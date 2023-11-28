Светлана Письмиченко: сломала ребро на съёмках «Брата» и озвучила Нюшу из «Смешариков»

Сценарий нового фильма «Брат» Балабонов писал, заранее зная, что главную женскую роль будет играть Письмиченко. Даже сделал водительницу трамвая тёзкой актрисы — Светой. Бюджет у картины был минимальный, так что ни о каких гонорарах речи не шло. Балабанов позвонил давней знакомой и предложил сниматься бесплатно — Светлана сразу согласилась, ведь роль писали специально под неё. В кадре актриса представала в собственных вещах, а часть реквизита приносила из дома. Денег, чтобы арендовать клуб, где выступала группа «Чиж & Co», у киногруппы тоже не было, так что снимали прямо на живом концерте. Светлану зажала толпа нетрезвых фанатов, и слёзы, которые появились у неё на экране, были самыми настоящими — в давке актрисе сломали ребро.