10 загадочных мест на земле, которые не найдешь в путеводителях

2068
11
Любители путешествий знают основные достопримечательности самых популярных туристических направлений. Увидеть их своими глазами - не такая уж проблема. Но на планете есть места, которые по разным причинам просто недоступны для любознательных посетителей. В этом посте вы узнаете о некоторых из них.
Кофуны, Япония
Эти искусственные острова - древние гробницы императорской семьи. В редких случаях их могут посещать археологи, но исключительно с разрешения императорского двора.
×
×
Северный Сентинельский остров, Индия
Аборигены, живущие на этом острове, не останавливаются ни перед чем, чтобы защитить свои земли от чужаков. Поэтому, правительство Индии запрещает приближаться к опасному острову.
Зона 51, США
Официально существование этой секретной зоны было признано правительством США только в 2013 году после того, как некоторые архивы были рассекречены. По их словам, это база ВВС США, где разрабатываются самые современные самолеты. Многие любопытные безуспешно пытались проникнуть на эту территорию.
Церковь Святой Марии Сионской, Эфиопия
В этой эксклюзивной часовне, хранится главная реликвия храма - Ковчег Завета. Доступ к нему имеет только хранитель реликвии - ему пожизненно запрещено покидать храм и общаться с посторонними.
Теле- и радиостанция BT Tower, Великобритания
После взрыва в 1971 году на башне, вращающийся ресторан и смотровая площадка были закрыты для публики. Время от времени проводятся благотворительные мероприятия, и сотни счастливчиков получают возможность увидеть Лондон с этого необычного ракурса.
Город-призрак Вароша, Кипр
Этот район города Фамагуста был самым популярным туристическим направлением на Кипре. Но все изменилось в июле 1974 года: город был захвачен турецкими войсками, а жители эвакуированы. С тех пор город окружен забором и находится под охраной турецкой армии.
Дата-центр “Пионен”, Швеция
Этот бункер, построенный в Стокгольме во время холодной войны, был преобразован в ультрасовременный офис шведской компании. Здесь, на глубине 30 м, за дверями толщиной в полметра хранятся секретные серверы.
Пещера Ласко, Франция
Чтобы сохранить уникальное наскальное искусство, спустя 15 лет после открытия, это место было закрыто для туристов. Теперь вы можете посетить точную копию пещеры или совершить виртуальный тур.
Остров Сейбл, Канада
Это песчаный остров в Атлантике, где живёт около десяти человек, в основном это персонал метеорологической станции. Остров является кладбищем затонувших кораблей, только после 1800 года около него было зарегистрировано примерно 350 кораблекрушений. Благодаря своей уникальной природе Сейбл объявлен заповедником. Чтобы посетить его, вам необходимо написать петицию в правительство Канады и доказать необходимость такой поездки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Природа захватила всё: как бы выглядел мир без людей?
- Скрижали Джорджии: мудрый путь к разумному мироустройству или точка раздора?
- Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить
- Марс «выглядывает» из-за Луны
- Забавные и смешные картинки про «теорию» плоской Земли
Новости партнёров