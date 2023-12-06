Как устроены гонки ездовых собак

В крайних северных широтах нашей планеты жизнь без ездовых собак немыслима даже сейчас, когда существуют снегоходы и квадроциклы. Но был в истории даже случай, когда собаки спасли целый город.

В 1925 году аляскинский городок Ном буквально погибал от дифтерии. Дифтерийный анатоксин нашелся только на другом побережье, медлить было нельзя, и в путь снарядили собак. 20 упряжек с погонщиками доставили жизненно важный груз на расстояние более 1000 км за пять с половиной суток. Эта поездка, которая потом получила название «Великая гонка милосердия», спасла людей и прославила собак. Вожаку последней упряжки, хаски по кличке Балто в Центральном парке Нью-Йорка в конце года уже установили памятник, он и сейчас является туристической достопримечательностью города.

Этот фотопроект посвящен гонке Iditarod Trail Sled Dog Race, повторяющей исторический маршрут Великой гонки милосердия 1925 года.