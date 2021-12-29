Что внутри памятника болгаро-советской дружбе

Этот памятник расположен в Болгарии в городе Варна на Журавлином холме, который возвышается на 110 метров относительно моря.
Если вы ездили из Варны по направлению Золотых Песков, то могли его видеть. И его установили в 1978 году в знак дружбы между социалистической Болгарией и Советским Союзом.
В то время было модно устанавливать разного рода монументы, такие как Бузлуджа, который больше напоминает летающую тарелку. Но там сейчас идёт реставрация полным ходом, а вот что касается этого памятника дружбе, то он в список достопримечательностей уже не входит.
Не думаю, что его будут сносить, ведь избавиться от 10 тыс. тонн бетона не так-то просто.
Причём раньше, начиная с 1945 года, здесь располагалась Братская могила борцов с фашизмом и капитализмом. Но в 1958 году их останки перенесли в Приморский парк, где и установили Пантеон - ещё один памятник социализму.
В 1973 году состоялся конкурс, на котором победил проект архитекторов и скульпторов Евгения Барымова, Камена Горанова и Алеши Кафеджийского.
Как можно видеть, сам монумент выполнен в так называемом рубленом и угловатом стиле. Даже лица людей здесь имеют плоскости и грани.
С левой стороны изображены три женские фигуры в народных костюмах, которые символизируют болгарских женщин и девушек.
Справа же мы можем видеть фигуры четырёх мужчин, которые представлены в образе советских солдат - победителей нацизма.
И отсюда возникают два вполне резонных вопроса:
- Почему девушек три, а солдата четыре? Дело конечно же не моё, но можно же было как-то поровну изобразить.
- Почему всё вокруг гранёное, а каски у солдат круглые, без граней и плоскостей? Взялись осваивать модный тогда стиль, так уж делали бы тогда всё в единой манере.
Сейчас туристов здесь практически нет. Это связано с тем, что сюда довольно сложно забираться. Зато здесь можно встретить спортсменов, которые используют эту лестницу как тренажёр, бегают вверх и вниз по ступенькам, прямо как Рокки Бальбоа в знаменитом фильме.
Надпись на памятнике уже почти исчезла, бронзовые буквы, из которых она выложена, отваливаются. Там написано "Дружба от векове за векове", что можно перевести как дружба на века.
Сейчас же от этой былой дружбы ничего не осталось: вечный огонь больше не горит, ворота вообще исчезли, подсветки тоже нет, фонари и прожекторы побиты, нет строк, описывающих эту былую дружбу двух народов. Нет динамиков, из которых по вечерам играла Седьмая симфония Шостаковича. Зато у самого начала лестницы установлены два флага: болгарский бело-зелёно-красный и флаг Евросоюза синий со звёздочками.
Заходим внутрь, и зделать это довольно просто, ведь внутренняя часть памятника не заперта. Любой может зайти сюда. Стены здесь конечно же исписаны из баллончиков, что свидетельствует о просещаемости. Внутри также есть спуск в бомбоубежище. Оно находится под тем местом, где начинается лестница, где стоят флаги. А мы сейчас стоим, получается, как раз под памятником. Этот спуск вниз пролегает под той лестницей, по которой мы долго поднимались, чтобы добраться до памятника.
Внизу нас ждала запертая дверь. Бункерное помещение оказалось закрытым, так что ловить тут особо нечего, мы разворачиваемся и идём обратно наверх.
Что же касается внутреннего наполнения памятника, то раньше здесь помимо лестничных пролётов были залы с экспонатами и наглядными материалами, оформленными в стилистике музея. Также здесь была и тематическая библиотека. Сейчас же здесь всё вычистили до железобетона.
На стене осталась памятная надпись, которую почему-то не вывели полностью:
Идём наверх, чтобы посмотреть открытую площадку по которой можно ходить и любоваться видами. Здесь конечно же всё изрисовано и валяется керамзит. Однако отсюда плохо видно, и вниз посмотреть не удаётся. Эта терраса находится на том крыле сооружения, где болгарские девушки.
И тогда мы идём на другую сторону, где изображены солдаты-освободители. Здесь у нас есть некое помещение со звездой в торцевой части.
Справа же сделаны странные проёмы. Видимо они нужны для того, чтобы залезать на крышу памятника. Так мы и делаем.
Внутри обилие металлоконструкций. Как можно видеть, между фасадной частью и самим строением памятного монумента есть пустоты с обвязками из стальных уголков.
Итак, мы на самом верху. Кровли или какой-то крыши в привычном понимании здесь нет. Возможно её специально убрали и положили эти доски, чтобы вся конструкция быстрее увядала и приходила в плачевное состояние.
Видимо Болгария, как страна, входящая в военно-политический блок НАТО, пытается показать, что она порвала с советским прошлым, а всё это советское наследие в виде памятника былой дружбы - не более чем заброшка.
Источник:
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Мой пра-пра-пра дед воевал 1877 за их освобождение.
Сейчас вступится за них, почудится только в страшном сне...