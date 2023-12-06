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Как устроены гонки ездовых собак

Как устроены гонки ездовых собак

Автор:
06 декабря 2023 07:57
Сообщество : Животные
Метки: в мире   гонка   гонка ездовых собак   животные   интересно   собака   факты   
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Ежегодное мероприятие Iditarod Trail Sled Dog Race является самой известной в наши дни многодневной гонкой ездовых собак и посвящено Великой гонке милосердия 1925 года. В продолжении поста вы узнаете несколько интересных фактов о гонке ездовых собак.

В крайних северных широтах нашей планеты жизнь без ездовых собак немыслима даже сейчас, когда существуют снегоходы и квадроциклы. Но был в истории  даже случай, когда собаки спасли целый город. 

В 1925 году аляскинский городок Ном буквально погибал от дифтерии. Дифтерийный анатоксин нашелся только на другом побережье, медлить было нельзя, и в путь снарядили собак. 20 упряжек с погонщиками доставили жизненно важный груз на расстояние более 1000 км за пять с половиной суток. Эта поездка, которая потом получила название «Великая гонка милосердия», спасла людей и прославила собак. Вожаку последней упряжки, хаски по кличке Балто в Центральном парке Нью-Йорка в конце года уже установили памятник, он и сейчас является туристической достопримечательностью города. 

Этот фотопроект посвящен гонке Iditarod Trail Sled Dog Race, повторяющей исторический маршрут Великой гонки милосердия 1925 года.

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Напоследок интересный факт: в 2000 году в гонке принимал участие знаменитый российский мореход и путешественник Федор Конюхов.

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Метки: в мире   гонка   гонка ездовых собак   животные   интересно   собака   факты   
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