«Мне нечего терять!»: в Рязанской области мужик заперся в доме и застрелил приехавшего на вызов полицейского

Позже спецназ пошёл на штурм и повязал убийцу.
У 47-летнего Александра Г. был долгий и непростой развод с супругой. Они делили имущество с бизнесом и бывшая жена всё говорила, что она получила минимум, а всё остальное прибрал к рукам экс-муженёк. Разборки между ними идут уже несколько лет.
Сегодня наступила развязка. К сожалению, в ней погиб посторонний и невиновный человек.
Раздел имущества так и не закончили, поэтому дело находилось на контроле у силовиков. Предварительно, полицейские пришли к Глебову с обыском домой как раз из-за очередного заявления его благоверной. Мужик был в своём частном доме. Когда увидел сотрудников - заперся и начал стрелять из охотничьего ружья.
То ли чего-то очень сильно испугался, то ли был под веществами и ударной дозой алкоголя. Косвенно это подтверждают соседи. Говорят, что перед тем как открыть огонь, мужчина кричал: «Мне нечего терять!»
Один полицейский погиб на месте, второй смог уйти. Позже приехали спецназовцы, взяли эту халупу штурмом и увезли стрелка в отдел.
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Сейчас горе-охотник на допросе, на него завели уголовное дело по статье «Убийство».
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