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"Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних

"Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних

Автор:
04 декабря 2023 10:59
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   задержание   криминал   полиция   слово пацана   убийство   
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На днях в Иркутске во время конфликта между подростками ударом ножа в шею убили девятиклассника. В соцсетях сразу же появилась версия, что малолетние преступники просто хотят быть похожими на героев сериала "Слово пацана" - отсюда агрессия и немотивированная жестокость. Однако правоохранители опровергли эту версию.

2 декабря группа подростков в возрасте от 15 до 21 года вышли из сауны и направились на остановку "Лисиха" в Иркутске . Там они встретили компанию из пяти подростков, с которыми, что называется, зацепились языками. Незначительный словесный конфликт привел к драке. Мальчишек начали избивать, а одного из них несколько раз ударили ножом. 15-летний школьник скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.


Видео этого конфликта появилось в сети.




Сразу после потасовки гопники сбежали с места преступления, но уже в ближайшее время были найдены и доставлены в полицию. Правоохранители задержали 6 участников этой смертельной драки.



На видео ниже - допрос одного из них.

На фоне этого убийства в Иркутской области стали распространять фейки - во-первых, появилась аудиозапись о якобы второй поножовщине, во-вторых, расправу над 15-летним ребёнком связали с просмотром сериала "Слово пацана".


Все это не соответствует действительности. МВД по региону опровергает данную информацию — никаких сведений о похожих происшествиях не поступало ни в полицию, ни в экстренные службы, ни в медицинские учреждения.


Кроме этого, связи преступления с сериалом также не обнаружено.


Сериал "Слово пацана", о котором идёт речь, мгновенно стал популярным. Действие фильма происходит в конце 1980-х - напряженное для страны время с неясными перспективами, безработицей, нищетой и высоким уровнем бандитизма, в том числе детского. В сериале рассказывается об уличных бандах, которые бьются за право "ходить по асфальту".

Как считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, эта драма не просто рассказывает о нелёгких годах и детях, но романтизирует бандитизм и оправдывается такое явление, как «казанский феномен», связанный с расцветом преступных формирований. Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.


По факту же убийства 15-летнего мальчика возбуждены 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ст. 213 УК РФ (хулиганство).Следствием было установлено, что преступник нанёс ножом не менее четырёх ударов.

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Метки: Иркутск   задержание   криминал   полиция   слово пацана   убийство   
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4  комментария
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3k
kuchipachi 38 минут назад
теперь любые разборки несовершеннолетних будут привязывать к этому сериалу? Можно подумать до сериала не было никаких драк, разборок и тд. Может хватит уже натягивать сову на глобус?
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4k
Руслан 6 минут назад
Жаль, что нет практики отправки таких вот гаденышей на урановые рудники. Проживут скоты не долго, но хоть какую-то пользу обществу принесут. Ну или на органы разобрать. Менять надо законы, а то дидятки совсем страх потеряли.
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16k
куджо 9 минут назад
Ой да это и без сериала умеют, бить колоть придираться быковать... Ну запрещайте, завтре наступит мир...
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Да какая разница, есть связь или нет. Ребенка убили. И убили те, для кого человеческая жизнь ге стоит ни копейки. Этот принцип после просмотра одного фильма не сформируется. Значит, долбокряк- убийца давно стал зверенышем, просто ждал повода, чтобы выплеснуть агрессию.
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