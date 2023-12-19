Щелезуб: нервный и ядовитый зверь

Защита личных границ — задача нелёгкая даже для больших и сильных. А уж если ты маленький и вкусный, то она становится практически невыполнимой. Что делать, если все кому ни лень так и норовят ворваться в твою спокойную жизнь, а ты совсем этого не хочешь? Представители семейства соленодонов, они же щелезубы, вот решили, что лучший ответ на этот вопрос — быть токсиком. Причём в прямом смысле: зверь обзавёлся ядом, чтобы расправляться с нарушителями спокойствия раз и навсегда.

Путь насилия и жестокости зверёк выбрал не сразу. По началу он честно пытался прятаться! Даже поселился на уединённых островах Карибского бассейна, чтобы его никто не тревожил. А когда нашли, зверь схоронился так, что его посчитали вымершим!