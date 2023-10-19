В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина

По горячим следам был задержан сводный брат убитого Артёма Микояна - Роман. Известно, что он был сыном одной из жён Намина, который усыновил Романа и дал ему свою фамилию.





Некоторые СМИ утверждают, что Роман Микоян сам вызвал полицию и дожидался правоохранителей на месте убийства.



