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«Мне нечего терять!»: в Рязанской области мужик заперся в доме и застрелил приехавшего на вызов полицейского

«Мне нечего терять!»: в Рязанской области мужик заперся в доме и застрелил приехавшего на вызов полицейского

Автор:
06 декабря 2023 15:51
Сообщество : Криминал
Метки: мужик   обыск   охотничье ружьё   полиция   развод   рязанская область   убийство   
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Позже спецназ пошёл на штурм и повязал убийцу.

У 47-летнего Александра Г. был долгий и непростой развод с супругой. Они делили имущество с бизнесом и бывшая жена всё говорила, что она получила минимум, а всё остальное прибрал к рукам экс-муженёк. Разборки между ними идут уже несколько лет.

Сегодня наступила развязка. К сожалению, в ней погиб посторонний и невиновный человек.

Раздел имущества так и не закончили, поэтому дело находилось на контроле у силовиков. Предварительно, полицейские пришли к Глебову с обыском домой как раз из-за очередного заявления его благоверной. Мужик был в своём частном доме. Когда увидел сотрудников - заперся и начал стрелять из охотничьего ружья.

То ли чего-то очень сильно испугался, то ли был под веществами и ударной дозой алкоголя. Косвенно это подтверждают соседи. Говорят, что перед тем как открыть огонь, мужчина кричал: «Мне нечего терять!»

Один полицейский погиб на месте, второй смог уйти. Позже приехали спецназовцы, взяли эту халупу штурмом и увезли стрелка в отдел.

Сейчас горе-охотник на допросе, на него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Источник:

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Метки: мужик   обыск   охотничье ружьё   полиция   развод   рязанская область   убийство   
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3k
* You All Час назад
а надо было бабу что довела...
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34k
Teodor Полчаса назад
Вот сука, сперва мужа довела до развода и "белочки", а теперь из-за её нытья и кляуз человек погиб.
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5k
Subic 50 минут назад
" ... поэтому дело находилось на контроле у силовиков". Какое такое дело и под каким контролем находилось? Автор вообще не в теме. Силовики в посте это полиция. "Дела" у них, бывают уголовные и административные. С ними, делами этими, много чего можно делать. Возбудить, закрыть, передать (например, в суд), приостановить, к примеру. "На контроле" дело может находиться НЕ "у силовиков", а у, конкретного, полицейского начальства в порядке проконтролировать исполнительскую дисциплину подчиненных. Да, хорошее гражданское судебное производство (о разделе совместного нажитого имущества, втч), часто, не обходится без уголовки. Что тут и имеем. Одна из сторон ((бывшая) жена) написала какое то заявление (кража, угроза убийством, хулиганство - что там еще обычно пишут). Заявления подобные крайне редко доходит до возбуждения уголовного дела. Полиция пишет отказные материалы типовые (у вас там гражданские правоотношения, вот и разбирайтесь с ними в гражданском же суде) не надо тут полицию вмешивать. Но, да, как убьют, сразу приходите, конечно. Вот и полицейский тот, скорее всего, участковый (один, не вооружен) и пришел опросить (бывшего) мужа, что бы грамотно написать отказной материал по заявлению жены. То есть чистая полицейская бюрократия. Ничего там "под контролем" не было и быть не могло. Ну, да, и на пустом месте получил пулю...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Это по московским меркам "халупа", а по рязанским - вполне себе приличный дом.
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23k
hebpat Час назад
вот теперь всё достанется жене
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16k
Patmaz Час назад
Мента завалил - на зоне в авторитете будет. Считаю, что смертную казнь зря отменили.
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5k
Lexx Час назад
Убийство сотрудника при исполнении - на пожизненное тянет.
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409
Тоша Дмитрий 8 минут назад
Судя по новости из офф источников, он уже ранее был судим за причинение вреда здоровью, угрозы убийства и подозрение за нелегальный оборот оружия, то очень даже может тянуть на пожизненное.
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