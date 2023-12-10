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Забытое людьми заброшенное бомбоубежище на 300 человек

Забытое людьми заброшенное бомбоубежище на 300 человек

Автор:
10 декабря 2023 10:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бомбоубежище   бунер   в мире   заброшенное   интересно   познавательно   фото   
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Сегодня я покажу одно заброшенное убежище Гражданской Обороны, когда-то принадлежавшее одному из давно закрывшихся заводов и рассчитанное примерно на 300 человек.

Оно было построено в середине 1980-х гг. и имело три режима вентиляции, в том числе и режим полной изоляции с регенерацией воздуха.

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Под землю уходит два наклонных хода.

От которых ко входам в убежище ведут подходные потерны.

На главном входе нас встречают ржавые гермоворота весом более двух тонн.

За которыми расположен тамбур-шлюз.

Следом установлена защитно-герметическая дверь весом около 750 кг.

Пройдя тамбур-шлюз мы попадаем в зал для укрываемых, когда-то заставленный двухъярусными нарами для размещения людей, от которых ничего не осталось.

В самом зале для укрываемых валяются недопиленные нары.

Давайте заглянем в помещения систем жизнеобеспечения объекта, расположенные вдоль зала для укрываемых.

Слева располагалось помещение регенеративных установок, необходимых для поглощения углекислого газа из воздуха в режиме полной изоляции. К сожалению от неё остались только воздуховоды.

В торце помещения в небольшой комнате за гермодверью располагалась баллонная с кислородными баллонами, служившими для восполнения кислорода в воздухе.

Гермоставни аварийного выхода через вентиляционную шахту.

Справа располагалось помещение с фильтро-вентиляционными установками, которые во втором режиме должны были очищать поступающий с поверхности воздух от радиоактивной пыли.

Но тут тоже давно пусто.

Возвращаемся в главный зал.

С другой его стороны находилось пара пустых помещений и два санузла.

Мужской.

И женский.

В конце зала у второго выхода находилась шахта ещё одного аварийного выхода, защищённая гермоставнями.

А сам второй выход также был оборудован тамбур-шлюзом с двумя гермодверями.

Которые выходят ко второй потерне, ведущей к наклонному ходу. Вот такое распиленное убежище, но на удивление сохранившее в себе гермодвери, мы посетили на этот раз.

Ну а на этом всё.

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Метки: бомбоубежище   бунер   в мире   заброшенное   интересно   познавательно   фото   
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1  комментарий
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А.Берестенко Час назад
Заводик совсем маленький был!

По нормам в убежище должна укрываться вся работающая смена!
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