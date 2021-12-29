Что внутри памятника болгаро-советской дружбе

Сейчас туристов здесь практически нет. Это связано с тем, что сюда довольно сложно забираться. Зато здесь можно встретить спортсменов, которые используют эту лестницу как тренажёр, бегают вверх и вниз по ступенькам, прямо как Рокки Бальбоа в знаменитом фильме.

Надпись на памятнике уже почти исчезла, бронзовые буквы, из которых она выложена, отваливаются. Там написано "Дружба от векове за векове", что можно перевести как дружба на века.

Сейчас же от этой былой дружбы ничего не осталось: вечный огонь больше не горит, ворота вообще исчезли, подсветки тоже нет, фонари и прожекторы побиты, нет строк, описывающих эту былую дружбу двух народов. Нет динамиков, из которых по вечерам играла Седьмая симфония Шостаковича. Зато у самого начала лестницы установлены два флага: болгарский бело-зелёно-красный и флаг Евросоюза синий со звёздочками.