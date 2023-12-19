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Щелезуб: нервный и ядовитый зверь

Щелезуб: нервный и ядовитый зверь

Автор:
19 декабря 2023 07:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   соленодон   факты   щелезуб   
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Этот зверек на фото, напоминающий ежика, не так безобиден, как кажется. Щелезубы являются одними из немногих ядовитых млекопитающих в мире. Прославились животные своим тяжелым характером и ядовитыми укусами.

Защита личных границ — задача нелёгкая даже для больших и сильных. А уж если ты маленький и вкусный, то она становится практически невыполнимой. Что делать, если все кому ни лень так и норовят ворваться в твою спокойную жизнь, а ты совсем этого не хочешь? Представители семейства соленодонов, они же щелезубы, вот решили, что лучший ответ на этот вопрос — быть токсиком. Причём в прямом смысле: зверь обзавёлся ядом, чтобы расправляться с нарушителями спокойствия раз и навсегда.

Путь насилия и жестокости зверёк выбрал не сразу. По началу он честно пытался прятаться! Даже поселился на уединённых островах Карибского бассейна, чтобы его никто не тревожил. А когда нашли, зверь схоронился так, что его посчитали вымершим!

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В семействе соленодонов насчитывают два вида: кубинский и испаньольский. Первого по ошибке на пять лет поместили в Чёрную книгу, второй считался на грани полного исчезновения. Но до сих пор звери защищают свой последний бастион уединения — горные леса Кубы, Гаити и Доминиканы. Там щелезубы проводят большую часть времени в гордом одиночестве, прячась в расщелинах скал и пещерках. И не дай бог какая живая душа покажется на их территории!

Букашкам, ящеркам, лягушкам и мелким млекопитающим соленодон преподаст урок гостеприимства, съев нарушителя границ. Если вы мелкое позвоночное островов Карибского бассейна, наш вам совет: выходите на прогулку днем — щелезуб патрулирует территорию в сумерки и ночное время.

Если животина, нарушившая спокойствие щелезуба, оказалась крупнее, соленодон устраивает скандал похлеще, чем бабуська в поликлинике: истошно орёт, дыбит шерсть и невнятно похрюкивает. Обычно такого представления достаточно для того, чтобы враг сразу понял: связываться с поехавшим интровертом не стоит. Ну а коль незваный гость всё равно решает приблизиться, зверёк прибегает к своему главному аргументу в споре — яду.

Представители семейства соленодонов — одни из немногих ядовитых млекопитающих в мире. Травить окружающих зверёк, видимо, учился у змей. Отраву выделяют модернизированные слюнные железы, а до организма жертвы токсин доходит благодаря ядовитым зубам: в клыках щелезуба есть желобки и канальца. Всё как у рептилий! Даже состав яда похож на чуть разбавленный яд гадюки.

Но даже этого вполне достаточно, чтобы укус щелезуба был смертельным для большинства некрупных животных. После попадания яда в рану, у жертвы падает кровяное давление, отнимаются конечности и затрудняется дыхание, что в конечном итоге приводит к смерти. Для человека же укус соленодона не смертелен, но крайне неприятен. Ядовитых млекопитающих можно пересчитать по пальцам одной руки. А потому механизм этот у зверей, видимо, несколько несовершенный. К примеру, иммунитета к собственному токсину у щелезубов нет. Драки между ними зачастую заканчиваются смертью для обоих, что, конечно, не способствует успешному выживанию.

А что способствует — так это любовь. Как только жаркое кубинское лето вступает в свои права, начинается сезон гона. Самцы активно призывают самок романтичными воплями. И только самые громкие и крупные из них удостаиваются внимания.

О крепкой семье речи не идёт, после успешного спаривания самец уходит за хлебом и оставляет самку наедине с последствиями. Будущая мамочка обустраивает гнездо и спустя 70 дней рожает 1-3 детёнышей, которые остаются рядом с родительницей на протяжении 4 месяцев. К этому моменту малыши начинают совершать самостоятельные вылазки в большой страшный мир. А к полугоду покидают семью насовсем в поисках лучшей жизни и собственной территории.

Щелезубы отчаянно сражаются за свою территорию, но даже яд не спасает от завезенных кошек, собак и мангустов. С тех пор, как на островах появились хищники с большой земли, численность щелезубов стремительно падала. И если у испаньольского соленодона всё более менее наладилось, то последнего живого кубинского щелезуба в дикой природе видели аж в 2003 году.

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Метки: в мире   животные   интересно   соленодон   факты   щелезуб   
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