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Канчиль: самое маленькое копытное планеты

Канчиль: самое маленькое копытное планеты

Автор:
12 декабря 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   интересно   канчиль   факты   
893
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В мире можно найти много диковинных животных. Один из них канчиль, или яванский оленёк. Этот малыш способен удивить!

Считается, что эта крошка благодаря уму и сообразительности побеждает врагов, даже несмотря на тотальную маленькость. Копытное размером с кошку: рост — всего 55 сантиметров, вес — до 2.5 кг.

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Внешне канчиль напоминает шарик на тонких, диаметром с карандаш, ножках. Милая мордашка, огромные оленьи глаза и пятисантиметровые клыки идут в придачу.

Самцы оленьков буквально саблезубые. Вероятно, рога у копытных не появились из-за того, что живут они в густых зарослях. Вешалка на голове попросту мешала бы нормально передвигаться среди кустов, а защищаться чем-то нужно. Вот парни и отрастили «бивни», чтобы отбиваться от хищников и отбивать свою самку от конкурентов.

Как же такая кроха выжила в этом жестоком мире? Вполне успешно, ведь оленьковые — одно из первых семейств копытных на Земле. Считается, что впервые они появились примерно 50 миллионов лет назад, и за всё это время в них практически ничего не поменялось — ни внешность, ни поведение.

От более «продвинутых» копытных канчиль отличается не только размерами, но и социальным укладом. Например, традиционными ценностями: у оленьков распространена моногамность. Среди баранов, оленей и коров — это неслыханный консерватизм! Для обозначения границ и избранниц канчили используют выделения из специальной пахучей железы под подбородком. Кто-то делает предложение, а кто-то обмазывает любимой спину секретом — каждому своё.

Если обозначение границ не сработало, канчиль прибегает ко второму оружию — боевому барабану. Недовольный оленёк яростно барабанит передними копытцами по земле со скоростью в 7 ударов в секунду. Если и дробь не убедила соперника покинуть территорию, самец пускает в ход клыки. Не зря же он их растил!

Одна из главных причин успешной выживаемости всего вида канчилей — это беспрерывное производство детёнышей. Беременность длится 4.5 месяца, но самка готова к следующему малышу уже спустя 1.5 часа после родов! Неудивительно, что оленёк рьяно защищает свою пассию: становиться полноценным оленем никому не хочется.

Дитё рождается довольно самостоятельным и уже через полчаса после появления на свет уверенно стоит на тонких ножках. Ещё четыре месяца он будет питаться молоком матери, постепенно переходя на твёрдую пищу. А к полугоду сможет завести свою оленьковую семью.

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Метки: Видео   в мире   животные   интересно   канчиль   факты   
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27k
Андрей Час назад
В детстве была такая книга про проделки Канчиля
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Борис Карабанов 54 минуты назад
Кабарга на минималках. Вот, что бывает с животными, когда они лишены сибирских морозов и сибирских просторов!
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