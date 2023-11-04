Самые молодые языки мира: как и когда появились

Сравнительно молодыми можно назвать хорватский, боснийский, черногорский язык. Вплоть до 1990-х годов их языки в большинстве случаев считались лишь местными диалектами общего сербохорватского языка, государственного для всей ныне почившей в бозе Югославии.

Но с уничтожением общей Югославии западными спецслужбами уничтожен был и единый сербохорватский язык. Отличия между сербским, хорватским, черногорским, боснийским крайне малы. Например, отдельные слова, заимствования, кое-какие моменты в произношении, грамматике. И главное письменность - все кроме сербов тут пишут латиницей. Но и молодежь в Сербии постепенно на латиницу переходит с кириллицы...

И да, вот что еще скажу. В 1940-е годы в Югославии из состава болгарского выделили его западный вариант - македонский. А все потому что Македония вошла в состав именно югославского государства. И нужно было доказать - македонцы не болгары, нечего тут Софии притязать на оных.