ленты.
Позднее планировалось снять и третью часть, что-то постоянно мешало. Одно известно точно, Киану Ривз тут был не причем, так как он сам был бы не прочь сняться в продолжении. А в 2010 году Киану Ривз сообщил, что третья часть все таки будет, и уже даже ведется работа над сценарием к фильму.
И тут Киану Ривз не соврал. Правда, третья часть фильма вышла только в 2020 году. Но все таки вышла.
Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм
Естественно, я не мог не вспомнить и про культовый фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода" (1993), где главные роли исполнили такие актеры как Сэм Нилл (доктор Грант), Джефф Голдблюм (доктор Мальком) и Лора Дерн (доктор Элли Сэттлер).
И как же были рады фанаты, когда их любимые пусть и постаревшие герои вернулись к своим ролям в фильме "Мир Юрского периода 3: Господство", который является по сути шестым фильмом во франшизе.
Источник:
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