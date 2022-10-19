13 потрясающих мест, которые могут перенести вас в параллельную вселенную

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На нашей планете есть много мест, в существование которых сложно поверить. Они так удивительны, что может показаться, что вы в другой галактике. Природа постаралась на славу, и создала нечно особенное. Полюбуйтесь!
Архипелаг Сокотра, Йемен
Архипелаг Сокотра был изолирован от остального мира в течение миллионов лет. Здесь растут деревья, источающие кроваво-красный сок, а также другие деревья, имеющие форму бутылок.
Кроме того, здесь обитает 180 видов птиц и растет 700 видов растений и другой фауны, которых нет больше нигде на Земле.
Кроме того, здесь обитает 180 видов птиц и растет 700 видов растений и другой фауны, которых нет больше нигде на Земле.
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Мраморные пещеры, Патагония, Чили
Этот пещеры выглядит так, как будто были нарисованы вручную каким-то художником много лет назад, но на самом деле они созданы самой природой. Образование этих пещер насчитывает 6000 лет, и они постоянно меняются. Удивительные формы создали агрессивные волны, которые сформировали эти структуры, напоминающие мрамор, именно поэтому они носят такое название.
Ленские столбы
Многокилометровая зубчатая гряда высится вдоль берега Лены, в двухстах километрах от Якутска. Этим каменным исполинам полмиллиона лет — ветер и вода тысячелетиями превращали относительно мягкие кембрийские известняки в твердые горные породы. На разломах скал можно увидеть отпечатки панцирей древнейших обитателей этих мест.
Памуккале, Турция
Памуккале можно перевести как “хлопковый замок”, и это очень подходящее название для этого уникального ландшафта. Минеральная вода, нагретая недрами земли до +30… +100 °C, тысячелетиями стекала по склонам плато, образуя травертины — небольшие природные бассейны причудливой формы с бортиками из известняка. Источники, перенасыщенные бикарбонатом кальция, образовали на поверхности осадок чистейшего белоснежного цвета. Эти воды обладают целебной силой.
Пляжи Белой гавани
Чтобы попасть на эти пляжи неземной красоты, стоит посетить Австралию, архипелаг Святой Троицы. Уникальный вид создан огромным количеством мелкого белого песка, который вымывался на сушу на протяжении многих столетий.
Шоколадные холмы, Бохол, Филиппины
На территории острова Бохол находятся уникальные геологические образования с более чем 1268 конусообразными холмами, которые занимают площадь около 50 квадратных километров. Их высота варьируется от 30 до 120 метров. Холмы покрыты травой, и они приобретают свой “шоколадный” оттенок во время сухого сезона, когда высыхает трава.
Улинъюань, Хунань, Китай
Это чудо природы находится в провинции Хунань в Китае. На 26 000 гектаров территории расположено более 3000 узких колонн и вершин из песчаника, некоторые из них достигают 200 метров в высоту. Здесь множество ручьёв, природных бассейнов и водопадов. Этот пейзаж вдохновил Джеймса Кэмерона на создание инопланетного ландшафта в фильме "Аватар".
Национальный парк Уайт Сэндс, Нью-Мексико, США
Этот национальный парк находится в Нью-Мексико, США, и погодные условия этого места сохраняют эти огромные поля гипсового песка. Площадь парка составляет около 275 квадратных миль, и на нем расположены волнообразные дюнные поля, которые являются домом для растений и животных, приспособившихся к этой среде.
Око Сахары, Мавритания
Эта структура шириной 40 км . Она расположена посреди равнинной безликой местности мавританской пустыни. Этот «глаз» образовался в результате ветровой эрозии в течение миллионов лет.
Озеро Ретба, Сенегал
Необычный вид водорослей под названием Dunaliella Salina – причина розовато-красного цвета этого инопланетного озера. Оно также имеет чрезвычайно высокое содержание соли, и поэтому водоросли себя прекрасно чувствуют в такой воде, а пловцам легко плавать по его поверхности.
Пещера кристаллов, Мексика
Эта чудесная пещера была обнаружена только в 2000 году, на глубине более 300 м под землей, в действующем свинцово-серебряном руднике. Здесь гигантские кристаллы пересекают пещеру.
Посещать ее нужно крайне осторожно, потому что температура может достигать 66 °C. Это не говоря уже о почти 100% влажности. Некоторые кристаллы имеют ширину 1,2 метра и длину 15 метров.
Посещать ее нужно крайне осторожно, потому что температура может достигать 66 °C. Это не говоря уже о почти 100% влажности. Некоторые кристаллы имеют ширину 1,2 метра и длину 15 метров.
Пещера светлячков Вайтомо, Новая Зеландия
Пещеры Вайтомо являются особой вехой в истории Новой Зеландии. Эти пещеры были обнаружены предками общины маори. Посетители могут увидеть с лодки тысячи светлячков, которые устраивают шоу каждый раз, когда кто-то входит в грот. Эти огни контрастируют с уникальными пещерными образованиями.
Пляж Рейнисфьяра, Исландия
Рейнисфьяра - это вулканический пляж с черным песком, расположенный на Южном побережье Исландии. Пейзаж похож на вымышленный мир, и здесь снимали сериал "Игры престолов". Это место известно своей уникальной геологией, высокими скальными нагромождениями и черным песком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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