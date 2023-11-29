Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи

При изучении физики и химии в школе мало кто из учащихся мог сдержать смех или даже улыбку при упоминании единицы измерения mol. Однако единицы измерения не ограничиваются только точными науками и встречаются в различных областях, не связанных с наукой. Среди этих единиц есть весьма необычные и даже забавные.
Географическая изоляция Англии от остальной части континентальной Европы способствовала сохранению многих национальных систем измерения. Если большинство неангличан знакомы с такими единицами измерения, как фут или дюйм, то термин gross, возможно, не так широко известен. Эта единица используется для подсчета поголовья скота и эквивалентна дюжине дюжин, или просто 144. Происхождение термина "дюйм" остается неясным, но, по одной из версий, он происходит от суммарной длины трех ячменных зерен. Таким образом, длина ячменного зерна равна 1/13 дюйма. В настоящее время эта единица измерения по-прежнему используется в Великобритании и Ирландии как средство измерения разницы между двумя последовательными размерами обуви.
Если говорить о натуральных продуктах, то в них, в том числе и в бананах, можно обнаружить определенное количество радиоактивных веществ. В типичном банане массой 150 г содержится примерно 0,42 г калия, что составляет около 19 беккерелей радиоактивности. Это понятие известно как банановая эквивалентная доза радиоактивности. При ежедневном употреблении одного банана в течение года человек получит дозу в 36 микрозивертов в год. Хотя эта величина может показаться значительной, на самом деле она весьма незначительна и не должна вызывать беспокойства.
В Ирландии сельское хозяйство играло важнейшую роль в жизнеобеспечении населения, а способность обеспечить пропитание для коров считалась важнейшим показателем качества луга. Поэтому для измерения площади луга, способной обеспечить кормом одну корову, была принята единица измерения, известная как "коровья трава". В США для определения количества беременных коров на конкретной территории был введен модифицированный вариант этой единицы измерения, получивший название "индекс матери-коровы".
В Австралии, известной своими проблемами нехватки воды, существует своя замечательная единица ее измерения. Сидхахарб представляет собой весь объем воды, содержащейся в Сиднейском заливе, и используется в качестве единицы измерения количества воды в стране. Учитывая засушливый характер центральной части континента и частое пересыхание рек и озер, эта единица служит напоминанием о проблемах, возникающих при сохранении водных ресурсов.
Одна из неожиданных единиц измерения названа в честь известного мультипликационного персонажа. Уолт Дисней, создавая своего любимого героя - мышонка, возможно, не предполагал, что он вдохновит его на создание оригинальной единицы измерения. Под чувствительностью, применительно к компьютерным мышам, понимается минимальное расстояние, на которое необходимо переместиться, чтобы вызвать ответную реакцию. Это расстояние, называемое "мики", обычно составляет от 1300 до 1200 дюймов.
Термин Morgen, что в переводе с немецкого означает "утро", связан с интересной единицей измерения. Она представляет собой площадь земли, которую можно вспахать лошадью или скосить вручную за одно утро. Конкретная величина моргена зависит от географического положения и может различаться в зависимости от региона. В среднем она оценивается примерно в 0,56 га. Название произошло от того, что рабочий день средневековых западноевропейских крестьян традиционно начинался с восходом солнца и продолжался до полудня, охватывая все утро.
Если единица измерения, известная как фут, широко известна, то термин рука, возможно, знаком многим меньше. Эта английская мера длины используется в основном для лошадей и равна четырем дюймам или примерно 10,16 см.
Знаменитый физик Поль Дирак, один из создателей квантовой механики, не только сделал значительные научные открытия, но и оставил свой след в мире единиц измерения. Известный своим лаконичным характером даже в кругу друзей, Дирак стал вдохновителем создания единицы измерения "дирак", которая обозначает одно слово, произнесенное в минуту.
Томас Фридман, известный политический обозреватель газеты New York Times, получил известность благодаря своим прогнозам относительно окончания войны в Ираке. Несмотря на затянувшуюся войну, Фридман продолжал делать прогнозы, утверждая, что в течение ближайших шести месяцев она закончится. За два с половиной года он сделал в общей сложности 14 таких предсказаний. В результате термин "фридман" стал единицей измерения, обозначающей временной интервал в шесть месяцев.
В греческой мифологии красота Елены Троянской была настолько известна, что стала причиной серьезного конфликта. Чтобы проиллюстрировать уровень красоты, необходимый для такого конфликта, греки придумали единицу измерения, известную как Елена, которая представляет собой эквивалент красоты, необходимой для оснащения флота из 1000 кораблей. Для удобства используются и более мелкие единицы измерения, такие как миллиен, представляющий красоту, необходимую для одного корабля.
Понятие микроморта связано с вероятностью смерти человека в силу различных обстоятельств. Социологи подсчитали, что эта вероятность составляет один к миллиону. В таких благополучных странах, как Великобритания, вероятность смерти человека в течение одного микроморта оценивается примерно в 41-42. Однако в менее благополучных странах эта величина имеет тенденцию к увеличению.
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В ширину то так, на картинке в ДЛИНУ, а реальная длина ладони взрослого мужчины 20 см
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