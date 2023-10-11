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Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет

Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет

Автор:
11 октября 2023 08:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ОАЭ   Уфв   отдых   полиция   ревность   семья   убийство   
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22-летний парень задушил сводную сестру, потому что ей уделяли больше внимания, чем ему.

Ревность в семье, к сожалению, встречается и между кровными родственниками, а уж у сводных братьев и сестёр она и вовсе не редкость. Правда, взрослые люди, как правило, уже умеют контролировать себя, но не все и не всегда.


22-летний Сергей обиделся на мать и сводную сестру за то, что они съездили на отдых в Дубай, а его с собой не взяли. Взрослый детинушка затаил обиду и жестоко расправился с девочкой, избив и задушив её. Тело сестрёнки убийца спрятал в багажник машины матери - она и нашла его, когда бросилась на поиски пропавшей дочери. Исчезновение девочки мать обнаружила, вернувшись утром с работы. В комнате были видны следы борьбы, телефон валялся под кроватью, а дочери нигде не было.


Заподозрив неладное, мать обратилась в полицию, а затем, выйдя во двор, заметила, что и машину её кто-то переставлял. Открыв багажник, женщина увидела задушенную дочь.


После убийства брат девочки сбежал и отсиживался на каком-то чердаке, пока его не задержала полиция.


При задержании молодой человек вёл себя очень странно, будто находился под воздействием каких-то веществ.


Вины в совершенном убийстве отрицать не стал и рассказал, как это было: дождался, когда сестра пойдёт в ванную, накинул ей на шею полотенце и задушил. После этого спрятал тело сначала в диван, а потом перетащил в багажник авто.


Выяснилось, что юноша учился в колледже, но после его бросил. Сидел дома, по словам соседей, был угрюм и малоразговорчив.


В конце лета мать с дочерью ездили в Эмираты, но парня оставили дома - следствие рассматривает, помимо прочих, версию ревности и обиды на мать, которая больше внимания уделяла 14-летней дочери, чем взрослому сыну.


Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщает агентство РИА Новости, на допросе подозреваемый заявил, что после убийства надругался над телом сестры. Если выяснится, что это правда, будет возбуждено еще одно дело.


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Метки: Видео   ОАЭ   Уфв   отдых   полиция   ревность   семья   убийство   
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25  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Собсно, после добровольного признания в некрофилии этого гуманоида можно утилизировать. К размножению не пригоден, для популяции опасен, ремонту не подлежит
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37k
russger 5 минут назад
Теперь он долго в Дубаи не полетит
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10k
Борис Карабанов 6 минут назад
Надо искать мигрантский след. Ну, не мог же свой, местный, юноша совершить такое чудовищное злодеяние. Однозначно, подставили и угрозами заставили признаться.
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56k
dima423 10 минут назад
Все от родителей зависит... значит таким воспитали, взрастили эту ревность, зависть, ненависть, создали такого морального урода своими руками... Детей надо любить одинаково, уделять обоим время и внимание... У меня у самого 2 детей, и никакой ревности, а тем более ненависти у них нет.
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175
Konst 19 минут назад
Такому только пожизненное и в чёрный дельфин! К проживанию в обществе не пригоден!
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Ска, 22 года уепку, а он плачется что его в Дубай не взяли. Сам уж должен маму с сестрой туда возить. Как обычно инфантильный деградант, считающий что все ему должны.
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30k
Кот Баюн 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com

напомнило :)
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30k
Кот Баюн 39 минут назад
22 года, а все на шее родителей, позорище, сам уже на Дубай зарабатывать должен
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1k
АНДРЕЙ 58 минут назад
его только на органы.
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11k
DumDum 59 минут назад
Прилетело счастье родокам...
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Мда. Удушить ребёнка из за какой то мелочной обиды, тут явно проблемы с головой серёзные.
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1k
Димыч Час назад
Случай жуткий, конечно. Не дай Бог найти своего ребёнка вот так. А проблемы в семье, видать, были очень давно...
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2k
Жирный бот Час назад
да уж.. Я в 22 года снял квартиру и съехал от родителей..Сам работал и еще помогал родителям по возможности
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956
Darki 2 часа назад
Лютый п.и.з.д.е.ц просто
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Осмелюсь предположить, что не взяли его именно потому, что ему уже 22 года, а он сидит дома, не учится и, судя по всему, не работает. Таким образом его наказали и дали понять, что пора бы повзрослеть, а не сидеть на шее
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4k
Vladimir Lysikov 2 часа назад
Я в 22 женился уже и работал...
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291
deadDEVIL Vladimir Lysikov Полчаса назад
Вот Александр Невский в твои годы уже немцев на Чудском озере бил.
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342
Чистый бес 2 часа назад
Фишки - ресурс хорошего настроения...прям заряжает с утра гуманизмом и отличным настроением
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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