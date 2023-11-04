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Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?

Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?

Автор:
04 ноября 2023 10:45
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   в мире   интересно   марианская впадина   познавательно   факты   фото   
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Кто живет в самом глубоком месте земного и не только: все секреты Марианской впадины.

Океан изучен лишь на три процента, поэтому вполне понятно, что одно из самых загадочных мест нашего мира находится именно здесь — это Марианская впадина. Считается, что о Марсе мы знаем больше, чем об этом уголке океана. На его дно спускалось лишь 13 человек: для сравнения на Эвересте побывало около 5000 альпинистов.

Средняя глубина океана примерно шесть тысяч метров: именно на такой глубине прокладывают интернет-кабель. Глубже только трещины и впадины, образовавшиеся из-за столкновения тектонических плит и активности подводных вулканов. Впервые самое глубокое место планеты измерили в 1875 году, когда еще даже не было оборудования, с помощью которого можно было бы достать до дна. Тогда лишь установили, что глубина жёлоба больше 8000 метров. Следующее исследование произошло только спустя семь десятилетий. Во время него выяснили, что глубина жёлоба около 11 километров.

На дне впадины бьют гейзеры, выбрасывающие серу и метан, сюда никогда не доходит солнечный свет, однако в таких экстремальных условиях живут некоторые существа. О том, кто живет в Марианской впадине, почему ее хотели использовать как свалку для ядерных отходов, и как она может приоткрыть тайну возникновения жизни на Земле, рассказывает автор видеоролика.


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Метки: Видео   в мире   интересно   марианская впадина   познавательно   факты   фото   
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4  комментария
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5k
Lexx Час назад
Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Скве Пенс!
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1k
Arti Полчаса назад
Пост про бывшую?
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741
thrashbox Час назад
А кто на первой картинке пустил торпеду из Марианской впадины в научно-исследовательское судно ?
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12k
ron Час назад
Потрясающее видео, невозможно оторваться, спасибо))
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