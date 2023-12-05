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12 потрясающе красивых мест, о которых не знают большинство туристов

12 потрясающе красивых мест, о которых не знают большинство туристов

Автор:
05 декабря 2023 21:37
Сообщество : Путешествия
Метки: Потрясающие   Удивительные   красивые   места   не знают   туристы   
1487
13

В нашем мире есть много удивительных мест, о которых мало кто знает и где нет толп туристов. Единственный минус этих райский уголков в том, что туда сложно добраться. В этом посте вы узнаете о сказочных местах , о существовании которых знает не так много путешественников.

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Метки: Потрясающие   Удивительные   красивые   места   не знают   туристы   
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Света 39 минут назад
Какая ж тупизна написана.

Во первых Уакачина, Перу. Даже на представленном фото отчётливо видно что оазис это не "город-оазис посреди обширной пустыни" и уж тем более не "о которых не знают большинство туристов". Это место всего в пяти километрах от города Ику и является именно местом для туристов. Причём не только местных. На фото видно что там как раз всё ориентировано на турбизнес!
Трещина Сильфра, Исландия. Тут же в посте, противореча заголовку написано "Это невероятный уголок является излюбленным местом дайверов и любителей приключений."Автор,

Изола-Белла, Италия. Это вообще абсолютный пи..ц! КАК может не знать большинство туристов про этот дворец???? Там на озере расположено куча курортов, во дворце проводят экскурсии, выставки, концерты, конференции. Конечно не знают. Те, кто вообще ничем не интересуется.
Про известность долины в Китае ничего говорить не буду, но вот это: "красновато-коричневые оттенки благодаря высокому содержанию минералов и окаменелостей" ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ?????? Чё, бл..?! Окаменелость-(лат. fossilis ископаемый, окаменелость в палеонтологии) ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам. ПРИЧЁМ ТУТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ И ОСТАНКИ ДРЕВНИХ ОРГАНИЗМОВ????? Красный цвет, который может варьироваться от красновато-коричневого до красновато-желтого из-за высокого содержания в них железа. Всё!
Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия. Даже я (совсем не турист) слышала про это место, которое является национальным парком и туристов там дофига.
Гроты во Франции. Постоянные потоки туристов. Много информации везде. Собор в Колумбии-это вообще достопримечательность международного уровня. Мраморные пещеры в Чили- тоже самое. Азорские острова довольно популярны у туристов и там много разного. Кто что хочет, тот и ищет. В том числе и остров Флорес. Туризм там вполне развит. И малопосещаем он лишь потому что довольно отдалён.
Вывод: Автор -идиот и не понимает о чём пишет и что за тупой заголовок приляпал.
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Bill 49 минут назад
Ну и зачем раскрывать всем эти потрясающе красивые места? Пусть бы я один туда ездил.
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