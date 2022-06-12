15 увлекательных фотографий удивительных вещей

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Мы всегда слишком заняты работой и делами, и легко забываем, что мир вокруг полон удивительного и прекрасного. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии редких вещей и мест.
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Исландская трещина Сильфра - единственное место на земле, где можно прикоснуться к Северной Америке и Европе одновременно
Изображение туманности NGC 6302 "Бабочка" на расстоянии 3,392 световых лет, сделанное телескопом Хоббла
Мейманд - древняя деревня в Иране, в которой жили люди уже 12 000 лет назад. На данный момент поселение состоит из 350 домов, построенных в скале
Тропическому скальному Омару (Panulirus Ornatus) требуется 18 месяцев, чтобы вырасти до 1 кг и начать размножаться. Среда обитания в некоторых частях Индо-Тихоокеанского океана
Лестница, ведущая к южной гробнице короля Джосера в Саккаре, Египет. Возраст этой лестницы составляет 4800 лет
Каждый из 8 стадионов на чемпионате мира в Катаре будет иметь кондиционеры для борьбы с высокими температурами и поддержания чистоты воздуха
Построенный в 18 веке, один из старейших зданий в муниципалитете Хаттфьельдал в Норланде, Норвегия
До введения цветных фотографий российский химик Сергей Прокудин-Горский создал первую версию. Он объединил 3 черно-белые фотографии, каждую через цветной фильтр (красный, зеленый и синий)
Фотография армянской женщины в национальном костюме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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