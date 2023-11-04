Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?

Кто живет в самом глубоком месте земного и не только: все секреты Марианской впадины.
Океан изучен лишь на три процента, поэтому вполне понятно, что одно из самых загадочных мест нашего мира находится именно здесь — это Марианская впадина. Считается, что о Марсе мы знаем больше, чем об этом уголке океана. На его дно спускалось лишь 13 человек: для сравнения на Эвересте побывало около 5000 альпинистов.
Средняя глубина океана примерно шесть тысяч метров: именно на такой глубине прокладывают интернет-кабель. Глубже только трещины и впадины, образовавшиеся из-за столкновения тектонических плит и активности подводных вулканов. Впервые самое глубокое место планеты измерили в 1875 году, когда еще даже не было оборудования, с помощью которого можно было бы достать до дна. Тогда лишь установили, что глубина жёлоба больше 8000 метров. Следующее исследование произошло только спустя семь десятилетий. Во время него выяснили, что глубина жёлоба около 11 километров.
На дне впадины бьют гейзеры, выбрасывающие серу и метан, сюда никогда не доходит солнечный свет, однако в таких экстремальных условиях живут некоторые существа. О том, кто живет в Марианской впадине, почему ее хотели использовать как свалку для ядерных отходов, и как она может приоткрыть тайну возникновения жизни на Земле, рассказывает автор видеоролика.
Источник:
Источник:
- Нашли головную часть самого большого автопоезда, показываю, что внутри
- Старинные башни Китая, о которых ничего не известно тысячу лет
- "Паскалина" Блеза Паскаля- первый калькулятор из XVII века
- Главный секрет Пентагона: откуда взялся пятиугольник и что на самом деле находится в его центре
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма