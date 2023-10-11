Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет

Ревность в семье, к сожалению, встречается и между кровными родственниками, а уж у сводных братьев и сестёр она и вовсе не редкость. Правда, взрослые люди, как правило, уже умеют контролировать себя, но не все и не всегда.

22-летний Сергей обиделся на мать и сводную сестру за то, что они съездили на отдых в Дубай, а его с собой не взяли. Взрослый детинушка затаил обиду и жестоко расправился с девочкой, избив и задушив её. Тело сестрёнки убийца спрятал в багажник машины матери - она и нашла его, когда бросилась на поиски пропавшей дочери. Исчезновение девочки мать обнаружила, вернувшись утром с работы. В комнате были видны следы борьбы, телефон валялся под кроватью, а дочери нигде не было.

Заподозрив неладное, мать обратилась в полицию, а затем, выйдя во двор, заметила, что и машину её кто-то переставлял. Открыв багажник, женщина увидела задушенную дочь.