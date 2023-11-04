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Самые молодые языки мира: как и когда появились

Самые молодые языки мира: как и когда появились

Автор:
04 ноября 2023 11:25
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   люди   познавательно   факт   фото   языки мира   
730
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На свете есть немало древних языков. Но немало и с довольно юной историей. Рассказываю, что за языки такие.

Но прежде нужно вообще понять, что значит "молодой" язык. Будем иметь в виду следующий параметр: прежде этот язык считался лишь диалектом другого языка. Или вообще не существовал. И только недавно, не более 200 лет назад, был создан и обрел независимый официальный статус. Даже если не принят большинством населения своей страны.

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Один из таких языков - южноафриканский язык африкаанс. Еще в начале XX-го столетия африкаанс считали диалектом голландского языка, принесенный на черный континент нидерландскими колонистами-бурами.

Однако оказавшись на чужбине африкаанс обрел ряд существенных отличий от своего европейского прародителя. Подвергся сильному влиянию немецкого, английского, местных африканских наречий. Изрядно упростился. И в 1925-м году был признан отдельным языком. Ныне одним из 12 государственных в ЮАР.

Вплоть до окончания второй мировой войны считался лишь диалектом немецкого языка и язык люксембургский. Этакое западногерманское мозельское наречие с большим числом французских заимствований.

После немецкой гитлеровской оккупации и освобождения 1945-го года в люксембуржцах взыграли национальные чувства. И они объявили свой диалект собственным независимым языком.

Только в начале XIX-го столетия в Российский империи выделился из общевалашского-румынского состава молдавский язык. Однако ныне идет обратный процесс - молдавский стараниями сторонников "западного мира" в Молдавии пытаются снова превратить в румынский.

Сравнительно молод и так называемый украинский язык, искусственно созданный в Австро-Венгрии из южнорусских малороссийских диалектов в начале XX-го столетия.

Просто был взят малороссийский диалект русского, набит разнообразными лексическими-грамматическими заимствованиями из польского, венгерского и немецкого языков, густо размешан с тюркскими словами. И вот что вышло, сами видим, дорогие друзья.

Несмотря на все отчаянные попытки превратить его в полноценный язык, украинский виду крайней своей искусственности все равно подспудно отвергается большинством русского населения Украины-Малороссии.

Еще один молодой искусственный язык - белорусский. Созданный по сути одним человеком - лингвистом Брониславом Тарашкевичем в конце 1910-х годов на основе западнорусских сельских диалектов.

Однако полноценным языком белорусский так по сей день и не стал, население Белоруссии по-прежнему в большинстве своем говорит, пишет и думает на нормальном русском. Просто с местным говором, как бацка делаец :)

В 1840-е годы норвежский лингвист-самоучка Ивар Осен, создал вариант норвежского нюношк, ныне один из 2 официальных в Норвегии.

Впрочем, значительной частью населения Норвегии нюношк тоже не принимается - многие норвежцы предпочитают использовать куда более естественный вариант своего языка - букмол.

Сравнительно молодыми можно назвать хорватский, боснийский, черногорский язык. Вплоть до 1990-х годов их языки в большинстве случаев считались лишь местными диалектами общего сербохорватского языка, государственного для всей ныне почившей в бозе Югославии.

Но с уничтожением общей Югославии западными спецслужбами уничтожен был и единый сербохорватский язык. Отличия между сербским, хорватским, черногорским, боснийским крайне малы. Например, отдельные слова, заимствования, кое-какие моменты в произношении, грамматике. И главное письменность - все кроме сербов тут пишут латиницей. Но и молодежь в Сербии постепенно на латиницу переходит с кириллицы...

И да, вот что еще скажу. В 1940-е годы в Югославии из состава болгарского выделили его западный вариант - македонский. А все потому что Македония вошла в состав именно югославского государства. И нужно было доказать - македонцы не болгары, нечего тут Софии притязать на оных.

Относительно молодым языком можно назвать и нынешний турецкий - еще каких-то сто лет назад такого языка и вовсе не существовало. Официальным в Османской империи считался османский же язык - ядреная смесь тюркского, арабского и персидского наречий, записывающегося арабским письмом.

Однако великий реформатор Мустафа Кемаль Ататюрк вычистил из османского языка большинство восточных заимствования, заменил их тюркскими корнями или французскими словами. И да перевел турецкую письменность на более простую и понятную латиницу. В результате получился такой отличный от османского язык, что старым турецким писателям пришлось свои произведения прошлых лет буквально на новый вариант переводить.

При этом турецкий прижился как никакой другой искусственный язык. Скорее всего потому что выспренный османский еще более искусственным и весьма далеким от народной тюркской речи был.

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Метки: в мире   интересно   люди   познавательно   факт   фото   языки мира   
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2  комментария
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35k
albedo Полчаса назад
Сравнительно молод и так называемый украинский язык, искусственно созданный в Австро-Венгрии из южнорусских малороссийских диалектов в начале XX-го столетия.
===========================
Золотые слова!!!!!
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Сергей Полчаса назад
"...македонцы не болгары..." Вы это сериозно? Что за чушь?
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