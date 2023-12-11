Как спят киты, пингвины, дельфины и ластоногие?

Сон — необходимый процесс для жизни живых существ, так как без восстановления сил невозможно существовать. Вот несколько любопытных фактов о том, как спят некоторые животные.
Морские звери и птицы не просто так занимают места на самых вершинах океанических пищевых цепей. Все они дышат атмосферным воздухом, содержание кислорода в котором как минимум в 10 раз выше, чем в воде! А кислород — это главный реагент для превращения жира в энергию. Поэтому дельфины с пингвинами быстрее, активнее и умнее рыб. Но есть один нюанс: а как спать?
Вторичноводные и околоводные животные не залягут на дно среди камней, не зароются в песок. Им просто не хватит воздуха на спокойную дрёму. А зависать прямо в толще воды крайне опасно: тебя съедят, а ты и не заметишь. Такой способ отдыха себе могут позволить лишь крупнейшие из морских млекопитающих — косатки и кашалоты.
Особенно интересно дрыхнут кашалоты: они зависают вертикально прямо посреди океана и отключаются на часик. Несмотря на то, что взрослый зубастый кит может задерживать дыхание на 2,5 часа, он не доводит ситуацию до крайности. Пара таких спячек в течение суток — и животное выспалось!
«Маловато будет!», скажет кто-то из вас. И дельфины с ним не согласятся. Чтобы случайно не задохнуться, чтобы не попасть на зуб акулам или упомянутым выше косаткам, дельфины вообще никогда не спят на 100%. Эти животные научились отдыхать разными полушариями. Пока одна половина мозга спит, вторая выдерживает заранее взятый организмом курс и поднимает туловище к поверхности для дыхания. В среднем дельфины проводят в странном полусне около 6 часов в день.
И это им ещё повезло! В многодневных кормовых миграциях морские слоны спят от силы 2 часа в сутки. Чтобы перевести дух от бесконечной охоты, ластоногие набирают побольше воздуха и медленно дрейфуют вниз по спирали в течении 10-30 минут, погружаясь на глубину в 200-300 метров. Потом просыпаются, поднимаются на поверхность и повторяют операцию.
Антарктические пингвины рядом с ними — просто сони, которые могут проспать до 14 часов в день. Только вот единоразовый заплыв в царство Морфея у них длится всего 3-6 секунд. Им достаточно ненадолго закрыть глаза, чтобы погрузиться в сон! За такой промежуток никто не сможет подкрасться незамеченным, поэтому подводные птички засыпают прямо на поверхности океана.
И хуже всего им спится, как ни странно, на суше, а не в полном опасностей океане. Отдыхающий на берегу пингвин спит меньше и чаще: за сутки он может заснуть 11.000 раз! И по крайней мере, на 2 из 3 секунд сна приходится разнополушарный сон, прямо как у дельфинов. Причина этому — агрессивные соседи по колонии и необходимость следить за потомством.
Чему эта история может нас научить? А тому, что люди — редкие счастливцы. Мы и нишу крутейших хищников планеты заняли, и можем понежиться в тёплой кроватки аж 8-9 часов за раз. Не советую пренебрегать таким щедрым подарком судьбы!
Источник:
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