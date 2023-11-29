Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи

Если говорить о натуральных продуктах, то в них, в том числе и в бананах, можно обнаружить определенное количество радиоактивных веществ. В типичном банане массой 150 г содержится примерно 0,42 г калия, что составляет около 19 беккерелей радиоактивности. Это понятие известно как банановая эквивалентная доза радиоактивности. При ежедневном употреблении одного банана в течение года человек получит дозу в 36 микрозивертов в год. Хотя эта величина может показаться значительной, на самом деле она весьма незначительна и не должна вызывать беспокойства.