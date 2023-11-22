FISHKINET
Сообщество Криминал 2418 постов • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Казахстане женщина убила 7-летнюю дочь, которая увидела её с любовником

В Казахстане женщина убила 7-летнюю дочь, которая увидела её с любовником

Автор:
22 ноября 2023 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Казахстан   дети   любовники   полиция   пьяные   семья   убийство   
2079
4
2

Женщина инсценировала пропажу ребёнка и "помогала" полиции искать дочь.

Шокирующая трагедия произошла в Казахстане. 34-летняя женщина заявила о пропаже своей дочери. 7-летняя Милана якобы сбежала из дома, т.к. не хотела ехать к своему отцу, работавшему в крестьянском хозяйстве пастухом. Сначала по словам матери, сначала она искала ребёнка сама, а затем обратилась в полицию.


Для поисков ребенка был организован оперативный штаб, в который вошли представители МЧС, кинологи, волонтеры. Девочку искали несколько сотен человек, объезжая степь на машинах и квадроциклах. Был привлечен даже вертолет.


19 ноября неподалёку от дома, где жила пропавшая, нашли её тело ребёнка. Труп девочки был забросан строительным мусором, ветками и золой. На голове малышки нашли травму, и после очередного допроса мать девочки созналась в убийстве дочери.


Выяснилось, что в момент убийства родительница была в доме не одна. К ней на огонек зашёл знакомый. В его присутствии мамаша ударила дочку так, что та упала на пол и скончалась. Дружок матери вынес труп ребёнка во двор и скрыл его под мусором и ветками.

Как сообщают местные жители, мать ребёнка часто видели выпившей.


"Ой, она шустрая девчонка была: и по-казахски, и по-русски. Училась, не знаю, как училась, это учителя знают, а так – шустрая девчонка. А за что, так черт его знает. Она (мама Миланы - прим. ред.) любила выпить, хорошенько выпить. Где водка, там и она ходит. Налейте, налейте – хоть чужие мужики. Машину остановит, может там стоять, спросить водку. Вот так и жили. Муж в степи", - рассказывает соседка Шолпан Турунтаева.

В полиции пока не сообщают о мотивах преступления, однако знающие семью соседи предполагают, что Милана могла застать мать в пикантный момент, за что и поплатилась. Впрочем, у пьющих женщин повод для расправы может быть любым.


Сейчас мать девочки и её знакомый, помогавший скрыть преступление, задержаны. Другие дети женщины до возвращения их отца были изъяты.


21 ноября Милану похоронили на кладбище в Экибастузе. Попрощаться с ней пришли десятки горожан. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что за текущий 2023 год в Казахстане погибли 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей.


По словам Закиевой, зачастую этим трагедиям предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, алкоголем, побоями.

"В 70 процентах случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и так далее."

Уполномоченный по делам ребёнка призвала не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать в полицию о фактах угроз детям. Любая информация будет проверяться, но, возможно, именно действия неравнодушных людей помогут спасти жизнь ребёнку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   Казахстан   дети   любовники   полиция   пьяные   семья   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth Час назад
Мужика жалко. Вкалывал, деньги для семьи зарабатывал, а дома такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Минуту назад
Жуткая дичь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
718
Maxim Russo Полчаса назад
Напоминает Фриду из "Мастера и Маргариты": "Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка..."
А я хочу, чтобы ЭТОЙ твари до конца жизни являлась убиенная ею дочь во сне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав Полчаса назад
Пздц просто слов нет. Бедное дитя даже пожить толком не успело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 37 минут назад
Пздц просто слов. Бедное дитя даже пожить толком не успело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 51 минуту назад
Пьянчужка поганая. Променяла детей на водку и чужого мужика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Доктор Джонс Час назад
Любовник? Блин, кого только не ипут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Набирающие популярность в сообществах
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
С добрым утром
С добрым утром
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#Прикол#ДТП#люди#полиция#США#Китай
#Юмор#в мире#животные#интересное#фильм#авто аварии#Ynews#конфликт#Россия#позитив
#автомобили#машина#факты#забавно#аварии#Автовсячина#история#дети#съемка#Разное
Не время дружбу водить Не время дружбу водить В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям

На что жалуетесь?

Вернуться