Как спят киты, пингвины, дельфины и ластоногие?

И хуже всего им спится, как ни странно, на суше, а не в полном опасностей океане. Отдыхающий на берегу пингвин спит меньше и чаще: за сутки он может заснуть 11.000 раз! И по крайней мере, на 2 из 3 секунд сна приходится разнополушарный сон, прямо как у дельфинов. Причина этому — агрессивные соседи по колонии и необходимость следить за потомством.