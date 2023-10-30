Убежище "Закусочное"

Подземные сооружения Москвы скрывают много секретов, тайн и просто интересных вещей. В этот раз речь пойдет о редком представителе довоенных убежищ 30-х годов, внутри которого нас встретила коллекция мертвой рыбы.
Само защитное сооружение нестандартное и состоит из двух частей. В первой части находились ФВУ, санузлы и комнаты для укрываемых. И оно было вынесено подальше от здания.
Вторая часть состоящая из штаба и склада ГО, соединялась с первой длинным коридором, который вел под здание. И находилась уже непосредственно в подвале.
Правда понять это удалось не сразу, так как все было завалено явно не относящимися к убежищу вещами. Только стенд и остатки склада гражданской обороны намекал, что это все еще защитное сооружение.
Сам склад представлял печальное зрелище. Десяток сапог и парочка противогазов, вряд ли помогли бы укрываемым в случая ЧП.
Но вернемся в первую часть убежища, ведь именно там, в помещениях для укрываемых был устроен склад ненужных вещей, который стал настоящей "капсулой времени". Вещей в убежище столько, что для людей тут не осталось места. Но зато в случае чего спасется эта прекрасная радиола.
Помимо привычного нам старого оборудования, тут лежали архивы и огромное количество колец, для кольцевания птиц. Теперь уже стало несложно догадаться, что это убежище принадлежит одному из НИИ Российской академии наук связанному с биологией.
Всего было не менее 4-х залов для укрываемых и в одном из них мы нашли самое интересное и неожиданное - коллекцию мертвой рыбы.
На каждой банке с рыбой был написан год вылова, район вылова и вид рыбки. Например эти востробрюшки были выловлены из Амура и им лет больше, чем всем увидевшим эту публикацию. Да и сохранились они отлично для своего возраста, а ведь они плавали тогда, когда Сталин еще был живой.
Банок много и рыбки не только различались по виду и месту вылова, но и еще разными этапами взросления, начиная с икринок и заканчивая взрослыми особями.
Если считать рыбу поголовно, то тут ее сотни в банках.
На любой вкус и цвет. Именно по этому я про себя прозвал это убежище "закусочное". Хотя есть эту рыбку точно не стоит.
В этом убежище я побывал два раза, с разницей в 4 года (2010 и 2014). И за это время коллекция рыбы уменьшилась. А еще через некоторое время полностью пропала.
Когда-то помимо рыбы в этом убежище хранилась коллекция личинок и жуков, но к моему появлению в этом защитном сооружении их уже не было.
Само убежище небольшое, поэтому особо смотреть больше было не на что.
Источник:
- Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
- 14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории
- Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми
- 20 простых объектов, которые решили рассмотреть под микроскопом и открыли удивительный мир
- Странные, причудливые и пугающие глубоководные существа, найденные в 2022 году
Да...
Мёртвое...