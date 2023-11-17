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Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в смешные фотожабы

Художник, который знает, как превратить обычные фото подписчиков в смешные фотожабы

Автор:
17 ноября 2023 07:45
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: zinoink   Прикол   Юмор   забавно   умора   фантазия   фотожабы   фотошоп   
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Фотошоп — это незаменимый инструмент, который даёт возможность создавать весёлые картинки, способные вызывать улыбку у людей и поднимать им настроение. Ведь кто не любит посмеяться? Это могут быть забавные фотожабы, мемы с животными или известными людьми.

2.

Художник «Zinoink» обожает в свободное время развлекаться с фотошопом и делает это не только смешно, но и талантливо. У парня есть собственный Телеграм-канал, где он выкладывает обработанные фотографии, присланные его подписчиками, которые пожелали стать героями юмористического коллажа. Каждая работа автора приятно удивляет уместными приколами и добрым, дружелюбным юмором.

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5.

Кажется, намечается безумная шотландская вечеринка!

7.

Мечты у всех бывают разные.

11.

Роль королевы ей к лицу.

15.

Мама парня поставила бы этому фото миллион лайков.

20.

Теперь его точно примут за своего.

23.

И на море отдохнула, и деньжат подзаработала.

27.

Тот самый момент, когда мимолётная радость вмиг оборачивается досадной неприятностью. Придётся поискать другое местечко для рыбалки.

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Метки: zinoink   Прикол   Юмор   забавно   умора   фантазия   фотожабы   фотошоп   
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2  комментария
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11k
поручик Ржевский 54 минуты назад
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25k
ЦСКА 6 минут назад
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