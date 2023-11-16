В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе

Чудовищная история произошла 13 ноября на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Обезумевший мужик извёл всю семью, зарезав свою мать, жену и 16-летнюю дочь. Поводом для расправы послужил отказ в сексе. Работавшая санитаркой жена 42-летнего мужчины пришла домой с ночной смены и хотела отдохнуть. Муж потребовал интима, а когда получил отказ, начал скандалить.

От шума проснулась парализованная мать мужчины, которая попросила не шуметь. Услышав это, её родной сын взял с кухонного стола нож и перерезал женщине горло. После этого расправился с женой и несовершеннолетней дочерью.

И соседей, знакомых с семьёй, и сотрудников полиции поразила жестокость преступления: мужчина словно в исступлении бил ножом своих близких. На теле жены насчитали 9 ран, а у дочери - и того больше. Закончив расправу, убийца вымылся, переоделся в чистую одежду и пошёл сдаваться в полицию.