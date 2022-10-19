13 потрясающих мест, которые могут перенести вас в параллельную вселенную

Этот пещеры выглядит так, как будто были нарисованы вручную каким-то художником много лет назад, но на самом деле они созданы самой природой. Образование этих пещер насчитывает 6000 лет, и они постоянно меняются. Удивительные формы создали агрессивные волны, которые сформировали эти структуры, напоминающие мрамор, именно поэтому они носят такое название.