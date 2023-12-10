Забытое людьми заброшенное бомбоубежище на 300 человек

Сегодня я покажу одно заброшенное убежище Гражданской Обороны, когда-то принадлежавшее одному из давно закрывшихся заводов и рассчитанное примерно на 300 человек.
Оно было построено в середине 1980-х гг. и имело три режима вентиляции, в том числе и режим полной изоляции с регенерацией воздуха.
Под землю уходит два наклонных хода.
От которых ко входам в убежище ведут подходные потерны.
На главном входе нас встречают ржавые гермоворота весом более двух тонн.
За которыми расположен тамбур-шлюз.
Следом установлена защитно-герметическая дверь весом около 750 кг.
Пройдя тамбур-шлюз мы попадаем в зал для укрываемых, когда-то заставленный двухъярусными нарами для размещения людей, от которых ничего не осталось.
В самом зале для укрываемых валяются недопиленные нары.
Давайте заглянем в помещения систем жизнеобеспечения объекта, расположенные вдоль зала для укрываемых.
Слева располагалось помещение регенеративных установок, необходимых для поглощения углекислого газа из воздуха в режиме полной изоляции. К сожалению от неё остались только воздуховоды.
В торце помещения в небольшой комнате за гермодверью располагалась баллонная с кислородными баллонами, служившими для восполнения кислорода в воздухе.
Гермоставни аварийного выхода через вентиляционную шахту.
Справа располагалось помещение с фильтро-вентиляционными установками, которые во втором режиме должны были очищать поступающий с поверхности воздух от радиоактивной пыли.
Но тут тоже давно пусто.
Возвращаемся в главный зал.
С другой его стороны находилось пара пустых помещений и два санузла.
Мужской.
И женский.
В конце зала у второго выхода находилась шахта ещё одного аварийного выхода, защищённая гермоставнями.
А сам второй выход также был оборудован тамбур-шлюзом с двумя гермодверями.
Которые выходят ко второй потерне, ведущей к наклонному ходу. Вот такое распиленное убежище, но на удивление сохранившее в себе гермодвери, мы посетили на этот раз.
Ну а на этом всё.
Источник:
- Убежище "Закусочное"
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По нормам в убежище должна укрываться вся работающая смена!