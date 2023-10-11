Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет

22-летний парень задушил сводную сестру, потому что ей уделяли больше внимания, чем ему.
Ревность в семье, к сожалению, встречается и между кровными родственниками, а уж у сводных братьев и сестёр она и вовсе не редкость. Правда, взрослые люди, как правило, уже умеют контролировать себя, но не все и не всегда.
22-летний Сергей обиделся на мать и сводную сестру за то, что они съездили на отдых в Дубай, а его с собой не взяли. Взрослый детинушка затаил обиду и жестоко расправился с девочкой, избив и задушив её. Тело сестрёнки убийца спрятал в багажник машины матери - она и нашла его, когда бросилась на поиски пропавшей дочери. Исчезновение девочки мать обнаружила, вернувшись утром с работы. В комнате были видны следы борьбы, телефон валялся под кроватью, а дочери нигде не было.
Заподозрив неладное, мать обратилась в полицию, а затем, выйдя во двор, заметила, что и машину её кто-то переставлял. Открыв багажник, женщина увидела задушенную дочь.
После убийства брат девочки сбежал и отсиживался на каком-то чердаке, пока его не задержала полиция.
При задержании молодой человек вёл себя очень странно, будто находился под воздействием каких-то веществ.
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Вины в совершенном убийстве отрицать не стал и рассказал, как это было: дождался, когда сестра пойдёт в ванную, накинул ей на шею полотенце и задушил. После этого спрятал тело сначала в диван, а потом перетащил в багажник авто.
Выяснилось, что юноша учился в колледже, но после его бросил. Сидел дома, по словам соседей, был угрюм и малоразговорчив.
В конце лета мать с дочерью ездили в Эмираты, но парня оставили дома - следствие рассматривает, помимо прочих, версию ревности и обиды на мать, которая больше внимания уделяла 14-летней дочери, чем взрослому сыну.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщает агентство РИА Новости, на допросе подозреваемый заявил, что после убийства надругался над телом сестры. Если выяснится, что это правда, будет возбуждено еще одно дело.
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напомнило :)