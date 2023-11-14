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В Красноярске мужик решил провернуть хитрую схему и сообщил о минировании больницы и магазина

В Красноярске мужик решил провернуть хитрую схему и сообщил о минировании больницы и магазина

Автор:
14 ноября 2023 14:57
Сообщество : Криминал
Метки: больница   бомба   красноярск   ложный вызов   магазин   минирование   мужик   полиция   
1461
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Устроил переполох, чтобы получить всего одну вещь. А силовики говорят, что и так бы это предоставили - надо было лишь позвонить им и честно обо всём рассказать.

В феврале этого года житель Красноярска выпивал со своей женщиной, потом они поссорились и подруга выперла его на мороз. Минус на улице стоял серьёзный, денег на гостиницу у мужика не было и он решил переночевать в отделении полиции. Чудак не придумал ничего лучше, чем набрать 112, назвать свои данные и адрес, а затем сообщить о минировании больницы и магазина.

В медучреждение сразу же помчались кинологи с собаками, тщательно проверили помещения и ничего не нашли. А магазина и вовсе не было - алкофантазёр его придумал для большей весомости своих слов о минировании. Но своей цели достиг и в отделении переночевал. Когда проспался, ему сообщили, что за телефонный бред о бомбах он может запросто получить до 5 лет тюрьмы. Сейчас «бомбер-мен» под подпиской о невыезде и ждёт суда.

Силовики же говорят, что не нужно было лгать о бомбах. Достаточно было позвонить в отделение, рассказать о ссоре с подругой, и полицейские пристроили бы его на ночёвку.

Поведение такое однозначно опасно, потому что в этот момент отвлекаются все экстренные службы. На этого лжеминёра было возбуждено уголовное дело. Сейчас мы расследование этого дела окончили. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма этому гражданину грозит до пяти лет лишения свободы. Конечно, мы ему объясняли, разговаривали с ним, что если у него в жизни возникла такая сложная ситуация, что ему некуда было пойти в эту холодную февральскую ночь, можно было позвонить и просто сказать полицейскому: мне сегодня некуда идти, и чтобы я не стал жертвой преступных посягательств или сам не совершил преступление, помогите мне, пожалуйста. Сотрудники всегда в таком случае идут на уступки, граждан пристраивают. У нас есть различные социальные учреждения, куда на ночь человека можно было бы пристроить. А на такие меры, которые грозят уголовным наказанием, конечно, идти не нужно было.

Теперь получит 5 лет проживания может и не в комфорте, но в тепле и в дружной компании.

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Метки: больница   бомба   красноярск   ложный вызов   магазин   минирование   мужик   полиция   
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7  комментариев
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23k
hebpat Час назад
если судья не садист, то получит условно года три, ведь и за большее бывает условно дают
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3k
Daimos 16 секунд назад
Ну да, взяли бы его ночевать. Сказочки для журналистов. Бесплатную гостиницу придумали.
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3k
VPJ Полчаса назад
Даааа.... Прогнила система образования. Не читал бедолага О"Генри, и не смотрел "Ментов". Там полностью инструкция по посадке и печатная и видео.
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
"Гений"! :-))) тупорылого масштаба. .-))(
Кипишь навёл, отвлёк, себе проблем привлёк... - дебила кусок!
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14k
Jearom 54 минуты назад
реально? на эту фразу - что мне некуда идти - отвечают - "а мы тут при чем?", не более. Мужику надо было разбить стекло любого заведения под сигнализацией и сдаться ГБР, отвезли бы в КПЗ и оплатить потом только ремонт.
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23
Patiot Jearom 20 минут назад
Сейчас нет КПЗ.
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