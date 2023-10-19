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В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина

В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина

Автор:
19 октября 2023 10:48
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   полиция   родственинки   стас намин   убийство   
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В убийстве родных известного музыканта подозревают приёмного сына Намина.

Семью основателя групп "Цветы" и "Парк Горького" нашли убитыми в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. На теле пожилой женщины и сына Стаса Намина (настоящее имя Стаса Намина — Анастас Микоян) обнаружены многочисленные ножевые ранения, однако в доме не было следов взлома и борьбы.


По горячим следам был задержан сводный брат убитого Артёма Микояна - Роман. Известно, что он был сыном одной из жён Намина, который усыновил Романа и дал ему свою фамилию.


Некоторые СМИ утверждают, что Роман Микоян сам вызвал полицию и дожидался правоохранителей на месте убийства.


Роману Микояну 39 лет. 18 октября, в день убийства, он сначала поссорился с бабушкой Прасковьей, после чего ударил 85-летнюю женщину по голове, а затем нанёс четыре удара в грудь пенсионерки.


После этого он вышел во двор дома, где поссорился уже с братом Артёмом. Конфликт также закончился убийством. Как сообщают СМИ, на теле жертвы нашли не менее 11 ножевых ранений.


Ранее Роман Микоян уже имел проблемы с законом. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей машине Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина получил два года условно. Роман Микоян жил в центре столицы на берегу Москвы-реки с женой. Он работал директором по развитию компании Skyeer, но у родных вызывало беспокойство его любовь к тусовкам. Из-за них сын рокера постоянно попадал в передряги и после одной из них его избили и ограбили на Воздвиженке.

Причиной же убийства родственников по одной из версий стал спор о продаже дома. Микоян хотел, чтобы бабушка продала недвижимость и разделила деньги между родственниками. Также возможна личная неприязнь Романа Микояна к родным, которые пытались поучать его и пытались направить на путь истинный.


По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Впереди у задержанного — медосвидетельствование, которое покажет, находился ли тот во время убийства в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.


Сам же Стас Намин так прокомментировал случившееся:


«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда».


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Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   полиция   родственинки   стас намин   убийство   
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4  комментария
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albedo Час назад
Он не был мне родственником никогда
-------------
Но ведь усыновил.
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202
cmacy 45 секунд назад
Поссорился и убил 2-х родственников. Как просто. Люди жили и кто-то решил что им хватит жить.
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−20
. 13 минут назад
бараны ну
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