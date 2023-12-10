Забытое людьми заброшенное бомбоубежище на 300 человек

Так выглядит история с налетом современности

Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?

Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа

Самые молодые языки мира: как и когда появились

Убежище "Закусочное"

12 архитектурных шедевров, которых больше нет