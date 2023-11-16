В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе

Изголодавшийся по интиму начал приставать к жене, вернувшейся с ночной смены. Женщина сильно устала, о чём и сообщила благоверному . Тот рассвирепел и начал мстить.
Чудовищная история произошла 13 ноября на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Обезумевший мужик извёл всю семью, зарезав свою мать, жену и 16-летнюю дочь. Поводом для расправы послужил отказ в сексе. Работавшая санитаркой жена 42-летнего мужчины пришла домой с ночной смены и хотела отдохнуть. Муж потребовал интима, а когда получил отказ, начал скандалить.
От шума проснулась парализованная мать мужчины, которая попросила не шуметь. Услышав это, её родной сын взял с кухонного стола нож и перерезал женщине горло. После этого расправился с женой и несовершеннолетней дочерью.
И соседей, знакомых с семьёй, и сотрудников полиции поразила жестокость преступления: мужчина словно в исступлении бил ножом своих близких. На теле жены насчитали 9 ран, а у дочери - и того больше. Закончив расправу, убийца вымылся, переоделся в чистую одежду и пошёл сдаваться в полицию.
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Знакомые семьи считают, что преступление было спланировано, т.к. слишком уж хладнокровно оно совершено.
Психологи считают, что преступление было совершено либо в состоянии аффекта, либо "подогрето" горячительными напитками или запрещёнными веществами. Убить, да еще и с особой жестокостью, целую семью, не получив секса, нормальный человек не сможет.
Конечно, воздержание, особенно длительное, может привести к депрессии и неудовлетворённости жизнью в целом, но подобная расправа скорее свидетельствует о возможной шизофрении.
А отказ в сексе просто послужил спусковым крючком.
— С точки зрения физиологии «регулярным» считается секс, которым занимаются не реже двух раз в неделю. Однако в реальной жизни довольно много обстоятельств, которые отбивают охоту. Если в семье один супруг ведёт праздный образ жизни, а второй все время вкалывает и сильно устает, неизбежно возникнет определенный диссонанс. Я почему-то не сомневаюсь, что виновник трагедии маялся от безделья, пока его жена работала, готовила на всю семью и ухаживала за его лежачей матерью. В итоге напряжение копилось, а супруга даже не подозревала о масштабе бедствия, - считает психолог Анна Нестерова.
Родственники погибших шокированы поведением убийцы. Его отец говорит, что своими бы руками порешил сына, но ему даже не дали подойти к мужчине.
"Бог ему судья. Я его сам бы убил, но мне не дали. Полицейские даже не подпустили. Такое не прощается", – сказал он.
В настоящее время по факту тройного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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"супружеский долг" надо отдавать вовремя и регулярно, а не использовать секс как средство шантажа и давления на мужчину
А вообще, в чем проблема, спит жена, ну вставь ей и сделай дело.