12 потрясающе красивых мест, о которых не знают большинство туристов

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В нашем мире есть много удивительных мест, о которых мало кто знает и где нет толп туристов. Единственный минус этих райский уголков в том, что туда сложно добраться. В этом посте вы узнаете о сказочных местах , о существовании которых знает не так много путешественников.
1. Благай, Босния и Герцеговина
Благай - это небольшая деревня, где среди потрясающих водопадов и кристально чистой воды, под крутой горой, находятся живописные белые дома и монастырь. Текия в Благае появилась в 1520 году, когда на этих землях около полусотни лет уже была Османская империя. Это святое место для дервишей и суфиев, которые его и основали.
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2. Уакачина, Перу
Уакачина - город-оазис посреди обширной пустыни. Чтобы добраться туда, понадобится около пяти часов по дороге к югу от столицы Перу Лимы. Население составляет всего 200 человек, поэтому по прибытии гости почувствуют себя полностью отрезанными от мира. Кроме того здесь можно покататься на сэндбординге по песчаным перуанским холмам.
3. Остров Мариета, “Скрытый пляж”, Мексика
“Скрытый пляж” - это секретный пляж с кристально чистой водой и множеством птиц, и добраться до этого секретного рая можно только по воде. Проплыв несколько минут по лабиринтам подводных пещер, вы обнаружите прекрасный вид на пляж, затерянный в недрах острова.
4. Трещина Сильфра, Исландия
Трещина Сильфра находится в Исландии, в национальном парке Тингвеллир. Это невероятный уголок является излюбленным местом дайверов и любителей приключений. Плавая здесь, легко потерять ощущение глубины, потому что чистая и холодная вода настолько прозрачна, что видимость в ней достигает 300 метров.
5. Изола-Белла, Италия
Итальянский остров Изола-Белла на озере Лаго-Маджоре является одним из самых красивых в мире. Почти весь этот небольшой участок земли занимает великолепный дворец Борромео и цветущий многоуровневый сад, украшенный гротами, террасами и фонтанами. Гармоничным дополнением ко всему этому великолепию являются белые павлины, которые бродят по этому месту. Этот дворцовый комплекс граф Виталиано VI Борромео стоил для своей жены. Строительство началось в 1632 году, и затянулось на десятилетия, но результат поражает и в наши дни.
6. Деревня Попай, Мальта
Деревня Попай состоит из деревянных домов, первоначально построенных для съемок одноименного мюзикла в 1980-х годах. Сейчас это туристическое направление с парком развлечений, круизами по заливу и захватывающими дух видами.
7. Красная земля Дунчуань, Китай
Красная Земля Дунчуань - это горная долина к юго-западу от Куньмина, столицы провинции Юньнань. Из-за удаленности инфраструктуры этого места нет на туристической карте Китая, и оно было открыто в середине 1990-х годов. Волнистые пейзажи, похожие на лоскутное одеяло, имеют красновато-коричневые оттенки благодаря высокому содержанию минералов и окаменелостей.
8. Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия
Национальный парк Ленсойс-Мараньенсес получил название «Мараньяновы простыни». Он расположен у побережья Атлантического океана на северо-востоке Бразилии. В сезон дождей это становится чем-то просто незабываемым. Каждый год в этот период среди песчаных дюн образуются тысячи лагун с бирюзовой водой и различными морскими обитателями. Остается загадкой, как после засухи рыба и крабы попадают сюда, но масштаб зрелища такого масштаба не может не удивлять. Лучшее время для посещения - с июля по сентябрь, когда бассейны достигают максимального объема.
9. Грот Сен-Марсель-д'Ардеш, Франция
Это место было обнаружено в 1836 году французским охотником. Грот Сен-Марсель-д'Ардеш расположен в регионе Рона-Альпы во Франции. Это большая сеть пещер с кристально чистой водой и разноцветными скалами.
10. Собор Лас-Лахас, Колумбия
Базилика Лас-Лахас расположена в каньоне на границе Колумбии и Эквадора. Невероятная архитектура в стиле готического возрождения и интерьеры действительно завораживают, не в последнюю очередь потому, что само здание возвышается над рекой на высоте 45 метров, среди скал и водопадов.
11. Мраморные пещеры, Чили
Мраморные пещеры расположены на полуострове недалеко от озера Генерал Каррера в Чили. Эта впечатляющая сеть пещер терпеливо и тщательно совершенствовалась водой на протяжении тысячелетий, образуя на стенах водовороты невероятной красоты.
12. Остров Флорес, Португалия
Остров Флорес внесен в список ЮНЕСКО, потому что здесь находится национальный парк с уникальной флорой и фауной. Он расположен в самой западной точке Азорских островов, у побережья Португалии. По-португальски его название означает “мыс цветов”, потому что почти вся его территория усеяна растениями самых разных цветов и видов. Кроме того, здесь есть горячие источники и природные лагуны, рисовые поля, озера, а также всемирно известные вулканы.
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Во первых Уакачина, Перу. Даже на представленном фото отчётливо видно что оазис это не "город-оазис посреди обширной пустыни" и уж тем более не "о которых не знают большинство туристов". Это место всего в пяти километрах от города Ику и является именно местом для туристов. Причём не только местных. На фото видно что там как раз всё ориентировано на турбизнес!
Трещина Сильфра, Исландия. Тут же в посте, противореча заголовку написано "Это невероятный уголок является излюбленным местом дайверов и любителей приключений."Автор,
Изола-Белла, Италия. Это вообще абсолютный пи..ц! КАК может не знать большинство туристов про этот дворец???? Там на озере расположено куча курортов, во дворце проводят экскурсии, выставки, концерты, конференции. Конечно не знают. Те, кто вообще ничем не интересуется.
Про известность долины в Китае ничего говорить не буду, но вот это: "красновато-коричневые оттенки благодаря высокому содержанию минералов и окаменелостей" ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ?????? Чё, бл..?! Окаменелость-(лат. fossilis ископаемый, окаменелость в палеонтологии) ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам. ПРИЧЁМ ТУТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ И ОСТАНКИ ДРЕВНИХ ОРГАНИЗМОВ????? Красный цвет, который может варьироваться от красновато-коричневого до красновато-желтого из-за высокого содержания в них железа. Всё!
Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия. Даже я (совсем не турист) слышала про это место, которое является национальным парком и туристов там дофига.
Гроты во Франции. Постоянные потоки туристов. Много информации везде. Собор в Колумбии-это вообще достопримечательность международного уровня. Мраморные пещеры в Чили- тоже самое. Азорские острова довольно популярны у туристов и там много разного. Кто что хочет, тот и ищет. В том числе и остров Флорес. Туризм там вполне развит. И малопосещаем он лишь потому что довольно отдалён.
Вывод: Автор -идиот и не понимает о чём пишет и что за тупой заголовок приляпал.