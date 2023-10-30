Убежище "Закусочное"

На каждой банке с рыбой был написан год вылова, район вылова и вид рыбки. Например эти востробрюшки были выловлены из Амура и им лет больше, чем всем увидевшим эту публикацию. Да и сохранились они отлично для своего возраста, а ведь они плавали тогда, когда Сталин еще был живой.