"Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних

На днях в Иркутске во время конфликта между подростками ударом ножа в шею убили девятиклассника. В соцсетях сразу же появилась версия, что малолетние преступники просто хотят быть похожими на героев сериала "Слово пацана" - отсюда агрессия и немотивированная жестокость. Однако правоохранители опровергли эту версию.
2 декабря группа подростков в возрасте от 15 до 21 года вышли из сауны и направились на остановку "Лисиха" в Иркутске . Там они встретили компанию из пяти подростков, с которыми, что называется, зацепились языками. Незначительный словесный конфликт привел к драке. Мальчишек начали избивать, а одного из них несколько раз ударили ножом. 15-летний школьник скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.
Видео этого конфликта появилось в сети.
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Сразу после потасовки гопники сбежали с места преступления, но уже в ближайшее время были найдены и доставлены в полицию. Правоохранители задержали 6 участников этой смертельной драки.
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На видео ниже - допрос одного из них.
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На фоне этого убийства в Иркутской области стали распространять фейки - во-первых, появилась аудиозапись о якобы второй поножовщине, во-вторых, расправу над 15-летним ребёнком связали с просмотром сериала "Слово пацана".
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Все это не соответствует действительности. МВД по региону опровергает данную информацию — никаких сведений о похожих происшествиях не поступало ни в полицию, ни в экстренные службы, ни в медицинские учреждения.
Сериал "Слово пацана", о котором идёт речь, мгновенно стал популярным. Действие фильма происходит в конце 1980-х - напряженное для страны время с неясными перспективами, безработицей, нищетой и высоким уровнем бандитизма, в том числе детского. В сериале рассказывается об уличных бандах, которые бьются за право "ходить по асфальту".
Как считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, эта драма не просто рассказывает о нелёгких годах и детях, но романтизирует бандитизм и оправдывается такое явление, как «казанский феномен», связанный с расцветом преступных формирований. Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.
По факту же убийства 15-летнего мальчика возбуждены 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ст. 213 УК РФ (хулиганство).Следствием было установлено, что преступник нанёс ножом не менее четырёх ударов.
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