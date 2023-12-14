С юмором о носорогах

С чего бы начать... Да хотя бы с того, что носороги — это абсолютно реальные единороги, без фотошопа и мистификаций! Пусть не такие стройные и без шелковистой гривы, но, увы, реальность полна разочарований. Даже волшебные лошадки не такие, как нам бы хотелось. Но это не значит, что они плохие!