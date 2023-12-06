«Мне нечего терять!»: в Рязанской области мужик заперся в доме и застрелил приехавшего на вызов полицейского

У 47-летнего Александра Г. был долгий и непростой развод с супругой. Они делили имущество с бизнесом и бывшая жена всё говорила, что она получила минимум, а всё остальное прибрал к рукам экс-муженёк. Разборки между ними идут уже несколько лет.

Сегодня наступила развязка. К сожалению, в ней погиб посторонний и невиновный человек.

Раздел имущества так и не закончили, поэтому дело находилось на контроле у силовиков. Предварительно, полицейские пришли к Глебову с обыском домой как раз из-за очередного заявления его благоверной. Мужик был в своём частном доме. Когда увидел сотрудников - заперся и начал стрелять из охотничьего ружья.