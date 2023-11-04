Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?

Средняя глубина океана примерно шесть тысяч метров: именно на такой глубине прокладывают интернет-кабель. Глубже только трещины и впадины, образовавшиеся из-за столкновения тектонических плит и активности подводных вулканов. Впервые самое глубокое место планеты измерили в 1875 году, когда еще даже не было оборудования, с помощью которого можно было бы достать до дна. Тогда лишь установили, что глубина жёлоба больше 8000 метров. Следующее исследование произошло только спустя семь десятилетий. Во время него выяснили, что глубина жёлоба около 11 километров.