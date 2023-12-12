Канчиль: самое маленькое копытное планеты

Как же такая кроха выжила в этом жестоком мире? Вполне успешно, ведь оленьковые — одно из первых семейств копытных на Земле. Считается, что впервые они появились примерно 50 миллионов лет назад, и за всё это время в них практически ничего не поменялось — ни внешность, ни поведение.