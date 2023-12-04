"Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних

Как считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, эта драма не просто рассказывает о нелёгких годах и детях, но романтизирует бандитизм и оправдывается такое явление, как «казанский феномен», связанный с расцветом преступных формирований. Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

По факту же убийства 15-летнего мальчика возбуждены 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ст. 213 УК РФ (хулиганство).Следствием было установлено, что преступник нанёс ножом не менее четырёх ударов.