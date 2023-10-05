"Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа"

Древним людям, судя по всему, доделывать пришлось немного — пещера сама по себе уже существовала, обработали только вход в неё и кое-что внутри. Исследователи полагают, что входом в пещеру была щель в скале, которую затем люди расширили, придав соответствующую форму — теперь вход в пещеру составляет 3 метра в высоту и 2,5 метра в ширину.

В справочниках корректно пишут, что пещера имеет форму вульвы и известна так же под названиями «Пещерное чрево» и «Пещера матки». Если и есть некорректные названия, можете додумать их сами.

Но внутри, говорят, пещера выглядит именно так, как могло бы быть нарисовано в медицинских учебниках — то есть напоминает матку. Кстати, слово Utroba переводится с болгарского языка именно как матка.