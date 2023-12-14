С юмором о носорогах

Носороги — это довольно крупные толстокожие животные, распространенные в Африке и Азии. У носорогов довольно слабое зрение, но при их размерах и мощи, это уже не их проблема. Вот несколько интересных и познавательных фактов об этих грозных животных.
С чего бы начать... Да хотя бы с того, что носороги — это абсолютно реальные единороги, без фотошопа и мистификаций! Пусть не такие стройные и без шелковистой гривы, но, увы, реальность полна разочарований. Даже волшебные лошадки не такие, как нам бы хотелось. Но это не значит, что они плохие!
Почему носорог — это единорог? Давайте начнем с определения. Единорог — это лошадь с рогом. Доставайте блокноты, будем ставить галочки. Первый пункт — лошадь. Посудите сами: носорог имеет копыто на каждом из 12 пальцев, что делает его непарнокопытной животиной в одном списке с лошадьми и тапирами. Одна галочка есть. Второй пункт, очевидно, также выполнен. Так что носороги — это легитимные единороги. Пусть и непризнанные.
Рог — это не только оружие для щекотания врагов изнутри, но и, оказывается, очень полезная вещь в хозяйстве. Словно ледокол сквозь лёд носорог может проложить себе дорогу через лес, используя только свое упорство и кератиновый отросток для раздвигания зарослей. Рог можно применять для раскопок кореньев, понтов перед конкурентами и даже проверки плотности грязевой ванны перед купанием. Никому же не хочется быть затянутым с головой в зыбучую жижу.
Рог даже можно использовать как ходунки! Самки «мотивируют» детёнышей двигаться в нужном направлении с помощью рогов, пока малыши не начнут двигаться самостоятельно. Именно из-за его многофункциональности очень грустно, что носорогам приходится обрезать рога, чтобы животные становились неинтересны для браконьеров.
А еще с рогом можно идти на таранный удар! Хотя в случае нашего упитанного «единорога» можно обойтись без рогов. Полутора-двухтонное тельце способно рвануть на стометровке со скоростью 60 км/ч, а это фактически столкновение со свирепым живым внедорожником. Кстати, реальных внедорожников зверь абсолютно не боится. Периодически рассвирепевший носорог поддевает или вовсе переворачивает машины.
К скоростным способностям добавляется тот факт, что они очень близоруки и массивны — крупнейшие в мире носороги весят более 3 тонн. По размерам наш упитанный единорожка уступает лишь слонам. Правда, периодически зверь об этом забывает. С рогом наголо он без ропота идёт на хоботного. Не сказать, что все наступления оказываются успешными: как-никак, слон вдовое больше своего навязавшегося визави.
Чтобы поддерживать такие габариты и иметь силы спринтовать по саваннам, определенно нужно плотно питаться. Носорогу требуетесь вы в травяном эквиваленте — 50–80 кг зелени каждый день. Точнее, каждую ночь, потому что носороги — ещё одни последователи ночного дожора.
Пусть глаза подводят лошадок с широкой костью, но слух и обоняние им верны на все сто. Ставка на обоняние привела к весьма своеобразному способу коммуникации животных между собой. Чтобы разграничить свою территорию, носороги применяют тот же метод, что и фермеры, удобряющие свои поля. Своими отходами жизнедеятельности звери буквально фонтанируют.
Вот такие они реальные суровые и упоротые единорожки. Без лоснящейся шерсти, подтянутой фигуры и стрельбы радугой изо лба. Зато они самые настоящие!
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