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Убежище "Закусочное"

Убежище "Закусочное"

Автор:
30 октября 2023 11:29
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   места   познавательно   убежище   удивительно   фото   
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Подземные сооружения Москвы скрывают много секретов, тайн и просто интересных вещей. В этот раз речь пойдет о редком представителе довоенных убежищ 30-х годов, внутри которого нас встретила коллекция мертвой рыбы.

Само защитное сооружение нестандартное и состоит из двух частей. В первой части находились ФВУ, санузлы и комнаты для укрываемых. И оно было вынесено подальше от здания.

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Вторая часть состоящая из штаба и склада ГО, соединялась с первой длинным коридором, который вел под здание. И находилась уже непосредственно в подвале.

Правда понять это удалось не сразу, так как все было завалено явно не относящимися к убежищу вещами. Только стенд и остатки склада гражданской обороны намекал, что это все еще защитное сооружение.

Сам склад представлял печальное зрелище. Десяток сапог и парочка противогазов, вряд ли помогли бы укрываемым в случая ЧП.

Но вернемся в первую часть убежища, ведь именно там, в помещениях для укрываемых был устроен склад ненужных вещей, который стал настоящей "капсулой времени". Вещей в убежище столько, что для людей тут не осталось места. Но зато в случае чего спасется эта прекрасная радиола.

Помимо привычного нам старого оборудования, тут лежали архивы и огромное количество колец, для кольцевания птиц. Теперь уже стало несложно догадаться, что это убежище принадлежит одному из НИИ Российской академии наук связанному с биологией.

Всего было не менее 4-х залов для укрываемых и в одном из них мы нашли самое интересное и неожиданное - коллекцию мертвой рыбы.

На каждой банке с рыбой был написан год вылова, район вылова и вид рыбки. Например эти востробрюшки были выловлены из Амура и им лет больше, чем всем увидевшим эту публикацию. Да и сохранились они отлично для своего возраста, а ведь они плавали тогда, когда Сталин еще был живой.

Банок много и рыбки не только различались по виду и месту вылова, но и еще разными этапами взросления, начиная с икринок и заканчивая взрослыми особями.

Если считать рыбу поголовно, то тут ее сотни в банках.

На любой вкус и цвет. Именно по этому я про себя прозвал это убежище "закусочное". Хотя есть эту рыбку точно не стоит.

В этом убежище я побывал два раза, с разницей в 4 года (2010 и 2014). И за это время коллекция рыбы уменьшилась. А еще через некоторое время полностью пропала.

Когда-то помимо рыбы в этом убежище хранилась коллекция личинок и жуков, но к моему появлению в этом защитном сооружении их уже не было.

Само убежище небольшое, поэтому особо смотреть больше было не на что.

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Метки: в мире   интересно   места   познавательно   убежище   удивительно   фото   
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Рыба сразу в пиве - забытые технологии прошлого)))
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17k
Alex 59 минут назад
""На любой вкус и цвет. Именно по этому я про себя прозвал это убежище "закусочное". Хотя есть эту рыбку точно не стоит."" -- Посидишь там недельку (после апокалипсиса) пойдет за милую душу)))
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83k
Доктор Джонс Час назад
Вы рыбов показываете?
Да...
Мёртвое...
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