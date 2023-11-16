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В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе

В Курской области мужчина зарезал всю семью за отказ жены в сексе

Автор:
16 ноября 2023 09:48
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Курская область   зарезал   отказ в сексе   полиция   расследование   следственный эксперимент   убийство   
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Изголодавшийся по интиму начал приставать к жене, вернувшейся с ночной смены. Женщина сильно устала, о чём и сообщила благоверному . Тот рассвирепел и начал мстить.

Чудовищная история произошла 13 ноября на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Обезумевший мужик извёл всю семью, зарезав свою мать, жену и 16-летнюю дочь. Поводом для расправы послужил отказ в сексе. Работавшая санитаркой жена 42-летнего мужчины пришла домой с ночной смены и хотела отдохнуть. Муж потребовал интима, а когда получил отказ, начал скандалить.


От шума проснулась парализованная мать мужчины, которая попросила не шуметь. Услышав это, её родной сын взял с кухонного стола нож и перерезал женщине горло. После этого расправился с женой и несовершеннолетней дочерью.


И соседей, знакомых с семьёй, и сотрудников полиции поразила жестокость преступления: мужчина словно в исступлении бил ножом своих близких. На теле жены насчитали 9 ран, а у дочери - и того больше. Закончив расправу, убийца вымылся, переоделся в чистую одежду и пошёл сдаваться в полицию.


Знакомые семьи считают, что преступление было спланировано, т.к. слишком уж хладнокровно оно совершено.


Психологи считают, что преступление было совершено либо в состоянии аффекта, либо "подогрето" горячительными напитками или запрещёнными веществами. Убить, да еще и с особой жестокостью, целую семью, не получив секса, нормальный человек не сможет.


Конечно, воздержание, особенно длительное, может привести к депрессии и неудовлетворённости жизнью в целом, но подобная расправа скорее свидетельствует о возможной шизофрении.

А отказ в сексе просто послужил спусковым крючком.


— С точки зрения физиологии «регулярным» считается секс, которым занимаются не реже двух раз в неделю. Однако в реальной жизни довольно много обстоятельств, которые отбивают охоту. Если в семье один супруг ведёт праздный образ жизни, а второй все время вкалывает и сильно устает, неизбежно возникнет определенный диссонанс. Я почему-то не сомневаюсь, что виновник трагедии маялся от безделья, пока его жена работала, готовила на всю семью и ухаживала за его лежачей матерью. В итоге напряжение копилось, а супруга даже не подозревала о масштабе бедствия, - считает психолог Анна Нестерова.

Родственники погибших шокированы поведением убийцы. Его отец говорит, что своими бы руками порешил сына, но ему даже не дали подойти к мужчине.


"Бог ему судья. Я его сам бы убил, но мне не дали. Полицейские даже не подпустили. Такое не прощается", – сказал он.



В настоящее время по факту тройного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).




Подозреваемый заключён под стражу. В СИЗО он будет находиться два месяца.




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Метки: Ynews   Видео   Курская область   зарезал   отказ в сексе   полиция   расследование   следственный эксперимент   убийство   
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62k
pynh 2 часа назад
бывает
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2k
Михаил Полчаса назад
Начнёшь так верить в реальность фильмов про то, как какая-нибудь сущность и или сам дьявол! вселятся в нормального человека, натворят дел, а потом этот несчастный не понимает как это произошло.
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1k
Сергей 38 минут назад
это уже не первый случай за последнее время,
"супружеский долг" надо отдавать вовремя и регулярно, а не использовать секс как средство шантажа и давления на мужчину
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849
София 59 минут назад
Какая отвратительная рожа. Зато теперь секса у него будет достаточно.
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
Обычно это результат выноса мозга со стороны жены.Видимо достала по полной.Только зачем убивать? Разведись,или просто свали.Видно с бошкой проблема.
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3k
Оксид Бетона Час назад
Подселение эгоистичной сущности высшего (по отношению к человеку) духовного уровня. Ещё это называют "одержимостью". Либо наркота жосская.
А вообще, в чем проблема, спит жена, ну вставь ей и сделай дело.
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6k
livaneth 2 часа назад
Не важно, казнят его или запрут в тюрьме до конца жизни. Детей у него больше не будет. Эта ветвь мусорного ДНК пресеклась.
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