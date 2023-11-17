Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в смешные фотожабы

Фотошоп — это незаменимый инструмент, который даёт возможность создавать весёлые картинки, способные вызывать улыбку у людей и поднимать им настроение. Ведь кто не любит посмеяться? Это могут быть забавные фотожабы, мемы с животными или известными людьми.
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Художник «Zinoink» обожает в свободное время развлекаться с фотошопом и делает это не только смешно, но и талантливо. У парня есть собственный Телеграм-канал, где он выкладывает обработанные фотографии, присланные его подписчиками, которые пожелали стать героями юмористического коллажа. Каждая работа автора приятно удивляет уместными приколами и добрым, дружелюбным юмором.
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Кажется, намечается безумная шотландская вечеринка!
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Мечты у всех бывают разные.
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Роль королевы ей к лицу.
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Мама парня поставила бы этому фото миллион лайков.
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Теперь его точно примут за своего.
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И на море отдохнула, и деньжат подзаработала.
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Тот самый момент, когда мимолётная радость вмиг оборачивается досадной неприятностью. Придётся поискать другое местечко для рыбалки.
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