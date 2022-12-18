10 загадочных мест на земле, которые не найдешь в путеводителях

Это песчаный остров в Атлантике, где живёт около десяти человек, в основном это персонал метеорологической станции. Остров является кладбищем затонувших кораблей, только после 1800 года около него было зарегистрировано примерно 350 кораблекрушений. Благодаря своей уникальной природе Сейбл объявлен заповедником. Чтобы посетить его, вам необходимо написать петицию в правительство Канады и доказать необходимость такой поездки.