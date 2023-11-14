В Красноярске мужик решил провернуть хитрую схему и сообщил о минировании больницы и магазина

В медучреждение сразу же помчались кинологи с собаками, тщательно проверили помещения и ничего не нашли. А магазина и вовсе не было - алкофантазёр его придумал для большей весомости своих слов о минировании. Но своей цели достиг и в отделении переночевал. Когда проспался, ему сообщили, что за телефонный бред о бомбах он может запросто получить до 5 лет тюрьмы. Сейчас «бомбер-мен» под подпиской о невыезде и ждёт суда.

Силовики же говорят, что не нужно было лгать о бомбах. Достаточно было позвонить в отделение, рассказать о ссоре с подругой, и полицейские пристроили бы его на ночёвку.