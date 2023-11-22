В Казахстане женщина убила 7-летнюю дочь, которая увидела её с любовником

Как сообщают местные жители, мать ребёнка часто видели выпившей.

"Ой, она шустрая девчонка была: и по-казахски, и по-русски. Училась, не знаю, как училась, это учителя знают, а так – шустрая девчонка. А за что, так черт его знает. Она (мама Миланы - прим. ред.) любила выпить, хорошенько выпить. Где водка, там и она ходит. Налейте, налейте – хоть чужие мужики. Машину остановит, может там стоять, спросить водку. Вот так и жили. Муж в степи", - рассказывает соседка Шолпан Турунтаева.

В полиции пока не сообщают о мотивах преступления, однако знающие семью соседи предполагают, что Милана могла застать мать в пикантный момент, за что и поплатилась. Впрочем, у пьющих женщин повод для расправы может быть любым.

Сейчас мать девочки и её знакомый, помогавший скрыть преступление, задержаны. Другие дети женщины до возвращения их отца были изъяты.