В Казахстане женщина убила 7-летнюю дочь, которая увидела её с любовником

Женщина инсценировала пропажу ребёнка и "помогала" полиции искать дочь.
Шокирующая трагедия произошла в Казахстане. 34-летняя женщина заявила о пропаже своей дочери. 7-летняя Милана якобы сбежала из дома, т.к. не хотела ехать к своему отцу, работавшему в крестьянском хозяйстве пастухом. Сначала по словам матери, сначала она искала ребёнка сама, а затем обратилась в полицию.
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Для поисков ребенка был организован оперативный штаб, в который вошли представители МЧС, кинологи, волонтеры. Девочку искали несколько сотен человек, объезжая степь на машинах и квадроциклах. Был привлечен даже вертолет.
19 ноября неподалёку от дома, где жила пропавшая, нашли её тело ребёнка. Труп девочки был забросан строительным мусором, ветками и золой. На голове малышки нашли травму, и после очередного допроса мать девочки созналась в убийстве дочери.
Выяснилось, что в момент убийства родительница была в доме не одна. К ней на огонек зашёл знакомый. В его присутствии мамаша ударила дочку так, что та упала на пол и скончалась. Дружок матери вынес труп ребёнка во двор и скрыл его под мусором и ветками.
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Как сообщают местные жители, мать ребёнка часто видели выпившей.
"Ой, она шустрая девчонка была: и по-казахски, и по-русски. Училась, не знаю, как училась, это учителя знают, а так – шустрая девчонка. А за что, так черт его знает. Она (мама Миланы - прим. ред.) любила выпить, хорошенько выпить. Где водка, там и она ходит. Налейте, налейте – хоть чужие мужики. Машину остановит, может там стоять, спросить водку. Вот так и жили. Муж в степи", - рассказывает соседка Шолпан Турунтаева.
В полиции пока не сообщают о мотивах преступления, однако знающие семью соседи предполагают, что Милана могла застать мать в пикантный момент, за что и поплатилась. Впрочем, у пьющих женщин повод для расправы может быть любым.
Сейчас мать девочки и её знакомый, помогавший скрыть преступление, задержаны. Другие дети женщины до возвращения их отца были изъяты.
21 ноября Милану похоронили на кладбище в Экибастузе. Попрощаться с ней пришли десятки горожан. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что за текущий 2023 год в Казахстане погибли 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей.
По словам Закиевой, зачастую этим трагедиям предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, алкоголем, побоями.
"В 70 процентах случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и так далее."
Уполномоченный по делам ребёнка призвала не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать в полицию о фактах угроз детям. Любая информация будет проверяться, но, возможно, именно действия неравнодушных людей помогут спасти жизнь ребёнку.
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А я хочу, чтобы ЭТОЙ твари до конца жизни являлась убиенная ею дочь во сне!