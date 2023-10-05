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Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа

Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа

Автор:
05 октября 2023 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Утробата   в мире   интересно   пещера   пещера в виде женского полового органа   познавательно   факты   фото   
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Название этой необычной пещеры пишут как «Утробата», но больше она известна как просто «Утроба» или Utroba Cave. Это древнее пещерное фракийское святилище, которое относят к 9−10 веку до н.э. Соответствующая названия форма женского полового органа — не каприз природы, а ручная работа. И в пещере даже происходит символический «процесс совокупления» — но об этом ниже.

Древним людям, судя по всему, доделывать пришлось немного — пещера сама по себе уже существовала, обработали только вход в неё и кое-что внутри. Исследователи полагают, что входом в пещеру была щель в скале, которую затем люди расширили, придав соответствующую форму — теперь вход в пещеру составляет 3 метра в высоту и 2,5 метра в ширину.

В справочниках корректно пишут, что пещера имеет форму вульвы и известна так же под названиями «Пещерное чрево» и «Пещера матки». Если и есть некорректные названия, можете додумать их сами.

Но внутри, говорят, пещера выглядит именно так, как могло бы быть нарисовано в медицинских учебниках — то есть напоминает матку. Кстати, слово Utroba переводится с болгарского языка именно как матка.

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Внутри «Утробы» находится некий, как пишут исследователи, алтарь — вырезанный прямо в скале и имеющий высоту 1,3 метра. Алтарь — потому что пещера считается древним святилищем.

Вообще в местных горах можно найти ещё ряд пещер, которые относят к тому же времени и тем же целям (но эти пещеры имеют другую форму). Скажем наконец, что речь идёт о Болгарии, где в горах Родопы, в провинции Кырджали, недалеко от деревни Ильница, и находится эта пещера.

Интересно, что про неё пишут так, что она «достроена» более 3 тысяч лет назад, да к тому же издавна известна местным жителям, но была «вновь открыта» только в 2001 году.

История простая — некий школьный учитель по имени Минчо Гумаров из Кырджали, увлекающийся спелеологией, узнал о необычной пещере в виде женского полового органа от местных крестьянок (заметим, не крестьян — интересный факт).

После этого он пересказал рассказ крестьянок директору местного Исторического музея, а затем убедил археологов пойти поискать эту пещеру. Говорят, те были настроены скептически, но рассмотрев на скале, к которой пришли, некие резные ниши, характерные именно для древних святилищ в Родопах, пошли изучать и саму «Утробату».

Тогда же было сделано открытие, сделавшее эту болгарскую местность знаменитой на весь мир. Читатели наверняка уже задумались, какие такие ритуалы проводились в пещере столь необычной формы – так вот, речь именно о них.

Очевидно, что так или иначе назначение пещеры должно быть связано с соответствующей темой — например, оплодотворения. Так вот, оказалось, что ровно в полдень солнечный луч сквозь щель в верхней части пещеры попадает внутрь и начинает двигаться к тому самому алтарю. Правда, достигает его только раз в году, в определённый день.

Учёные считают, что это «световое шоу» символизирует именно процесс оплодотворения — скажем, это иллюстрирует отношения Отца Солнца и Матери Земли.

Хотя и предполагается, что основная «религиозная» тема в данном случае — плодородие местной земли, есть и другие мнения, в том числе вполне напрашивающиеся — по поводу взаимоотношения людей, скажем так.

Местные историки высказывали предположения, что пещера изначально могла служить неким защищенным пространством для людей, пытающихся зачать ребёнка, а затем — для ритуальных подношений в благодарность за успешно выполненное дело.

Эта трактовка, кажется, гораздо больше привлекает внимание — понятно, что место довольно быстро стало туристической достопримечательностью со всеми для этого удобства (тропинки, ступеньки, организованные экскурсии, фотосессии и т.д.).

Местная община, говорят, устраивает тут какие-то показательные ритуальные церемонии, имитируя древних людей — в меру возможностей, конечно, но туристам нравится.

Да, кстати, в описании пещеры «Утроба» говорится, что из неё то ли постоянно, то ли иногда течёт вода. Наверное, тоже символично. А ещё внутри сделан некий купол, который выступает отличным резонатором для низких частот — всякие гулкие и гудящие звуки, если их издать в пещере, разносятся по всей окрестности.

Разумеется, место получило и подобающий мистический флёр. Сюда приезжают бездетные пары в надежде, что энергетика необычного места поможет им решить проблему.

Вряд ли они пытаются решить её прямо в пещере (кажется, защищенным пространством это место уже не назовёшь), но кому-то наверняка помогает. А вот местные жители считают, что наоборот — нахождение в пещере может приводить к бесплодию. В общем, всё на свой страх и риск.

P.S. Для особо любознательных и дружащих с онлайн-картами – это примерно здесь: 41.7047570482507, 25.247998835062994

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Метки: Утробата   в мире   интересно   пещера   пещера в виде женского полового органа   познавательно   факты   фото   
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6  комментариев
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1k
Herr Mannelig Полминуты назад
По миру таких пещер тьма и смею предположить, что это работа природы, а остальное додумки и ассоциации
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12k
Владимир Полминуты назад
"Иди в пи@ду" Теперь имеет точные координаты?
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5k
Олег 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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23k
ЦСКА 12 минут назад
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17k
Марина 14 минут назад
Когда море копали, из отходов навалили горы и пещеру заодно построили.
Само словосочетание "построить пещеру" очень странное.
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4k
Горожанин 43 минуты назад
"Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа"
------------
Так ведь отличная модель для древней медицины.
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